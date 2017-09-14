|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 10 лис, 2025 20:16
UA написав:
Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.
А Путіна куди подіти ?
Бо в Будапешті якось не склалась зустріч, забагато Пуйло захотів
PS. Ти написав цей текст за півбатона ? Бо тобі на хліб не вистачає )
Додано: Пон 10 лис, 2025 20:42
pesikot написав:
То як там з румунським паспортом ? Не відмовляєшься ? )
А чому ? )
Така собі твоя особиста евроінтеграція, від якої неможливо відмовитись ...
Але інші не повинні евроінтегруватись, бо на всіх не вистачає евроінграції ...
)))
я з румунським паспортом бо я громадянин Румунії. Смисл відмовлятись?
А таких як ти нам в європі не треба. З тебе толку як з цапа молока.
Додано: Пон 10 лис, 2025 20:45
UA написав:
Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.
Зе більше хвилює позиція господарів з Лондона, а не США, то ж триматиметься за крісло синіми пальцями, аж поки..., а потім у Лондон.
Додано: Пон 10 лис, 2025 21:01
UA написав:
Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.
это из новой фсбшной методички?
Додано: Пон 10 лис, 2025 21:05
Schmit написав: UA написав:
Проводи Зе які зараз проводять наші американські партнери, схоже передують закінченню війни.
Ну не прям зараз, а ближче до весни.
Зе більше хвилює позиція господарів з Лондона, а не США, то ж триматиметься за крісло синіми пальцями, аж поки..., а потім у Лондон
.
твой коллега уа уже в Хорватии
а ты где, потреот?
