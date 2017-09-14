|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:10
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.
Потому что их тупо никуда не пустили.
Так причина - не важна. -- пусть это и "то, что вы все еще не сидите - это наша недоработочка", но садить-то (пусть и пока) - не за что.
В отличии от...
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:24
5
4
4
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:32
Господар Вельзевула написав:
Надо нацарювать и втекти в нормальное.
Ну так цеж і є українська національна ідея.
1
2
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:35
UA написав: Господар Вельзевула написав:
Надо нацарювать и втекти в нормальное.
Ну так цеж і є українська національна ідея.
Ментопенс "нацарював", скільки зміг і втік в Хорватію ...
Ні, в це неможливо повірити )
2
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:37
Ти думаешь в Україні такого немає? Просто в медіа не попало.
То шо ти щось заплатив то твої проблеми.
в совку право власності може відібрати звичайний районний прокурор.
1
2
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:40
UA написав:
Ти думаешь в Україні такого немає? Просто в медіа не попало.
То шо ти щось заплатив то твої проблеми.
в совку право власності може відібрати звичайний районний прокурор.
чіпувати з якої сторони поребрика почнуть першими?
1
3
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:48
UA
може відібрати звичайний районний прокурор.
З «ксівою»?
5
4
4
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:50
anduzenko написав: Letusrock написав: ЛАД написав:stm
Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))
Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
Коли мій малий у віці 2 років "грав Бетховена" на клавіатурі при відкритому Word то в нього виходили більш осмислені тексти
Не мог бы кто-то из поклонников сей юзер-ши прокомментировать магна опус?
Faceleless, Хотаб, Флер?
що саме цікавить? чому народ не розуміє? хз, може вік, в закарпатського - просто тупість
чи вас зацікавило, хто такий Алі-Баба? не будемо засмучувати раніше часу, почекаємо відповідних плівок
чи не можете зрозуміти, як система побудована на багатьох мережевих зв'язках стабільніша за адміністративну вертикаль? так й є, але щоб адекватно пояснити - треба знати ваш рівень розуміння цього питання.
1
4
5
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:03
pesikot написав:
Юленька і коррупція - це як ти і Онуфрій )
PS. Респи мають всі шанси злетіти з політичного Олімпу на найближчі роки
ти думай що з Україною буде в найближчі роки?..
а респи... скоріш за все залишаться, трамп тільки предтеча.
Важно не що думаю про юлю я чи ти. Нас забули спитати)
Компроміс буде між трампом і путіном.
і я не сказав, що це юля, я сказав хтось з бют.
1
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:12
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Я проти набу. Це засіб іноземного контролю. Краще б за нас домовляоись українці а не трамп.
Для этого нужно иметь во власти украинцев, а не евреев, татар и прочих москалей.
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.
Потому что их тупо никуда не пустили. Как и нас с вами. Пустили бы-крали бы как не в себя, один хрен место проклятое. Надо нацарювать и втекти в нормальное.
Воры все, но лучше тот вор, при котором нет войны.
достатньо, щоб цього провокатора прибрати звідси на деякий час?
краще б назавжди, але чекаємо свого часу
