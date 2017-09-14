RSS
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:12

  Сибарит написав:
  fox767676 написав:я маючи 3 квартири у києві з червня змушений знімати житло на ЗУ за 500$

Прослезился...

Там шахеди бувають і є постраждалі серед цивільних.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:17

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  fox767676 написав:я маючи 3 квартири у києві з червня змушений знімати житло на ЗУ за 500$

Прослезился...

Там шахеди бувають і є постраждалі серед цивільних.


Ти термін "непридатне до життя" розумієшь чи для тебе це дуже важко ?

Багато зруйнованих рашистами міст на Донбассі - непридатні до життя

Київ - придатний до життя

Якщо, хтось настільки переляканний, то це його особисті проблеми.
Не потрібно свої переляки намагатись натягнути на всіх.
Не потрібно мучити сову і глобус )

PS. Хоча, у номерного фокса там непогана компанія )
pesikot
Повідомлень: 12563
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  flyman написав:ще придатний, не треба ляля

а ти до Київа відношення не маєш
я маючи 3 квартири у києві з червня змушений знімати житло на ЗУ за 500$
Ви мені тут будете розповідати що все добре, ось ось і перемога з репараціями
А як ви так недорого знайшли?
Faceless
Повідомлень: 36921
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8265 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:А як ви так недорого знайшли?

А ви шукали і де?
fox767676
Повідомлень: 4745
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:27

  trololo написав:погана точність фламінго не залежить від стартового твердопаливного прискорювача. думаю просто поставили наведення із FP-1 FP-2 і на момент застосування по базі кгб в армянську ще толком не встигли адаптувати до ракети

Систему керування можна запозичити в Йокосука MXY-7
Хотаб, ти горизонт вмієш тримати?
Повідомлень: 9868
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:30

  fler написав:
  ЛАД написав:trololo
Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще.
По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.

поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.

Ви перебільшуєте(або свідомо брешете).
За такі висловлювання в кацапії не притягнули б до відповідальності.

Ось що я знайшов:
У Мегион (ХМАО) жінка у відкритій групі «ВКонтакте» написала слово ««защитники»» в лапках і додала: «так называемые» люди, защищающие страну — саме це суд вважав дискредитацією.
Штраф 30 000 руб.

Це очевидно серйозна образа і тут(на цьому форумі) ніхто так не ображає ЗСУ. І то всього-навсього штраф 15К грн.
Висловлювання ЛАДа навіть в РФії не тягнуть на штраф і близько, не кажучи вже про кримінальну відповідальність.
andrijk777
Повідомлень: 6910
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже вкотре, бо запитую вже третій рік ... хочу повторити свої питання ...

Тут часто пишуть, що Україна повинна піти на якісь поступки заради миру

Питання - про які саме поступки йде мова ? Хоча б декілька пунктів

Далі, якщо Україна піде на ці поступки, то де гарантія, що Росія не продовжить війну ?
pesikot
Повідомлень: 12563
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:51

Повідомлень: 5233
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:54

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:але мова була про тверде паливо яке використовується в одноразових прискорювачах, і в балістичних ракетах як основний двигун

В этом-то и “нюанс" ;) - при этом: есть подозрение, что именно ускорителю финального отрезка - этот франкенштейн и обязан своей "невероятной" точностью...


погана точність фламінго не залежить від стартового твердопаливного прискорювача.

Естественно . Но я говорил про финишный.
_hunter
 
Повідомлень: 10883
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

лізь в буса і не п*изди, миколаЗображення
whois2010
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 90 раз.
 
