ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД

Так шаман же не проти припинення. І я тільки за. Тільки ж «інша сторона» відмовляється припиняти.

Фактически он против.

Он не согласен на какие-то политические уступки.

В последнее время, вроде, согласился на припинення вогню по ЛБЗ и, похоже, на более-менее длительное сохранение этой линии в будущем. Вроде, соглашается на невступление в НАТО, правда, хочет при этом каких-то гарантий, не очень понятно каких.

И говорит о том, что договору с РФ доверять нельзя и война чуть позже продолжится.

На таких условиях, во-первых, сильно сомневаюсь, что удастся договориться (разве что уж очень сильно надавит Трамп и ослабится завуалированная поддержка Китая).

Во-вторых, соглашусь с ним, на таких условиях мир вряд ли будет сколько-нибудь прочным и длительным. Путин начинал и ведёт войну явно не для захвата Донбасса.

...

вже казав й ще раз повторю - не треба казати за мене, я сам сформулюю свою думку. а ви мені брехливо приписуєте свої думки, а видаєте їх за мої. ви свої думки пишіть. а то за критикою інших губиться, що своїх пропозицій у вас немає, лише критиканство.за перемир'я по поточній лінії ви згодні? так, завжди треба бути готовим, що Раша порушить домовленності. це розвинені країни їх виконують, поки Раша вважає, що вона відмінна від інших. але домовитися так, треба - може потім в Раші й не вистачить сил їх порушити. а якщо Раша їх не приймає - то що робити? які ваші пропозиції? й не переводьте стрілки. але вірогдіність, що Раші змусять - доволі велика. сама по собі Раша нічого майже не може...про політичні поступки. щоб казати, згоден я чи ні - ви їх спочатку сформулюйте. я ніде не писав, що проти БУДЬ-ЯКИХ поступок - це ваше чергове перекручення.тому чекаю на ваше бачення, що ж треба робити.