Додано: Суб 15 лис, 2025 08:02

По виділеному

1. Брехня. Він сам собі хочаб вірить? Я вже бачив перетворення непридатних в умовно-придатні, і умовно-придатних в придатні - тому отримання повістки і означає направлення на фронт (якщо отримує повістку нижчий сорт).





Висновок я тут вже писав - гречкосії вже закінчились





Це саме тому і відбувається, що «тушать пожежу» тим що є. А «є» мало, бо по повістці не йдуть, щоб вибрати придатних зі всієї маси.Тобто замкнуте коло «не тарабанять, бо прищі, а прищі, бо не тарабанять».Дурниці. Їх кратно більше, чим «поставлено» і кратно більше, чим потрібно. Просто механізм відлову не працює.Вчора гречкосій Флайман виклав тут структуру свого місячного споживання фінансів за жовтень (виклав же для того, щоб ми обговорювали, правда муха? То чому невдоволено скаржишся?Крім найдешевшої їжі з комуналкою - тільки 30 грн на громадський транспорт і все, більше нічого.Тобто не буває в місцях скупчень людей (туди треба якось доїхати, а коляскою радянською незручно). Ніяких розваг, кіно, шопінгу .Нема зустріч з друзями (та і друзів нема, ми всі тут 😅)Нема якоїсь жінки, бо нема ніяких витрат по цим чи спорідненим статям (квіти, кіно, стіл, подарунки).Та навіть труселя чи шкарпетки у нього не зношуються, бо дома босим по підвалу шльопає.Як ти такого гречкосія мобілізуєш?Повністю підвальне життя. Як ти його зловиш?