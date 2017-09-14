trololo написав:----------------------------- Banderlog В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий. ----------------------------- Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.
але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
Дания великая ракетостроительная держава?
мова була про тверде ракетне паливо і павлоград
Вам уже доложили о конструкции ракеты, характеристики двигателей и происхождение комплектующих?
Letusrock написав:----------------------------- Shaman а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми ----------------------------- для чого Європі перемовини? Не одноразово ж озвучили що їм краще щоб війна тривала до 2030, бо раніше вони не будуть готові (хоча якщо по правді - вони не будуть готові і в 2050-му)
в Європі неодноразово озвучували, що так, європейські армії не повністю готові до конфлікту. але по-перше, це озвучували військові, щоб політики не барилися та виділяли їм бюджети. на поточний момент гадаю їх армії вже не слабші, ніж українська армія в 2022 році.
а те, що їм краще, щоб війна тривала - це твої брехливі перекручування...
В общем случае им это не выгодно. Но если они реально (а не на словах) опасаются военной интервенции РФ, то продолжение нашей войны им точно выгодно.
Shaman написав:от не треба акцентувати уваги на дрібницях - про кавалірки це була відповідь конкретному форумчанину.
капітуляція - це знищення держави України та величезні проблеми для її мешканців. тому вона звісна не в інтересах України. а в реальних перемовинах зацікавлені й Європа, й ми - не згодна лише одна Раша.
ти за капітуляцію? ок. хоч чесно - а то більшість намагається агітувати, але дупами крутить. хоча заклики до капітуляції під час війни - це таке собі... руські за таке вже навіть не червончик дають... така селяві
Так у вас и остальных "незламників" любые уступки это капитуляция.
аргументи? чи навіщо брехню аргументувати, й так проканає? де я писав, що я проти будь-яких поступок??? я навпаки неодноразово писав, на які поступки Україна може піти - а ви до речі, жодного разу не сформулювали - а на які поступки Україні треба піти (бо інакше вийдете на умови капітуляції від Раші).
тому оскільки у людей, які за Україну, є позиція, а у зрадофілів її немає - то вам й залишається, що накидати брехню...
уважно слідкуємо за логікою. так, поки Україна воює, вірогідність нападу на країни Європи менша - але не нульована, бо напад може бути гибрідним чи обмеженим. але з цього зовсім не виходить, що Європа гальмує мир в нашій країни, в неї просто немає достатніх важелів тиску. й якщо мир настане, для Європи це теж буде добре.
я так думаю, це вже більше з психології, - кожен судить про інших виходячи з того, як сам поступив би у схожій ситуації. ви як, колезі, у якого проблеми, допоможете? чи "падающего толкни". може в цьому між нами різниця?
Shaman написав:кожен судить про інших виходячи з того, як сам поступив би у схожій ситуації. ви як, колезі, у якого проблеми, допоможете?
Каль вважає, що якщо війна між росією та Україною завершиться раніше 2029−2030 років, то росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі. "Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи", - заявив голова німецької розвідки.
Shaman написав:й якщо мир настане, для Європи це теж буде добре.
Чомусь герр Каль вважає інакше. Мир в Україні означатиме що в рф будуть розвязані руки, засоби і особовий склад, щоб "звільнити" прибалтів чи ще когось та остаточно похоронити 5-статтю. і в цьому інтереси України (точніше народу України) та Європи кардинально розходяться
ЛАД написав: Вам уже доложили о конструкции ракеты, характеристики двигателей и происхождение комплектующих?
але мова була про тверде паливо яке використовується в одноразових прискорювачах, і в балістичних ракетах як основний двигун
В этом-то и “нюанс" - при этом: есть подозрение, что именно ускорителю финального отрезка - этот франкенштейн и обязан своей "невероятной" точностью...
погана точність фламінго не залежить від стартового твердопаливного прискорювача. думаю просто поставили наведення із FP-1 FP-2 і на момент застосування по базі кгб в армянську ще толком не встигли адаптувати до ракети
С вашей искривлённой логикой спорить уже надоело. Придумали массу "красивых" терминов - "гибрідна війна", "обмежена війна". Вот то, что сейчас у нас, это война. Настоящая, без всяких красивых обёрток. А "гибрідна війна" в виде пролёта даже 19 БПЛА, возможно, даже без каких-то ВВ... Неприятно, но это не ракеты и бомбы, падающие на города, не погибшие или искалеченные на фронте. Это не война.
Да, "вірогідність нападу на країни Європи не нульована". Гитлер тоже напал на СССР, открыв второй фронт, чего его генералы после 1МВ боялись как огня. Чем это закончилось известно. Путин тоже может сделать глупость и напасть на Европу (Польшу, прибалтов). Но Европе даже в этом случае выгодно продолжение нашей войны, учитывая, что только под Покровском занята, если верить сообщениям, 170-тыс. росс. армия. Не знаю, сколько всего на нашем фронте. И перебросить эти войска на европейский фронт Путин не сможет. Зато получит уже прямое участие Европы в войне. А это, в любом случае, увеличение численности войск против армии РФ. И тогда уже не будет споров о передаче нам самолётов, Таурусов и прочих игрушек. Скорее всего, и Томагавков и других видов вооружения США.
При чём тут "падающего толкни" не понятно. Нас никто не толкает, просто недостаточно помогают. Вполне можно не толкать, а просто: "Падает? Ну и пусть себе падает. Попытаешься сильно поддерживать, можно и самому свалиться". Много Англия с Францией помогли Польше в 1939? А ваши попытки переносить психологию человека на межгосударственные отношения не вызывают ничего, кроме улыбки. Это абсолютно разные вещи. И никто не пользуется "моралью" в отношениях между государствами. Уже писал вам - опуститесь на землю.
А "кожен судить про інших виходячи з того, як сам поступив би у схожій ситуації" это попытки перехода на личности, против чего вы, вроде как, постоянно возражаете. "може в цьому між нами різниця?" Разница только в том, что вы не хотите думать. Или не можете. Не можете отклониться от "генеральной линии", как не мог этого сделать никакой инструктор райкома по идеологии.
