RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15858158591586015861>
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:24

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Ціль Трампа - закінчити війну. Крапка.

Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України.
Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти?
1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує
2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1.
Дуже проста схема.


А де в цій простій схемі вимоги України ? Хіба Москва має офігенні успіхі, щоб ставити вимоги ?

А немає їх.
Маєш якісь вимоги - так є п.1 і вперед на фронт. Але ні, ти хочеш п.1, але сам воювати не хочеш.
Так, у порівнянні з Україною Москва має офігенні успіхи. Перелічити?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6946
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:33

  olmyb написав:
  Banderlog написав:чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато? Хіба вони були важчими цілями ніж Україна?
Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом.
якщо після війни ми знову лишимся на таких позиціях, нова війна неминуча.
Тут Ви праві.


Ілюзія вважати, що нинішню росію влаштує існування незалежної України, у т. ч. у вигляді "моста", хіба у "лукашенківсько-білоруському" варіанті, і то тимчасово, до повної росіянізації.
В України окрім подальшої оборони зараз вибору нема, бо зі сторони росії пропонуються варіанти перемир'я лише зі зменшенням її обороноздатності перед наступним російським нападом.
вважаю Лукашенківський варіант прийнятнішим за війну на протягом ще одного року. Знаю що ви зараз будете про ціну такого варіанту, але вдумайтесь в ціну продовження. Понятно що її засекретили як ми так і москалі, но є речі які вже не сховаєш...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3992
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:38

  olmyb написав:
  flyman написав:і?
ваша пропозиція до останнього українця?
от дожилися до "великої України від Чопа до майже до Дону" а потім чомусь це стало невигідно "дружити", всі бРСРС (крім 3балтики) "дружать" а ми тут "нескоримося" бо записав Порошенко в КУ "в НАТО"

Поки нема прийнятних варіантів перемир'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.


В вашей точке зрения мне импонирует вежливость, спокойствие и то,что вы допускаете негативный вариант.
Я не согласен с вами, но вести дискуссию приятно.
Как вы считаете, сколько времени (в годах) понадобится до переломного момента?
И в чем неправы люди, которые вот сегодня мне указали что 30000 в месяц мобилизация и мол ресурс ограничен.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Читал. Но вы, как я понимаю, одну "маленькую" деталь - пропустили?
ну, нічого кращого нема у нас нема, тому в будь-якому разі будуть якісь допущення. Проте до взятих незрозуміло де даних про "10 тис на два регіони" довіри ще менше.
  flyman написав:от дожилися до "великої України від Чопа до майже до Дону" а потім чомусь це стало невигідно "дружити", всі бРСРС (крім 3балтики) "дружать" а ми тут "нескоримося" бо записав Порошенко в КУ "в НАТО"
з памʼяттю ще нема проблем? Тоді раджу пригадати, внаслідок яких подій Порошенко записав НАТО в Конституцію.
А також можна ще пригадати часи Кучми, який цілком собі дружив з рф (хтось заперечить?), але це не врятувало від того, що при ньому пуйло віджав частину суверенних українських прав на керченську протоку.
  andrijk777 написав:Так, у порівнянні з Україною Москва має офігенні успіхи.
а чи достатньо цих успіхів, щоб висувати умови для повної капітуляції? Не всі думають, що так. Не виглядають ті успіхи аж настільки переконливими.
thenewepic
 
Повідомлень: 351
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:42

  Бетон написав:
это ты называешь "жизнь"?? это хуже смерти

це важче за смерть, но хто сказав, що має бути легко?
Рано йому ще розслаблятись.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3992
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:53

  Господар Вельзевула написав:Как вы считаете, сколько времени (в годах) понадобится до переломного момента?
И в чем неправы люди, которые вот сегодня мне указали что 30000 в месяц мобилизация и мол ресурс ограничен.

Не можу передбачити, багато ймовірнісних чинників, зокрема можливість світової економічної кризи, ціни на енергоносії, можливості і об'єми їх реалізації росією, дії Трампа, смерть путіна. Можна припустити перемир'я і у 2026-му році, і у 2027-му, а от чим далі, то велика ймовірність що якась зі сторін таки надломиться і погодиться на суттєві поступки.
Востаннє редагувалось olmyb в Чет 20 лис, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 08.09.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:53

  andrijk777 написав:Так, у порівнянні з Україною Москва має офігенні успіхи. Перелічити?

Починай ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12691
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:57

  Banderlog написав:
  olmyb написав:
  Banderlog написав:чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато? Хіба вони були важчими цілями ніж Україна?
Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом.
якщо після війни ми знову лишимся на таких позиціях, нова війна неминуча.
Тут Ви праві.


Ілюзія вважати, що нинішню росію влаштує існування незалежної України, у т. ч. у вигляді "моста", хіба у "лукашенківсько-білоруському" варіанті, і то тимчасово, до повної росіянізації.
В України окрім подальшої оборони зараз вибору нема, бо зі сторони росії пропонуються варіанти перемир'я лише зі зменшенням її обороноздатності перед наступним російським нападом.
вважаю Лукашенківський варіант прийнятнішим за війну на протягом ще одного року.


Ну то так, особливо, в частині, щоб надавати теріторію України для нападу на інші країни, як на це нагнули Лукашенко
І участь білорусів у війни, без цього ж ніяк
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12691
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:59

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Читал. Но вы, как я понимаю, одну "маленькую" деталь - пропустили?
ну, нічого кращого нема у нас нема, тому в будь-якому разі будуть якісь допущення.

Не вижу смысла спорить: что одна оценка что другая - "+- лапоть".
Но я все еще жду ответа - откуда те страшилки про "гребут всех студентов, не говоря уж про шахтеров" :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 10959
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:вважаю Лукашенківський варіант прийнятнішим за війну на протягом ще одного року
де гарантія, що буде саме лукашенківський варіант? А не лднрівський або путінський?
І якими ресурсами практично буде забезпечуватися такий варіант? Що станеться, коли народ почне бунтувати проти "українського лукашенка"?(а причини для цього знайдуться)
Звернення до рф, як було в Казахстані, щоб пуйло відправив сюди військових придушувати протести?
Демократичні вибори теж доведеться відмінити, бо раптом на них виграє хтось, хто не захоче виконувати роль путінської маріонетки?
Що буде з економікою, чи буде давати Євросоюз гроші маріонетковому проросійському режиму? Якщо ні, то хто буде? Може, рф? "Денег нет, но вы держитесь" було промовлено вже через два (!) роки після приєднання Криму. Що сталося з економікою і промисловістю окупованих районів Донбасу? Розцвіли, мабуть?
Війна ще рік-два це дуже поганий варіант, але за умови капітуляції я не бачу хорошого варіанту, при якому б знову не відновилася або війна з рф, або громадянська війна, або поліцейський терор.
Востаннє редагувалось thenewepic в Чет 20 лис, 2025 18:02, всього редагувалось 1 раз.
thenewepic
 
Повідомлень: 351
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15858158591586015861>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, pesikot, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 155758
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 351666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1043068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10091)
20.11.2025 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.