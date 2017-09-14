RSS
  #<1 ... 15736157371573815739
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:16

  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.


А Путіна куди подіти ?

Бо в Будапешті якось не склалась зустріч, забагато Пуйло захотів

PS. Ти написав цей текст за півбатона ? Бо тобі на хліб не вистачає )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12569
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що цікаво, до сьогоднішнього дня журнашлюхи писали, що Міндич ховається за кордоном і ті самі журнашлюхи сьогодні пишуть, що Міндич сьогодні втік за кордон :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3055
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:42

  pesikot написав:
То як там з румунським паспортом ? Не відмовляєшься ? )
А чому ? )

Така собі твоя особиста евроінтеграція, від якої неможливо відмовитись ...
Але інші не повинні евроінтегруватись, бо на всіх не вистачає евроінграції ...

)))
я з румунським паспортом бо я громадянин Румунії. Смисл відмовлятись?
А таких як ти нам в європі не треба. З тебе толку як з цапа молока.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:45

  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.

Зе більше хвилює позиція господарів з Лондона, а не США, то ж триматиметься за крісло синіми пальцями, аж поки..., а потім у Лондон.
Schmit
 
Повідомлень: 5234
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 21:01

  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.

это из новой фсбшной методички?
Прохожий
 
Повідомлень: 14201
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 21:05

  Schmit написав:
  UA написав:Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.

Зе більше хвилює позиція господарів з Лондона, а не США, то ж триматиметься за крісло синіми пальцями, аж поки..., а потім у Лондон.

твой коллега уа уже в Хорватии
а ты где, потреот?
Прохожий
 
Повідомлень: 14201
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
