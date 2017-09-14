Додано: Пон 10 лис, 2025 07:59

Сирський розповів, як росіяни дізналися про зібрання військових на Дніпропетровщині – ЗМІ

Каже, самі написали у чаті! А його зламали. Це вже не перший раз намагаються звинуватити самих загиблих бійців. А їм не пояснювали, що не можна таке писати в інтернеті?



А ворог продовжує просуватись. Не дивно, з огляду на те, що не воюють найбільш боєздатні, про яких я пишу в своїй темі, силовики заброньовані на 90-100%, відставники вже пенсіонери в 40 з гаком, охоронці стоять під кожним деревом, замість того, щоб воювати (вирішили, що охорона маєтків важливіша), офіцери доводять, що вони можуть бути тільки великими командирами, не той вос, або, взагалі, сидять закордоном і пишуть маячню на форумах.

А я от думаю, 21.6 тис. СЗЧ в жовтні, ну, нереальна цифра, майже всі, яких мобілізували? І де вони всі, вони якось доїхали додому через блокпости, вони не бояться тюрми? Чи це вже стандартна практика, що здають свою картку командиру, він отримує їхню зарплатню, ділиться наверх, а їх провозить додому, можливо, що і не тільки за зарплатню і не тільки додому? А може, і таке відбувається, що загиблих та зниклих безвісти записують в СЗЧшники та дезертири?