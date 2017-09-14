Додано: Пон 17 лис, 2025 13:47

Shaman написав: ЛАД написав: Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".

а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами? а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами?

президент Дональд Трамп приказал отправить в Карибское море небольшую армаду , включающую самый мощный авианосец Америки «Джеральд Р. Форд» и его боевую группу эскортных кораблей. Первоначальным предлогом была операция по борьбе с наркотиками. Однако к настоящему времени наращивание военной мощи включает в себя и такое оружие, как стратегические бомбардировщики B-1 Lancer и десантные корабли, которое чаще используется для свержения правительств, чем для подрыва небольших наркобаронов.



Трамп держит всех в неведении относительно своих истинных намерений. Но на вопрос, истекло ли время Мадуро, в воскресенье он ответил: « Я бы сказал, да ». Всё чаще смена режима становится вопросом не «случится ли это вообще», а «когда» и «как». Авианосец «Джеральд Р. Форд» покинул Средиземное море во вторник; переход через Атлантику занимает от семи до десяти дней, поэтому любая военная операция маловероятна до второй половины этого месяца. Таким образом, ключевое окно — примерно с 15 ноября до нескольких дней перед Рождеством.

Другой вопрос, сможет ли демонстрация силы, возможно, в сочетании с ограниченными ударами, заставить Мадуро уйти в отставку.

"За правом сильного" живут не "на Заході". Так живёт весь мир.Но вы меня с каждым новым постом всё больше поражаете.Вы же, вроде, экономист. Если бы такой вопрос задал какой-нибудь сантехник Вася, я бы не удивился. Но объяснять экономисту, что депозитарий Euroclear беспокоится не о соблюдении закона... Его это волнует по другим причинам. В Европе крутятся не только росс. деньги. И страны, которые держат деньги в Европе, тоже не всегда ведут себя "правильно". И если они увидят, что за "неправильное поведение" их деньги могут реквизировать, то они их просто заберут. Надеюсь, что вам не надо объяснять, что происходит с банком, если его вкладчики захотят забрать большие суммы одномоментно.А законы и право сильного...Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Или вы ещё думаете, что там всё дело в наркотиках?Вот и посмотрим на законы. Повторит ли Трамп опыт вторжения США в Гренаду и Панаму в 1983 и 1989 годах. И послушаем, что вы нам расскажете в этом случае.Тут, правда маленькая проблемка -Такой уверенности нет.Кстати, рекомендую статью к прочтению. Рассматриваются возможные варианты будущего нефтерынка. Я, например, не знал, что в Венесуэле самые большие в мире запасы нефти - больше, чем даже у саудитов. Пусть ненамного - 304 млрд. баррелей против 298 млрд., - но тем не менее.