Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:03

  Hotab написав:Дюрі-бачі
достатньо посадити десятки тисяч щоб сотні тисяч прийняли перший варіант

А може навіть і просто «тисяч»....
В окупованому Херсоні щоб подавити проукраїнський спротив достатньо було кількох гучних викрадень (вони швидко стають відомі всьому місту) з катуванням в підвалах. Інші не схотіли такої участі і затихли.
Кримінальні справи за СЗЧ з конкретними термінами, з розголосом в ЗМІ - і вже долярчики не розповсюджують шкідливу тезу «у мене кілка олнопалчан вже 2 роки в СЗЧ живуть звичним життям , ніхто не чіпає».

порівняння так собі. В окупованому Херсоні-2022 в повітрі витала (ширяла) близькість перемоги/деокупації, тому цілком можна було "затихнути та потерпіти", або якщо небуло терпіння то виїхати через рф та Грузію.
а в Україні-2025 у повітрі витає вічна війна / стальний дикобраз / остання верба / у нас (тобто у вас, холопи) нема вибору (що транслюється через подоляків та студійних штурмовиків) помножена на тотальну несправедливість. Наврят чи пересічний злякається тюремного сроку і скаже "ну добре, йду довічно на війну, поки не загину або ноги не відірве". Скоріш за все якщо його зловлять то все рівно намагатимуться відправити в учебку а не вязницю (що тоді міняється для нього?)
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:03

вступ ЄС

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Ага.
Я уже вижу, как вы долаєте.
Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют.
А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником.
Чем дальше, тем больше в ваших постах лжи и пустозвонства.

тому й дурник, що не розуміє, що такі речі треба доводити.

Прикинь :lol: — то, что эту страну всенепременно возьмут в ЕС или зачем-то все долги простят - треба доводити. Ну или не забывать приписывать "я так верю" ;)

вступ ЄС
https://www.facebook.com/watch/?v=2810264712398400
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:04

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Ага.
Я уже вижу, как вы долаєте.
Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют.
А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником.
Чем дальше, тем больше в ваших постах лжи и пустозвонства.

тому й дурник, що не розуміє, що такі речі треба доводити.

Прикинь :lol: — то, что эту страну всенепременно возьмут в ЕС или зачем-то все долги простят - треба доводити. Ну или не забывать приписывать "я так верю" ;)

що показує тупість руських пропагандонов... ху_нтер, ти де за легендою? а тоді поясни навіщо Німеччині тебе годувати й утримувати? якби було все, як ти кажеш - отримав би копняк під дупу... але ніт, чомусь Європа утримує мільйони біженців - й непогано утримує... те саме й з ЄС... але то треба хоч краплю розуму мати.

й те, що ху_нтер в Німеччині дуже сумнівно. людина, яка насправді в Німеччині, має інший клопіт. а наш ху_нтер, гадаєте знає німецьку? а без допомоги надто дорога країна для життя. та й дуже активно топить за Рашу. тому, як великий руський патріот, сидить десь в Прибалтиці й поливає лайном Україну. в цьому вся гниль цих людей - розповідати як гарно на Раші, як погано в Україні - але самі десь в Європі й по УКРАЇНСЬКОМУ паспорту. руський - він такий...
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:07

  prodigy написав:Shaman
влада Зеленського повністю сама себе дискредитувала в додаток до важкого становища на фронті, чи вдасться Зе пропетляти між краплями...
та які там краплі-шквал звинувачень і ганьби
...

щоб виплисти Зе треба активніше залучати до влади професіоналів, а не близьких друзів... а з цим схоже проблеми... маємо що маємо... треба відновлювати суб'єктність властних іститутів - Ради, Кабміну. в нас власне парламентсько-президентська республіка. а дехто схоже взагалі копіює інститут "смотрящих" часів Яника. важкі часи.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Наврят чи пересічний злякається тюремного сроку і скаже "ну добре, йду довічно на війну, поки не загину або ноги не відірве".

Люди різні бувають. В мене сусід обрав контракт 18-25 замість тюрми.
  Letusrock написав:що тоді міняється для нього?

Зараз дуже не хватає розшукової роботи поліції. Щоб регулярно ходили і шукали вдома/в родичів/ на роботі тих, хто прогінорував повістку.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:15

АндрейМ написав:А Ви не думали, що багато оберуть варіант сісти, щоб через декілька років гарантовано вийти живим із в'язниці?

не оберуть. щоб так сісти в тюрму, треба теж дещо мати. особисто ти в тюрмі гарантовано переїдеш в ту частину камери, в назви якої входить ..Раша. питання - в перший день чи в перший тиждень.

й прикинь, хтось так сів в тюрму, а в цьому випадку через кілька років прийде такий собі Пригожин-2, й скаже - треба повоювати. а в руських тюрмах свободи немає - кажуть,треба погоджуватися...
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:17

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:Наврят чи пересічний злякається тюремного сроку і скаже "ну добре, йду довічно на війну, поки не загину або ноги не відірве".

Люди різні бувають. В мене сусід обрав контракт 18-25 замість тюрми.
  Letusrock написав:що тоді міняється для нього?

Зараз дуже не хватає розшукової роботи поліції. Щоб регулярно ходили і шукали вдома/в родичів/ на роботі тих, хто прогінорував повістку.

не вистачає програми - здай сусіда - відстрочка на півроку. стільки відразу матеріалу з'явиться - переважно російською мовою :lol:
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:20

_hunter

я бачу в формі - 1хв? :D

а можна ввести обмеження на кількість скарг на день? тоді хтось дійсно глузд втратить :lol: чи хоча б номінацію - стукачок тижня :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:20

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?

Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною.

А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України":
-прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами"
- млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував
- млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода
- пенсіонери та інваліди
- залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв
- як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:20

  Faceless написав:
АндрейМ написав:А Ви не думали, що багато оберуть варіант сісти, щоб через декілька років гарантовано вийти живим із в'язниці?

Дуже наївно думати, що щось буде "гарантовано".

Там человек чуть переборщил с эмоциональностью - читайте "с большими (гараздо?) шансами, чем выйти из окопа где-то под Покровском/Запорожьем"...
