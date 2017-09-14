RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15820158211582215823>
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

рфии скоро крышка
Доллар за год со 120 до 80 рублей
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5679
З нами з: 17.12.22
Подякував: 202 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:34

  ЛАД написав:...
Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного?
...

Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?

забудь весь свій пафос про об'єктивність та повагу. в тебе, як й в Успіха, критерій один - подобається/не подобається людина чи її погляди.

до того ж твої особисті погляди дуже маргінальні - це туга за срср та намагання бачити в руських лише добре, роблячи вигляд, що не помічаєш того, що вони нічим зараз не відрізняються від нацистської Німеччини - твій найгірший кошмар, від якого ти намагаєшся сховатися.

відмінності звісно є - німці робили все якісно, а у руських все через дупу. хоча ні, терор 37-38 років зробили якісно, напевне ніхто не переплюнув - хіба Мао з культурною революцією...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 лис, 2025 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:37

  Бетон написав:рфии скоро крышка
Доллар за год со 120 до 80 рублей

якби ти знав, що з цього приводу думають руські експортери. та й навіщо їм долар - їх цікавить курс юаня та рупії 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:39

  Бетон написав:рфии скоро крышка
Доллар за год со 120 до 80 рублей


Ты же у нас проектировщик, посчитать можешь ...

так посчитай, по чём в $$ авто в России

PS. Хотя, после цены электроэнергии в Польше ... шансы небольшие, что посчитаешь

PPS. И не забудь, как там твой знакомый ай-тишник ? Что-то ты молчишь о нём. Может и не такой уж знакомый
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:43

  budivelnik написав:...
І сімї в Україні це не те що в ху..йтера -сам втік а сімя то таке...., головне щоб на пиво вистарчило

були спогади, як в 22 році тапку в пол, але все одно через корки не встиг вискочити - дуже жалкував. потім десь знайшов шпаринку - але за такі гроші, що йому досі болить :lol: в обох випадках не згадувалось ще про когось - баласт з собою не брав...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 лис, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:45

  ЛАД написав:Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного?


що одне брехня, що інше. стерненко перший почав пушити тему фпв дронів. якби тоді держава пішла по його прикладу і швидко масштабувала технологію, могли б виграти війну... а йому прийшлось публічно збирати і 3,14*** доволі швидко самі почали масштабувати тему, час був втрачений..
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 18:00

  Shaman написав:
  budivelnik написав:...
І сімї в Україні це не те що в ху..йтера -сам втік а сімя то таке...., головне щоб на пиво вистарчило

були спогади, як в 22 році тапку в пол, але все одно через корки не встиг вискочити - дуже жалкував. потім десь знайшов шпаринку - але за такі гроші, що йому досі болить :lol: в обох випадках не згадувалось ще про когось - баласт з собою не брав...

та він, наче, і сина вивіз через Шлях ... звісно, що не задарма

Проте, про сина не згадує вже давно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 18:21

Аналитик Bild Юлиан Репке предупреждает, что Украина приближается к стратегическому поражению в войне с Россией, и без срочных действий со стороны Киева и западных союзников ситуация будет неизбежно ухудшаться.
...
В итоге аналитик предупреждает: если ни Украина, ни ее союзники не проведут радикальный пересмотр стратегии, Россия постепенно, но неизбежно выиграет эту войну.

Так ось для чого у квітні..., ну ви зрозуміли.
Schmit
 
Повідомлень: 5243
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 18:28



Яке ж ти дурне ...

Що в квітні, що зараз Росія хоче воювати ... але у тебе винна - Україна ...

Ти тоді написав такий пафосний допис, що зустріч в Будапешті покаже, хто хоче миру, а хто ні ....
І ти обісрався, бо це показало, що Росія не хоче миру
Бо зустріч не відбулась через небажання РФ

А ти цього вперто не хочешь бачити ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России


я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 403
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15820158211582215823>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 153850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 349745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1040669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.