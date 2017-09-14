Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше. Три часа э.э. будет
Бетон, то фигня.Свет в смысле. У меня хлопчику знакомому на бульваре Славы дрон прилетел под квартиру недавно, прилетел на 5-й, там два трупа, они на 6-м. С женой и маленьким ребенком. Ни царапинки,на удивление. Но обе квартиры-однушка и трешка на 6-ом (его тестя)-под снос вместе с секцией. Ну чувак в принципе был рад что выжили, два дня таскал вещи с кранов, лестницы были разрушены. Переехали к тетке на Героев Крут (это бывшая Фурманова возле танка)- ну и логистику не успел выучить. Дома он вызывал такси и быстро в него садился, дом на красной линии был. А тут пока раздуплился- в бусике оказался. У меня один вопрос. Где же он так нагрешил? Хотя налицо цепь событий, описанных в старой пословице "коготок увяз-всей птичке пропасть".
sergey_stasyuk555 написав:по українським офіційним даним з всієї лугандонії мобілізовано лише 10 тис чоловік за 3,5 роки війни, і то напевно це були упороті, які орали "піда расія прійді". а тутешні псевдопатріоти брехали, що там вже майже всіх бусифікували на фронт.
на дичину "погонять всіх на Бєрлін" навіть не хочу реагувати, ця лапша на "мудрого нарота" мабуть розрахована.
Посилання можете надати ? А то виглядає як просування наративу - русские харошие , не бойтесь ани не такие как в Буче то не русские то буряти и прочие , захватят территорию ничего страшного ани же не ТЦК.
Тобто чомусь після призупинки переговорів, готовності до санкцій та того, що в принципі переговори ведуть Рубіо та Бессент, вмикається Віткофф із планом, який на 100% буде відхилений. Ви ж розумієте, що якщо Зеленський цей план прийме, то може навіть не повертатися в Україну. Чи не здається це вам, гм, ДИВНИМ? Тобто до Віткоффа хтось мав звернутися. А хто з ним мав досить неочікувано зустрітися?
🤡 А тепер гляньте на пост Мосейчук. Ти ба, "Міндічгейт" уже є замовним скандалом від США, НАБУ є маріонетками США, а насправді це все шито білими нитками.
☝️ У чому, власне, конспірологія? У тому, що ОП міг зробити запит на переговори, знаючи, що нинішня єдина пропозиція миру — це оця угода Віткоффа-Дмітрієва. Зеленський завтра приїде, впевнено на радість народу візьме цей папірець та викине його в смітник, про що гордо розповість на конференції, поруч буде стояти Умєров, і ще десь поруч, можливо — Єрмак.
⏩ Ідея в тому, щоб перебити інформаційний фон "Мідаса", щоб не тільки Зеленський, а ті, хто будуть з ним поруч, виглядали героями, і НАБУ якось було б менш зручно звинувачувати Єрмака чи Умєрова. А також на фоні цього геройства можна крутити інформаційні кампанії по ТБ щодо того, що НАБУ — це вороги України, які роблять усе під замовлення Трампа, щоб схилити Україну до капітуляції.