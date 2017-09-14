Додано: Нед 09 лис, 2025 22:12

Такі цифри СЗЧ - це повна катастрофа.



Враховуючи те, як не вистачає людей на фронті, цьому питанню треба набагато більше уваги приділяти. Перестати займатись гасінням пожеж, бо вони вже занадто великих масштабів. А нарешті підійти до реального вивчення питання й зрозуміти, чому в одних підрозділах ця цифра неістотна, а в інших обраховується в тисячах.



Підказую - найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне - критично необхідно.



В іншому випадку у нас скоро кількість СЗЧ перевалить за показники поповнення. Додайте ще до цього велику мобілізацію в рф, де явно таких проблем вони не матимуть.



Розумію, що хтось вирішує таким чином виконання планів, але через те, що ми мобілізовуємо бомжів, дідів та хворих, нікому в армії краще не стає.



З кожним роком рівень особового складу стає все гіршим, всі про це знають. Це залежить не тільки від підготовки, а й від того, які категорії громадян потрапляють у військо. Спортзали та ресторани в містах не чіпаємо, натомість присилаємо в підрозділи бомжів.



Також треба памʼятати, що ми ніколи не зможемо змагатись з рф кількісно. Наш єдиний варіант- технологічна та підготовлена армія. Проте немає жодного сенсу у таких гаслах, якщо поповнювати військо людьми, які ані фізично, ані морально не зможуть дотягнути навіть до кінця навчального етапу.



В першу чергу цей пост про справедливість мобілізації. До якої у нас дуже далеко.



Тут писали, что цифры СЗЧ Игоря Луценко "не офіційні".Но вот мнение Мвксима Жорина:Не берусь судить о причинах и методах решения проблемы, но вот ещё один его пост от 9 ноября:Мне, кстати, интересно - как-то не слышу историй, чтобы кого-то просто вызвали повесткой из дому и человека призвали. Почему только "ловля на улице"? Или о "нормальном призыве" просто не пишут?