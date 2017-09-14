|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:59
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?
Так, мы все и есть обществом. Мы все и есть государством.
Верно.
Так вот наще общество пока высказывается в большинстве (во всяком случае, по соцопросам) за мир на границах хотя бы 2022.
Лана Дзеркаль не имеет права что-то высказывать на "эту тему" просто потому, что у нее нет обязанности воевать. Нет обязанностей - нет прав, правильно? Вам самому что-либо говорить о вариантах не стоит.
Неправильно.
Спорить с вами об обязанности
женщин воевать, мне надоело. можете оставаться при своём мнении. Право голоса в любом случае имеет и Лана Дзеркаль, и я. Экономика Украины создавалась, в том числе, и нашим трудом. Причём, вклад Ланы точно больше вашего (и моего тоже).
И интересно, как вы считаете, вы лично имеете право обсуждать эту тему? Учитывая, что вы не воюете? Особенно интересно это, когда вспоминаю ваше сегодняшнее предложение раздеть всех, чтобы больше платить армии. Как в этом случае (если бы такое предложение приняли), кто имеет право обсуждать "эту тему"?
Но если по сути, то у нас нет этого "финского варианта". Просто, нет. Даже 2 года назад, когда и США и ЕС были полностью на нашей стороне, вариант, что военные действия прекращаются, мы все ждем смерти путина, а потом рф сама просит о том, чтобы ее вернули в цивилизацию, рассматривался как фантастический.
А вы вообще понимаете, что такое финский вариант?
Вы знаете, на какие условия согласилась Финляндия по мирному договору?
Там речь не шла об ожидании смерти Сталина или ещё кого. А на развал Союза не рассчитывали не только при заключении договора в 1948, но и в 1955, 1970 и 1983 годах, когда договор продлевался. И даже после "смерти" Союза никто Финляндии Карелию не вернул.
Нам просто очень сильно не повезло. У этой войны нет причин и нет целей, в принципе. Просто, есть один сумасшедший, маньяк, который бредит величием и желанием войти в историю. Он в нее уже вошел как упоротый фашист. Остановить его возможности нет.
1. Если вы лично их не видите, это ещё не значит, что их нет.
2. Путин, конечно, не сумасшедший. Так же, как не был сумасшедшим Гитлер. Объяснять войны сумасшествием одного человека по меньшей мере наивно.
3. Насчёт "просто не повезло" я уже писал. Почему "не повезло" именно нам?
"Не повезло" это, когда вы идёте по улице, а из стены дома вдруг вывалился кирпич и упал вам на голову. А в других случаях просто думать надо.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 15 лис, 2025 21:08, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37464
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:59
_hunter
Достаточно будет с 110%-120% (от 25го года) начать - и разгонять кочегарку потихоньку...
До війни і санкцій «кочегарка» розганялась з таким темпом?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17168
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:03
Hotab написав:
............
Що їх мішає вже списати?
Є трохи різниця, коли батько дає гроші сину в борг, щоб той працював і розвивався, думаючи як їх повернути , але потім пробачити їх, аніж просто давати постійно зі словами «дарю.. треба буде ще - кажи»))
Вряд ли кто-то рассчитывает, что мы сможем их отдать. А списывать не будут, чтобы мы сильно не дёргались и не качали права.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37464
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:12
ЛАД написав: Shaman написав:
.............
дурника не корчить. я вже вам розповідав, тепер sashaqbl
розжував - а ви все не бачите. ви кажете на білий лист паперу чорне, й щасливе обличчя...
..........
Вам и корчить не надо. Уровень инструктора по идеологии не пропьёшь.
Простите, но отвечать на всё, что вы написали, скучно. Не буду
.
оці всі ваші аргументи. дотиснеш ваш аргументовано - й все, відповідати не буду. а от брехати далі будеш. й що з таким робити, брехливий балабол ЛАД
? ви цю назву впевнено заслугували оббріхуючи інших, але не маючи аргументів. лише тягу до радянського й руського. й в руському концтаборі звісно сумлінно б працювали. саме такі німці й підтримували гітлера до 45 року, а потім розповідали, що лише виконували накази. лише й може оббріхувати інших, але робить це по повній - будемо слідкувати за дідусем, кажуть старість треба поважати? більше там поважати нема чого...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10455
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:18
Banderlog написав: Hotab написав:_hunter
которая всеравно будет получена позднее
Позднее будет ТА прибыль. Может быль. А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Может и за непоставленный газ по северному потоку все вернется с лихвой?
отдавать свое)
Заработок на снятых санкций не свое?
не буде ніяких компенсацій, про це вже мови не йде в переговорах. І списання кредитів теж не буде після війни. Що їх мішає вже списати?
ще один захисник Раші виступає. що буде після війни - подивимось. що не буде компенсацій - це вологі мрії рашофілів. кредити подивимось - в Європі і більші суми списували, або допомагали повернути. з допомогою Європи зможемо заробити.
а от з Рашею ми точно нічого не зможемо - багато на окупованих територіях відновили? й не відновлять - бо немає ні грошей, ні бажання? відношення до поневолених завжди однакове, й своїми вони ніколи не стануть. не підкажете, чого діє кордон по старих кордонах Раші? отож
а рашу вже викинули з Європу, й гадаю повернетися вона туди зможе лише зі зміною режиму - й то не факт. а партнер Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю - а платити за все звісно буде пересічний руський...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10455
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:20
Hotab написав:_hunter
Достаточно будет с 110%-120% (от 25го года) начать - и разгонять кочегарку потихоньку...
До війни і санкцій «кочегарка» розганялась з таким темпом?
Я ж там писал: из-за китайцев в том числе (и потери дешевых углеводородов) - она довольно существенно замедлилась. А эффект низкой базы и отложенная прибыль - идеальная синергия, мне кажется
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10924
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:30
Shaman написав: Banderlog написав:
не буде ніяких компенсацій, про це вже мови не йде в переговорах. І списання кредитів теж не буде після війни. Що їх мішає вже списати?
...... кредити подивимось - в Європі і більші суми списували, або допомагали повернути. з допомогою Європи зможемо заробити.
......
Такого эпичного дележа "шкуры неубитого медведя" - я давно не помню
Сейчас еще найдут в чьи именно карманы евро-деньги шли - и там такая допомога будет, что успевай только лопату подставлять...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10924
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|153425
|
|
|1493
|349284
|
|
|6076
|1040091
|
|