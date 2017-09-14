RSS
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 08:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть
Все "інші держави" живут сильно по-разному.
Финляндия до развала Союза жила несколько иначе, чем, например, Швеция. Но жила очень неплохо. И совсем не "разом" с Союзом.
Вы, похоже, хотите жить в идеальном мире. И не только в отношении этого вопроса. Но такого мира не существует. Вернитесь на землю, в реальный мир.

по-перше, треба мати мету у вигляді того, як треба жити ;) щоб розуміти в якому напрямку рухатися - й чого не можна допускати...

жила й жила Фінлянлія - їх досвід нам не допоможе. й самі визнаєте, що гірше Швеції...
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 08:59

Стамбул

  Shaman написав:на що?

Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:04

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Ещё к вопросу о miltech и наших перспективах.
...
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-army-buy-1-million-drones-major-acquisition-ramp-up-2025-11-07/

й? потреба в дронах після війни буде шалена. виробляй та продавай. що виробляти, ми експериментуємо, кому продавати - зрозуміло...

Аналогичное сообщение я приводил пару дней назад о Германии.
И перечитайте пост о США. Что они планируют делать.
А мы, как правильно заметил flyman, "тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають".
Своё у нас сборка. Ещё, вроде, начали делать корпуса и, возможно, наше программное обеспечение.
Мечтать, конечно, не вредно. Но, к сожалению, мечты часто отличаются от реальности.
Экономист это должен бы очень хорошо понимать.

в першу чергу США та Німеччина планують постачати в свої армії - тобто закуповувати. а де - це питання відкрите... ми вже живемо в глобалізованому світі - й не те що фірма, жодна країна нічого все не виробляє, навіть Китай. переважна більшість електроніки зараз азійського виробництва - й що? й не забувайте про вартість - вже порівнювали вартість американського та українського дронів...

конструкція дронів - це входить в термін "сборка"? а це якраз дуже важливий компонент, який потребує саме випробувань. а з приводу де збирати - Китай вже показав й демонструє надалі свою ненадійність як постачальника. тому розмістити виробництво у нас - це реально, просто владі, як ви кажете, треба займатися створенням умов для цього 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:05

  flyman написав:
  Shaman написав:на що?

Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"

більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:09

  Shaman написав:
  d44 написав:
У Бундесвері вважають, що Німеччина поки не готова до війни, — Bild
Згідно зі звітом збройних сил Німеччини, з яким ознайомилося видання, у разі потенційної війни у країні очікують приблизно 1000 поранених військових щодня.

Окрім того, експерти прогнозують серйозне фізичне та психосоціальне навантаження на медиків та інших пацієнтів.

Також у Бундесвері вважають, що у разі війни слід готуватися до атак на лікарні та медичний персонал.

Фахівці, що складали звіт, рекомендують працювати над захистом лікарень, відновити виробництво критичних ліків у межах ЄС та проводити більше навчань з військовими та цивільними.
Треба ще трохи протриматися, партнери згоду не дають

не дають згоду на що?..
На те що і в 22-му у Стамбулі. Щоб перестали прикривати європейські дупи.
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:14

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:на що?

Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"

більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.
Цікаво, у 22-му Чернігівські та Сумські кавалірки чогось не цікавили їх. Взяли та і уїхали просто ( не, ну нетойвос вважає що вони їх вибили)) Чекаємо, коли кабмін та рада будуть засідату у наметі незламності на Банковій.
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Стоит добавить, что максимум мощности СЭС выдают с 12 до 17 часов. Не самое пиковое время.


про СЄС на період: листопад-22 лютого можна забути (сонця майже немає, туман, дощі)

подивився за минулий рік-генерація 100квт на добу почалась з 23 лютого, а того сльози
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:27

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:на що?

Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"

більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.


він все розуміє, розумний...тільки косить під дурня
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:29

  d44 написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"

більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.
Цікаво, у 22-му Чернігівські та Сумські кавалірки чогось не цікавили їх. Взяли та і уїхали просто ( не, ну нетойвос вважає що вони їх вибили)) Чекаємо, коли кабмін та рада будуть засідату у наметі незламності на Банковій.

от не треба акцентувати уваги на дрібницях - про кавалірки це була відповідь конкретному форумчанину.

капітуляція - це знищення держави України та величезні проблеми для її мешканців. тому вона звісна не в інтересах України. а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми - не згодна лише одна Раша.

ти за капітуляцію? ок. хоч чесно - а то більшість намагається агітувати, але дупами крутить. хоча заклики до капітуляції під час війни - це таке собі... руські за таке вже навіть не червончик дають... така селяві
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:29

15 ярдів на вітер щотижня

Сенат США схвалив законопроєкт, який дозволить припинити найдовший в історії шатдаун, котрий триває вже 40 днів, і відновити роботу уряду. Про це пише NBC News.
Угода, досягнута групою демократів, які об'єдналися з республіканцями, подолала першу перешкоду, отримавши 60 голосів проти 40. Тепер її має затвердити Палата представників і підписати президент Дональд Трамп, щоб вона набула чинності.
Нагадаємо, шатдаун коштує США щонайменше 15 мільярдів доларів щотижня.
Колєжанка, яка зараз у Вашингтоні каже, що всі програми відклали до березня, нічого не працює через шатдаун. Не можу зрозуміти, кому вигідно так послаблювати країну (викидати 15 ярдів щотижня на вітер)?
