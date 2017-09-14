RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:12

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Смішна тюрма зі 100 тисячами трупів. Не Асад а режим асада під час громадянської війни, конкуренти робили те саме.
Ну і кожен кому не лінь від турції росії до сша вбивав там людей. Це тож факт.

......
За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз )))

Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито...

>>> За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз
вы там парой страниц раньше почитайте - с чем именно сравнение идет. А так-то по 30к народу в месяц непойми куда набирают.
Нет, если вопрос мобилизации закрыт - оно можно, конечно про "невинно убиенных" рассуждать чисто теоретически. Но почему-то практикой подтверждать - теоретики не спешат...
_hunter
 
Повідомлень: 10901
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.

Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:26

  stm написав:
А потім після того як Асада скинули, і життя стало гіршим, стояли черги на сотні тис. на кордоні на повернення. Це боротьба цінностей була, є і буде. Навіть патріархат відходить у минуле

Ну патріархат ви зря привели) і з якої це радості Ви рішили що я за патріархат?))) Потом хто сказав що новий правитель сирії більш демократичний за асада? Кажуть люди він теж бошки собствєнноручно рубав... не буду його засуджувати я не був в його шкірі, но всеж на Макрона він мало схожий)))
А цінності то да.. тільки я за матеріальні цінності, зі мною духовними розплачуватись не надо) тим більш вашими духовними :wink:
людська тушка теж має якусь цінність чи тільки свобода вибирати стать? Щодо кількості в 30 тисяч мобілізованих в місяць то не бачу причини довіряти цій цифрі...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:26

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.

Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...

знову на шаха?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41458
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:36

  sashaqbl написав:

Проблема в тому, що це було неминуче. ..
зміна мож і неминуча... но ціна? Революціонери завжди є упирями, хоч в великій французькій, хоть в фєвральській..
І далеко не факт що за влади, яка змінить після війни зеленського тут буде більше свободи ніж при янику.
Я маю на увазі різні від свободи преси до права на акції громадської непокори та свободу піприємництва...(не забувайте що Україні борги ніхто не списував, і далеко не факт що спишуть після війни. А віддавати то можно буде лиш вигрібаючи з економіки)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:51

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
будемо як бджоли в вулику, дітей в середину, батьки гріють власним тілом
50 років тому у селах на півдні взагалі не було опалювання , бо степ і дров не нарубаєш.
живу 7й рік в "спартанських умовах", температура в приміщеннях взимку +12+14С,
зараз ще тепло на вулиці +11С, у домі +15,5С

вчора вимкнули енергію о 21.30 (до матчу з Францією і тим зробили мені дяку, що не витрачав марно час), написали що включать о 04.00, по факту включили о 01.25 (тобто 4 години без тепла, температура у спальні з +19,2С впала до 17,5С (спиться у прохолоді гарно), але при +16с не дуже (завжди думаю, а як там хлопці в землянках сплять, їм же теж холодно, як там Banderlog спить у холоді, чи ні зовсім у холоді?)

холод і голод ми витримаємо (ще воду вимкнули на 6годин)
ми протримаємось, до ви там тримаєте фронт

Как понимаю, маленьких детей в доме нет, так что як бджоли не прийдеться.
И какая всё же у вас в доме температура - +15,5С или +19,2С?
И что за дом, если за 4 часа без отопления температура упала на 1,7С?
У меня не было отопления при последнем блекауте около 1,5 суток и температура упала примерно так же (точно не скажу - нет цифрового термометра).
И вы, помню, давали советы насчёт теплового насоса, который у вас, как я тогда понял, есть. При сегодняшних температурах он работает весьма эффективно. Тогда каким образом температура в доме +15,5С?
Или вы обогреваете 1-2 комнаты, а в остальных, что получится?


