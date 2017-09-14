fler написав:Сенат США схвалив законопроєкт, який дозволить припинити найдовший в історії шатдаун, котрий триває вже 40 днів, і відновити роботу уряду. Про це пише NBC News. Угода, досягнута групою демократів, які об'єдналися з республіканцями, подолала першу перешкоду, отримавши 60 голосів проти 40. Тепер її має затвердити Палата представників і підписати президент Дональд Трамп, щоб вона набула чинності. Нагадаємо, шатдаун коштує США щонайменше 15 мільярдів доларів щотижня. Колєжанка, яка зараз у Вашингтоні каже, що всі програми відклали до березня, нічого не працює через шатдаун. Не можу зрозуміти, кому вигідно так послаблювати країну (викидати 15 ярдів щотижня на вітер)?
ви би так за українців та Україну переживали як за сшасців та США
В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) оприлюднили частину записів, які стосуються масштабної корупційної справи в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми. Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Telegram-каналі. За даними нардепа Ярослава Железняка, на записах фігурують люди нібито позначені такими прізвиськами: "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет". Так за його даними, на записах людьми, позначеними прізвиськами, нібито є: "Карлсон" - Тимур Міндіч - бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського; "Професор" - Герман Галущенко - міністр юстиції та ексміністр енергетики; "Тенор" - Дмитро Басов - виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом"; "Рокет" - Ігор Миронюк - радник Галущенка і вічний помічник зрадника Деркача. На аудіозаписах можна почути:
- "Ми можемо мені завтра дати звідси трошки на зарплату?" - "Вона шукає дещо схоже, їй це подобається, оці хлопчики в обтягнутих штаненятах". - "Ці ж хлопчики не зароблять грошей". - "Зарплату їй плачу я" - "Ви ж розумієте, що це перше засідання Кабінету міністрів, на яке він потрапить..." - "Просто феєрично. Плюс у нього у короні засяє ще один діамант" - "Не хочеться підозру получать".
За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, НАБУ і САП проводять операцію під назвою "Мідас", яка тривала 15 місяців та було виконано понад 70 обшуків. Були залучені всі детективи НАБУ. "Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення", - прокоментував керівник підрозділу детективів НАБУ. Корупція в енергетиці - останні новини 10 листопада НАБУ та САП провели операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ розповіли, що учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". При цьому нардеп Ярослав Железняк також повідомив про обшуки в "Енергоатомі" та додав, що детективи НАБУ проводять слідчі дії й у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше був міністром енергетики. Раніше повідомлялося, що НАБУ викрили на систематичному хабарництві посадовицю філії держпідприємства "Енергоатом". За даними слідства, у червні-листопаді службовиця одержала неправомірну вигоду на суму близько 1,67 млн грн.
голову Укренерго Кудрицького звільнили у 2024, тому що не бажав бути у схемі Галущенко, в червні 2025р на конкурсі вибрали нового голову Укренерго Віталія Зайченко (це реально профі, досвід якого переймають зарубіжні партнери), але після 3 місяців (у вересні 2025) Зайченко "втратив довіру міністра Германа Галущенко" і той наполягав на звільнені Зайченко, але того відстояли члени правління, що стало конфліктом між правлінням і міністром(корупціонером)
Президент Володимир Зеленський заявив, що не має особистого ставлення до колишнього голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, а його справа є «питанням судової системи» України.
На брифінгу 7 листопада Зеленський заявив, що Кудрицький «був очільником великої системи», яка «мала забезпечити безпеку нашої енергетики. «Він повинен був це зробити, і він цього не зробив», – сказав голова держави.
Кудрицький на своїй сторінці у фейсбуці назвав коментар президента «досить курйозним».
«Укренерго» дуже погане – побудували разом з Агентством відновлення 74 антидронових сховища для автотрансформаторів, тоді як інші побудували 0. Висновок очевидний: програма розбудови укриттів провалена саме Агентством та «Укренерго», – написав він.
trololo написав:----------------------------- Banderlog В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий. ----------------------------- Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.
але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
Дания великая ракетостроительная держава?
мова була про тверде ракетне паливо і павлоград
Вам уже доложили о конструкции ракеты, характеристики двигателей и происхождение комплектующих?
Letusrock написав:----------------------------- Shaman а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми ----------------------------- для чого Європі перемовини? Не одноразово ж озвучили що їм краще щоб війна тривала до 2030, бо раніше вони не будуть готові (хоча якщо по правді - вони не будуть готові і в 2050-му)
в Європі неодноразово озвучували, що так, європейські армії не повністю готові до конфлікту. але по-перше, це озвучували військові, щоб політики не барилися та виділяли їм бюджети. на поточний момент гадаю їх армії вже не слабші, ніж українська армія в 2022 році.
а те, що їм краще, щоб війна тривала - це твої брехливі перекручування...
В общем случае им это не выгодно. Но если они реально (а не на словах) опасаются военной интервенции РФ, то продолжение нашей войны им точно выгодно.
Shaman написав:от не треба акцентувати уваги на дрібницях - про кавалірки це була відповідь конкретному форумчанину.
капітуляція - це знищення держави України та величезні проблеми для її мешканців. тому вона звісна не в інтересах України. а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми - не згодна лише одна Раша.
ти за капітуляцію? ок. хоч чесно - а то більшість намагається агітувати, але дупами крутить. хоча заклики до капітуляції під час війни - це таке собі... руські за таке вже навіть не червончик дають... така селяві
Так у вас и остальных "незламників" любые уступки это капитуляция.
аргументи? чи навіщо брехню аргументувати, й так проканає? де я писав, що я проти будь-яких поступок??? я навпаки неодноразово писав, на які поступки Україна може піти - а ви до речі, жодного разу не сформулювали - а на які поступки Україні треба піти (бо інакше вийдете на умови капітуляції від Раші).
тому оскільки у людей, які за Україну, є позиція, а у зрадофілів її немає - то вам й залишається, що накидати брехню...
Shaman написав:як з тебе регіонально-руський мір лізе - "майдан", "соросята". схоже зачепили реальну велику корупційну схему - й дехто з тих, які тут волають про корупцію в Україні, починають писати про друзів та соросят...
Бачили ми той порохатий "майдан", з намальованими в одному місці картонками, з студентами і люмпеном які навіть не знають, як розшифровується набу.
уважно слідкуємо за логікою. так, поки Україна воює, вірогідність нападу на країни Європи менша - але не нульована, бо напад може бути гибрідним чи обмеженим. але з цього зовсім не виходить, що Європа гальмує мир в нашій країни, в неї просто немає достатніх важелів тиску. й якщо мир настане, для Європи це теж буде добре.
я так думаю, це вже більше з психології, - кожен судить про інших виходячи з того, як сам поступив би у схожій ситуації. ви як, колезі, у якого проблеми, допоможете? чи "падающего толкни". може в цьому між нами різниця?