Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:21

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:а если не відбирають? ;)

......
Да и тотальная национализация кавалерок в Донецке ......

Это сейчас про ЗП 14005? :lol:
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:22

  Banderlog написав: фламінго це не балістика.


я в курсі, але там використовується твердопаливний прискорювач
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:23

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав:В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.


Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.

але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема

Дания великая ракетостроительная держава?


мова була про тверде ракетне паливо і павлоград
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:30

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Не можу зрозуміти, кому вигідно так послаблювати країну


То далеко, а у нас ось кому вигідно випускати міндіча за кілька годин до обшуку з набу, або кому вигідно не надавати звіт про рух коштів у фірми з вигаданими фламінгами?))


руснява методичка давно змінилась, вже не вигадані фламінго, а хренові, дорогі, мало, неточні.. :D
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:59

  Shaman написав:
  ЛАД написав:........
Все "інші держави" живут сильно по-разному.
Финляндия до развала Союза жила несколько иначе, чем, например, Швеция. Но жила очень неплохо. И совсем не "разом" с Союзом.
Вы, похоже, хотите жить в идеальном мире. И не только в отношении этого вопроса. Но такого мира не существует. Вернитесь на землю, в реальный мир.

по-перше, треба мати мету у вигляді того, як треба жити ;) щоб розуміти в якому напрямку рухатися - й чого не можна допускати...

жила й жила Фінлянлія - їх досвід нам не допоможе. й самі визнаєте, що гірше Швеції...
Мету мати треба.
Но пути достижения могут быть разными и отличаться в зависимости от внешних условий.
А о Финляндии я писал, что они жили иначе, чем Швеция, а не гірше. Хотя. возможно, и гірше. Так они и сегодня живут гірше, если судить по ВВП (ППС) на душу - Швеция - 71030, Финляндия - 64091 долл. по данным ВБ за 2024, хотя уже 30 лет (с 1995) входят в ЕС. И обе живут хуже Дании - ВВП (ППС) на душу 77953 долл.

И никакой досвід не допоможе, если не хотеть им пользоваться.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:01

  Letusrock написав:ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль

кажуть, що для ФБР це не перешкода...
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:11

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми

для чого Європі перемовини? Не одноразово ж озвучили що їм краще щоб війна тривала до 2030, бо раніше вони не будуть готові (хоча якщо по правді - вони не будуть готові і в 2050-му)

в Європі неодноразово озвучували, що так, європейські армії не повністю готові до конфлікту. але по-перше, це озвучували військові, щоб політики не барилися та виділяли їм бюджети. на поточний момент гадаю їх армії вже не слабші, ніж українська армія в 2022 році.

а те, що їм краще, щоб війна тривала - це твої брехливі перекручування... 8)
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:13

  Shaman написав:
  Letusrock написав:ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль

кажуть, що для ФБР це не перешкода...

ходят слухи, что туземные разборки ФБР не сильно интересны...
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:14

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"

більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.

перефразую трохи: більшість українців не згодні на війну "скільки потрібно", якби ти розумів що "скільки потрібно" - це коли в кінці в т.ч. і тебе бусифікують - ти б теж був проти. :D

не треба за мене розписувати. ;)

це ти чесно кажеш, що будеш ховатися до останнього. але коли тебе заберуть, то в тебе навіть на СЗЧ духу не вистачить 8)
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:22

  Shaman написав:
  Letusrock написав:ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль

кажуть, що для ФБР це не перешкода...

а при чому фбр до набушно-порохато-кацапських казок? :D
