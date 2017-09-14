Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
Господар Вельзевула написав:UA Не думаю что что-тот произойдет с незламним. Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом. Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было. Тот же Фидель Кастро.
от давай. а коли твоє чергове бабабольство виявиться - тебе звідси приберуть, бо сам ти звісно за слова не відповідаєш
stm написав: НАБУ і САП займається виключно високопосадовцями. Все гаразд. У корупційній державі спіймали, але одного не втримали, найбільшу на сьогодні корупційну схему.
ніяке не гаразд. Кому підконтрольне набу? "Міжнародним партнерам"? Ця вічна боротьба з корупцією вже начинає піднапрягати 30 р боротьби а її не менше і нікого не посадили крім лазаренка в сша. Ну янукович ще садив луценка і юлю але це ж була диктатура?)
скільки існує НАБУ? які 30 років?
ось вскрили реальну схему, якій реально десятки років - й чомусь відразу вереск, ні нам не потрібно НАБУ...
про Яника ти жартуєш? за яку корупцію садили Луценка? за перерозхід коштів на День Міліції? розсмішив...
Вы взяли и сами добровольно превратили свою жизнь в ебаный Безумный Макс? И сейчас на каких-то разбитых, б***, ржавых помойках, заправленных каким-то семью смертями на литр добытым бензолом, претесь из Селидово, про существование которого вы не знали еще примерно никогда, в руины города, когда-то бывшего Покровском, про существование которого вы тоже не будете знать примерно через месяц, и где нет больше ничего - ни света, ни тепла, ни воды, ни канализации, ни жилья, ни домов, ни вообще жизни. А только смерть. Одна сплошная смерть кругом. Которую вы же и притащили.
русофіли, ну дійсно поясніть - для чого???? чи ви самі не розумієте?..
шо ви мелете? це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?