Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:01

  olmyb написав:Поки нема прийнятних варіантів перемир'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.

Тобто ви пропонуєте в"єтнамський варіант для нас. Ви хоч уявляєте що таке в"єтнамська війна? Це ще 10 років війни, повна розруха, мільйони інвалідів, і це все в кращому випадку. В гіршому - це програш і окупація.
Ви або строчите з-за кордону, або старик без дітей або при кориті, бо я не уявляю як нормальна людина може мати бажання жити в країні яка веде "В"єтнамську війну" і продовжувати жити після цієї війни.

*і взагалі Афганська і В'єтнамська війни це партизанські війни, які велись в горах/джунглях. Нам таке не світить у нас відкрита місцевість, хіба дійдемо до Карпат.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но я все еще жду ответа - откуда те страшилки про "гребут всех студентов, не говоря уж про шахтеров"
з різних джерел. Це і змі, і соцмережі і навіть на цьому форумі зустрічалися історії. Звісно, можна всьому цьому не вірити, аргумент "ви всьо врьотє" подолати важко. Деякі люди в Україні навіть на четвертому році війни думають, що їх обстрілює "бандєравскій рєжим". Тут медицина безсила, як то кажуть.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:11

  Banderlog написав:вважаю Лукашенківський варіант прийнятнішим за війну на протягом ще одного року. Знаю що ви зараз будете про ціну такого варіанту, але вдумайтесь в ціну продовження. Понятно що її засекретили як ми так і москалі, но є речі які вже не сховаєш...

Я думаю такий варіант вже нереальний.
Надто велика ненависть, надто багато людей згинуло. Не буде "дружби" з РФ мінімум 50 років.

Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.
andrijk777
