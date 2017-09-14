Додано: Вів 18 лис, 2025 18:20

Что писал freeze о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает serg1974Что писало Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает

Давайте змоделюємо ситуацію

краще написати-не пам'ятаю взагаліа це вже наклепдумаю про тебе , що ти **дак проросійський, і так думають всі, окрім таких же м*даків як тистосовнолюдина воювала втратила багато здоров'я, має інвалідність (справжню, а не куплену, як у деяких знайомих одеситів), в Одесі було багато прихильників мєра Труханов (цього проросійського бандита і вора(Краян), тому будучі прихільником мєра людина автоматично ставилась вороже до його опонентів, а Сергій Стерненко (якому 30 років), ще з 2014р боровся з такими як Труханов, і якби не такі молоді хлопці як Сергій,( а деякі з них загинули 2 травня 2014р),то Одеса була б як Донецьк(хоч в Донецьку проросійських ідіотів було не більше 25%, такий самий % був і навіть сьогодні є в Одесі), а те що Кернес і Аваков врятували Харків -так вони по-перше, рятували власну владу і бізнес (так само як Ігор Коломойський у Дніпрі)бо, дивно що Ренат Ахметов цього не второпав, а гудів у гудки (а казали, що він наче Каспаров, все на 15 ходів прораховує, значить не Каспаров)тому не треба лити багнюку на того, кому довіряють більше 2млн українцівякось ви питали, що чекає на Україну у разі заморозки БД,з 34хв