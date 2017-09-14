|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:00
Hotab написав:_hunter
Вашингтон практически достиг предела в введении санкций против РФ
А «нові» і не треба. Достатньо виконання існуючих.
убыток уже зафиксирован.
І його можна продовжити фіксувати наступні роки, або почати отримувати прибутки.
>>> І його можна продовжити фіксувати наступні роки, або почати отримувати прибутки
Тут все чуть сложнее, чем простая арифметика
-- ради Цели можно пойти и на материальные жертвы - всякие игро и прочие мании показывают, что одних денежных убытков недостаточно для исправления...
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:51
Shaman написав:
.............
ще один захисник Раші виступає. що буде після війни - подивимось. що не буде компенсацій - це вологі мрії рашофілів. кредити подивимось - в Європі і більші суми списували, або допомагали повернути. з допомогою Європи зможемо заробити.
а от з Рашею ми точно нічого не зможемо - багато на окупованих територіях відновили? й не відновлять - бо немає ні грошей, ні бажання? відношення до поневолених завжди однакове, й своїми вони ніколи не стануть. не підкажете, чого діє кордон по старих кордонах Раші? отож
а рашу вже викинули з Європу, й гадаю повернетися вона туди зможе лише зі зміною режиму - й то не факт. а партнер Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю - а платити за все звісно буде пересічний руський...
Я абсолютно точно написал, что вы ответите о послевоенном будущем Украины:
Хотя я примерно представляю, что вы выскажетесь в духе флер: "С ээ всё нормально, а ещё через несколько недель вообще будет полный порядок". "После победы нас засыпят деньгами и инвестициями, кредиты простят, все беженцы вернутся (а кто не вернётся, так не очень и хотелось), женщины начнут рожать по 10 детей, у инвалидов вырастут новые конечности, Украина будет цвести и пахнуть".
Ото и все ваши аргументы.
И с чем тут спорить? Кому и когда Европа "і більші суми списувала"?
Какие суммы?
Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно? И они позволят нам разорить своих фермеров? Они уже продемонстрировали горячее желание это сделать. Особенно, поляки. Да и остальные.
"Китай весь час буде купувати енергоносії за собівартістю" - вы уже проанализировали "собівартість" и цены, по которым покупает Китай? Можете привести данные?
"вологі мрії", "гадаю" - ото и все аргументы.
Достойно экономиста.
Но, как обычно, соответствует уровню инструктора райкома по идеологии. Как и манера в случае неудачи переходить к оскорблениям.
Parole parole parole parole parole...
Додано: Суб 15 лис, 2025 23:03
цікаве відео про причини економічного росту КНР (перехід на капіталістичні рейки, а не комунізм-соціалізм, як заливає пропаганда)
