Тобто чомусь після призупинки переговорів, готовності до санкцій та того, що в принципі переговори ведуть Рубіо та Бессент, вмикається Віткофф із планом, який на 100% буде відхилений. Ви ж розумієте, що якщо Зеленський цей план прийме, то може навіть не повертатися в Україну. Чи не здається це вам, гм, ДИВНИМ? Тобто до Віткоффа хтось мав звернутися. А хто з ним мав досить неочікувано зустрітися?



🤡 А тепер гляньте на пост Мосейчук. Ти ба, "Міндічгейт" уже є замовним скандалом від США, НАБУ є маріонетками США, а насправді це все шито білими нитками.



☝️ У чому, власне, конспірологія? У тому, що ОП міг зробити запит на переговори, знаючи, що нинішня єдина пропозиція миру — це оця угода Віткоффа-Дмітрієва. Зеленський завтра приїде, впевнено на радість народу візьме цей папірець та викине його в смітник, про що гордо розповість на конференції, поруч буде стояти Умєров, і ще десь поруч, можливо — Єрмак.



⏩ Ідея в тому, щоб перебити інформаційний фон "Мідаса", щоб не тільки Зеленський, а ті, хто будуть з ним поруч, виглядали героями, і НАБУ якось було б менш зручно звинувачувати Єрмака чи Умєрова. А також на фоні цього геройства можна крутити інформаційні кампанії по ТБ щодо того, що НАБУ — це вороги України, які роблять усе під замовлення Трампа, щоб схилити Україну до капітуляції.

