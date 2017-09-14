Banderlog написав:Смішна тюрма зі 100 тисячами трупів. Не Асад а режим асада під час громадянської війни, конкуренти робили те саме. Ну і кожен кому не лінь від турції росії до сша вбивав там людей. Це тож факт.
...... За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз )))
Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік. Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста. Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито...
>>> За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз вы там парой страниц раньше почитайте - с чем именно сравнение идет. А так-то по 30к народу в месяц непойми куда набирают. Нет, если вопрос мобилизации закрыт - оно можно, конечно про "невинно убиенных" рассуждать чисто теоретически. Но почему-то практикой подтверждать - теоретики не спешат...
Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік. Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста. Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше. Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
stm написав: А потім після того як Асада скинули, і життя стало гіршим, стояли черги на сотні тис. на кордоні на повернення. Це боротьба цінностей була, є і буде. Навіть патріархат відходить у минуле
Ну патріархат ви зря привели) і з якої це радості Ви рішили що я за патріархат?))) Потом хто сказав що новий правитель сирії більш демократичний за асада? Кажуть люди він теж бошки собствєнноручно рубав... не буду його засуджувати я не був в його шкірі, но всеж на Макрона він мало схожий))) А цінності то да.. тільки я за матеріальні цінності, зі мною духовними розплачуватись не надо) тим більш вашими духовними людська тушка теж має якусь цінність чи тільки свобода вибирати стать? Щодо кількості в 30 тисяч мобілізованих в місяць то не бачу причини довіряти цій цифрі...
зміна мож і неминуча... но ціна? Революціонери завжди є упирями, хоч в великій французькій, хоть в фєвральській.. І далеко не факт що за влади, яка змінить після війни зеленського тут буде більше свободи ніж при янику. Я маю на увазі різні від свободи преси до права на акції громадської непокори та свободу піприємництва...(не забувайте що Україні борги ніхто не списував, і далеко не факт що спишуть після війни. А віддавати то можно буде лиш вигрібаючи з економіки)
prodigy написав:.......... будемо як бджоли в вулику, дітей в середину, батьки гріють власним тілом 50 років тому у селах на півдні взагалі не було опалювання , бо степ і дров не нарубаєш. живу 7й рік в "спартанських умовах", температура в приміщеннях взимку +12+14С, зараз ще тепло на вулиці +11С, у домі +15,5С
вчора вимкнули енергію о 21.30 (до матчу з Францією і тим зробили мені дяку, що не витрачав марно час), написали що включать о 04.00, по факту включили о 01.25 (тобто 4 години без тепла, температура у спальні з +19,2С впала до 17,5С (спиться у прохолоді гарно), але при +16с не дуже (завжди думаю, а як там хлопці в землянках сплять, їм же теж холодно, як там Banderlog спить у холоді, чи ні зовсім у холоді?)
холод і голод ми витримаємо (ще воду вимкнули на 6годин) ми протримаємось, до ви там тримаєте фронт
Как понимаю, маленьких детей в доме нет, так что як бджоли не прийдеться. И какая всё же у вас в доме температура - +15,5С или +19,2С? И что за дом, если за 4 часа без отопления температура упала на 1,7С? У меня не было отопления при последнем блекауте около 1,5 суток и температура упала примерно так же (точно не скажу - нет цифрового термометра). И вы, помню, давали советы насчёт теплового насоса, который у вас, как я тогда понял, есть. При сегодняшних температурах он работает весьма эффективно. Тогда каким образом температура в доме +15,5С? Или вы обогреваете 1-2 комнаты, а в остальных, что получится?
у мене онук в Київі 3 місяця, я про нього. будинок не прийнятий на баланс,то їм рахують електрику 10грн/квт. у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один (грію свою спальню, тільки з 2100 до 0700, там 19,5-20С, коли піднамається до 21с , то вимикаю, бо стає душно) решта кімнат без обігріву 15,5-16,0, зараз сонце трохи нагріло, то є навіть 24с(там де великі вікна і багато тепла проникає, як сонце заходить-то там через 3 години вже +17С), у мене є 2 газових котла і 2 електричних. Я їх застосовував у лютому 2025, коли на дворі було -10-12 майже місяць, і то, мінімально, десь в 5к грн вклався, якщо не виключати 24г на добу і 30 днів, то при -10с буде десь 15к грн(темп +19с), а щоб було 22с, то всі 25к-30к (навіть не робив заміри), помню у 2020р за два дні на НР улетіло 500куб газу
економлю кошти і роблю донати на дрони, бо пенсію не заслужив, а депозити дають 15к-18к на місяць, а витрати значно більше...якщо нормально опалювати будинок взимку, то це 1к баксів при мінусовій температурі, якщо як зараз +12с/+8с, то 150дол вистачить
Banderlog написав:Умови 2ї світової для них рай... обмороження бувають при +5 градусах. короч уявити ті умови не можливо лиш прочуйствувати.
коли показують, як людей вивели з КСП після 140днів боїв і без ротації, просто не уявляєш як це можливо витримати , а тут ще воюють
колись на судні знайшов книгу(2006р) про чоловіка, якому у 1941-42 було 13років і вони ховались у Аджимушкайських каменоломнях (води не було і діти по 12ч на добу сосали каплі води зі стіни для поранених -норма була насосати 2 літра, шо то була за вода, яку діти спльовували у солдатську фляги відомо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%B8
Против не был. Но с политикой многовекторности Кучма был прав. На всякий случай напомню, что у РФ с НАТО с самого начала были довольно тесные отношения. С 1994 года Россия начала участвовать в программе «Партнёрство ради мира». С мая 2002 до декабря 2014 работал Совет Россия — НАТО, потом после двухлетнего перерыва состоялись три заседания Совета в 2016. До октября 2021 года Россия сохраняла постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. РФ не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов военного назначения. Это так, вкратце. Можете посмотреть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD. Так что при Кучме, сближение с НАТО не выглядело антироссийским. В отличие от времени президентства Порошенко.
до чого тут Порошенко, пишіть прямо: з 2014р коли путін віджав Крим і замутив війну на Донбасі.
Banderlog написав:предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі.
Не зато пред'являли. Як і зараз наш законно обраний преЗЕдент починає "майже законно" призначати/звільняти "своїх" людей на всі важливі посади. А потім сидять якісь "помічники помічника" і вирішують питання на мільярди
Кучма створив українських олігархів, це його найбільший гріх у місцевих олігархів не завжди вистачало власних коштів на купівлю великих промислових об"єктів, тому доводилось залучати російських (обл.енерго Гриша Суркіс поділив з Григоришиним), тому путін сказав 2014му у квітні/травні-38млдр дол російського бізнеса "інвестовано" в Україну, ми вам так ці гроші не подаруємо. Ось до чого ведуть інвестиції рф.
Токаєв вчора сказав путіну , що рф(як сусід Казахстану) послана нам богом
перевести з казахського-такий друг, що ворогів не надо