у мене онук в Київі 3 місяця, я про нього. будинок не прийнятий на баланс,то їм рахують електрику 10грн/квт.
у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один (грію свою спальню, тільки з 2100 до 0700, там 19,5-20С, коли піднамається до 21с , то вимикаю, бо стає душно) решта кімнат без обігріву 15,5-16,0, зараз сонце трохи нагріло, то є навіть 24с(там де великі вікна і багато тепла проникає, як сонце заходить-то там через 3 години вже +17С), у мене є 2 газових котла і 2 електричних. Я їх застосовував у лютому 2025, коли на дворі було -10-12 майже місяць, і то, мінімально, десь в 5к грн вклався, якщо не виключати 24г на добу і 30 днів, то при -10с буде десь 15к грн(темп +19с), а щоб було 22с, то всі 25к-30к (навіть не робив заміри), помню у 2020р за два дні на НР улетіло 500куб газу

економлю кошти і роблю донати на дрони, бо пенсію не заслужив, а депозити дають 15к-18к на місяць, а витрати значно більше...якщо нормально опалювати будинок взимку, то це 1к баксів при мінусовій температурі, якщо як зараз +12с/+8с, то 150дол вистачить
prodigy
 
Повідомлень: 12857
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Умови 2ї світової для них рай... обмороження бувають при +5 градусах.
короч уявити ті умови не можливо лиш прочуйствувати.


коли показують, як людей вивели з КСП після 140днів боїв і без ротації, просто не уявляєш як це можливо витримати , а тут ще воюють

колись на судні знайшов книгу(2006р) про чоловіка, якому у 1941-42 було 13років і вони ховались у Аджимушкайських каменоломнях (води не було і діти по 12ч на добу сосали каплі води зі стіни для поранених -норма була насосати 2 літра, шо то була за вода, яку діти спльовували у солдатську фляги відомо
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%B8
prodigy
 
Повідомлень: 12857
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:07

  ЛАД написав:sashaqbl
Вы дописали пост:
Ви ж були проти НАТО при Кучмі, правда, ЛАД?
Против не был.
Но с политикой многовекторности Кучма был прав.
На всякий случай напомню, что у РФ с НАТО с самого начала были довольно тесные отношения. С 1994 года Россия начала участвовать в программе «Партнёрство ради мира». С мая 2002 до декабря 2014 работал Совет Россия — НАТО, потом после двухлетнего перерыва состоялись три заседания Совета в 2016. До октября 2021 года Россия сохраняла постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. РФ не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов военного назначения. Это так, вкратце. Можете посмотреть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD.
Так что при Кучме, сближение с НАТО не выглядело антироссийским. В отличие от времени президентства Порошенко.


до чого тут Порошенко, пишіть прямо: з 2014р коли путін віджав Крим і замутив війну на Донбасі.
prodigy
 
Повідомлень: 12857
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:09

  ЛАД написав:
  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.


законний :mrgreen: приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ
Интересно, на каком основании такой вывод?
Баша́р Ха́фез аль-А́сад .... После смерти Хафеза Асада в 2000 году был безальтернативно избран президентом Сирии и возглавил партию «Баас»
Позже переизбирался ещё несколько раз.
Можно 100 раз обсуждать демократичность выборов, но он был законно избранным президентом.

Законный примерно, как Лукашенко )
  ЛАД написав: И до начала гражданской войны проводил достаточно разумную политику.

Проводил настолько "разумную" политику, что началась гражданская война ...
Гражданские войны на ровном месте не начинаются ....
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12602
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:14

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі.

Не зато пред'являли.
Як і зараз наш законно обраний преЗЕдент починає "майже законно" призначати/звільняти "своїх" людей на всі важливі посади. А потім сидять якісь "помічники помічника" і вирішують питання на мільярди


Кучма створив українських олігархів, це його найбільший гріх
у місцевих олігархів не завжди вистачало власних коштів на купівлю великих промислових
об"єктів, тому доводилось залучати російських (обл.енерго Гриша Суркіс поділив з Григоришиним), тому путін сказав 2014му у квітні/травні-38млдр дол російського бізнеса
"інвестовано" в Україну, ми вам так ці гроші не подаруємо. Ось до чого ведуть інвестиції рф.

Токаєв вчора сказав путіну , що рф(як сусід Казахстану) послана нам богом

перевести з казахського-такий друг, що ворогів не надо
prodigy
 
Повідомлень: 12857
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
