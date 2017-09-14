|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 13 лис, 2025 14:51
_hunter написав: ЛАД написав:prodigy
Побороть коррупцию обещали все президенты.
Пока что не удалось ни одному.
оно-то да, но холить ее и лилеять - как при этом (да ещё и в такое время) - это как-то не по людски...
"холить и ле
леять" это ваша субъективная оценка.
А "не по людски"... В жизни много чего не по-людски. Ваш побег/отъезд многие тоже так воспринимают.
Додано: Чет 13 лис, 2025 15:09
К вопросу об образовании и о "физмках-химиках".
https://t.me/s/serhii_flash/6503
В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір.
Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?
10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.
До питання: Що важче кілограм пуху чи свинцю, вони не дійшли (
Додано: Чет 13 лис, 2025 15:30
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:prodigy
Побороть коррупцию обещали все президенты.
Пока что не удалось ни одному.
оно-то да, но холить ее и лилеять - как при этом (да ещё и в такое время) - это как-то не по людски...
"холить и ле
леять" это ваша субъективная оценка.
А "не по людски"... В жизни много чего не по-людски. Ваш побег/отъезд многие тоже так воспринимают.
Согласен - можно и в абсолютных уиырах: на сотни миллионов денег больше, чем при Порошенко.
Опять же - миллионы людей без света мой отъезд вряд ли оставил
Додано: Чет 13 лис, 2025 15:31
https://t.me/s/serhii_flash/6540
Нещодавно спілкувався з другом з військкомату однієї області.
Каже, що бомжів бригади категорично не хочуть брати, тож ми придумали їх мити, стригти, потім одягаємо з секонд-хенду, і покупці забирають з першого разу.
Далі це вже головняк бригади. Повернути назад в 14 денний термін бомжа назад не можливо 🙂
А з розмови, як відомо, бомжі будь-яких доцентів «зроблять».
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:00
ЛАД написав:
К вопросу об образовании и о "физмках-химиках".
https://t.me/s/serhii_flash/6503
В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір.
Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?
10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.
До питання: Що важче кілограм пуху чи свинцю, вони не дійшли (
звичайно що свинцю, бо на нього менше діє сила Архімеда, а опитуючі недобрали 10% найрозумніших
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:00
https://t.me/s/serhii_flash/6553
Все більше помічаю демотивацію в суспільстві. Одні крадуть мільярдами, а іншим пропонується безкоштовно допомагати армії і країні.
Моє рішення: робити, як підказує мені совість і обов'язок. Хоча те, що відбувається, не приховую, дуже на мене морально тисне(
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:02
flyman написав: ЛАД написав:
К вопросу об образовании и о "физмках-химиках".
https://t.me/s/serhii_flash/6503
В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір.
Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?
10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.
До питання: Що важче кілограм пуху чи свинцю, вони не дійшли (
звичайно що свинцю, бо на нього менше діє сила Архімеда, а опитуючі недобрали 10% найрозумніших
Сумеете заметить разницу на обычных весах?
