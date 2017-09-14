Трамп, особливо Фіцо
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:20
Фіцо непогано опустили школярі. Це було принизливо ) Трамп то Трамп, але Венесуелу може і взяти, щось там назріває. З позитивного хочуть надати можливість Мадуро поїхати у оркостан до Асада. Світ має бачити героїв всесвітніх сво разом
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:25
Хто і куди пішов?) Труханова мочить презедент щоб не тусив з залужним.
А нащот невдавшихся замахів то я надто старий щоб в таку чуш вірити ) тож мені самий бистрий стрілок техасу
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:38
так не в тому ж справа по великому рахунку. А в тому що для ЄС це (вилучення заморожених активів) буде вистріл собі в голову.
І так, по суті міжнародне право працює "не только лиш для всех", дивно що такі дорослі тьоті удають що вони цього не розуміють
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:49
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:57
НАЗК
Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:57
То ваша чуш про Залужного і Труханова, проти моєї чуші. І так ви вже застарий щоб вірити у героя України попа Буковинського защитника усіх дітей. Якщо б мені і вам надали статистику всі діти при такому опікуні залишилися без житла, яке їм як обездоленим гарантовано державою буду вважати що той позір попа з облизування януковича на ТБ і його геройський титул опосля, то чисте співпадіння...
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:03
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:31
Вже працюючи в народному господарстві в сфері безпеки та охорони, я призначав на ключові посади по виявленню розкрадань найбільш талановитих крадіїв. Вони швидко закривали всі дири в системі контролю та обліку. В людини зі сторони на це б були витрачені роки.
