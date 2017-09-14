RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:01

  olmyb написав:Поки нема прийнятних варіантів перемир'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.

Тобто ви пропонуєте в"єтнамський варіант для нас. Ви хоч уявляєте що таке в"єтнамська війна? Це ще 10 років війни, повна розруха, мільйони інвалідів, і це все в кращому випадку. В гіршому - це програш і окупація.
Ви або строчите з-за кордону, або старик без дітей або при кориті, бо я не уявляю як нормальна людина може мати бажання жити в країні яка веде "В"єтнамську війну" і продовжувати жити після цієї війни.

*і взагалі Афганська і В'єтнамська війни це партизанські війни, які велись в горах/джунглях. Нам таке не світить у нас відкрита місцевість, хіба дійдемо до Карпат.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но я все еще жду ответа - откуда те страшилки про "гребут всех студентов, не говоря уж про шахтеров"
з різних джерел. Це і змі, і соцмережі і навіть на цьому форумі зустрічалися історії. Звісно, можна всьому цьому не вірити, аргумент "ви всьо врьотє" подолати важко. Деякі люди в Україні навіть на четвертому році війни думають, що їх обстрілює "бандєравскій рєжим". Тут медицина безсила, як то кажуть.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:11

  Banderlog написав:вважаю Лукашенківський варіант прийнятнішим за війну на протягом ще одного року. Знаю що ви зараз будете про ціну такого варіанту, але вдумайтесь в ціну продовження. Понятно що її засекретили як ми так і москалі, но є речі які вже не сховаєш...

Я думаю такий варіант вже нереальний.
Надто велика ненависть, надто багато людей згинуло. Не буде "дружби" з РФ мінімум 50 років.

Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:20

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:вважаю Лукашенківський варіант прийнятнішим за війну на протягом ще одного року. Знаю що ви зараз будете про ціну такого варіанту, але вдумайтесь в ціну продовження. Понятно що її засекретили як ми так і москалі, но є речі які вже не сховаєш...

Я думаю такий варіант вже нереальний.
Надто велика ненависть, надто багато людей згинуло. Не буде "дружби" з РФ мінімум 50 років.

Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни.

Можешь виїзжати, але для початку сходи на якийсь російський форум з пропозиціями замиритись ... потім рахуй скільки на тебе вильють бруду, а потім забанять

PS. Я все ще чекаю на список офігенних успіхів Москви
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:20

❗️Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану миру, – ОП.

Президент найближчим часом обговорить його з Трампом у телефонному режимі, для гідного закінчення війни.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:25

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.

Тут справа не в гордості наших керманичів, а те що фінський варіант росія нам не пропонує, і категорично відкидає подібний. Вона хоче набагато більше, ще не завойовані нею важливі для української оборони території, зменшення і обмеження збройних сил і т. і., що є в озвучених останніх пунктах.
Востаннє редагувалось olmyb в Чет 20 лис, 2025 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:26

  olmyb написав:А в України зовнішня підтримка є, і значна, тому у війні на виснаження у неї є шанси.

Зовнішня підтримка поки що є, а внутрішньої майже немає. Майже усі хочуть дочекатись «дипломатичного дива» живими. Для війни на виснаження потрібні багато бажаючих її вести, а їх просто немає. Люди готові терпіти відсутність тепла та електрики, а воювати не готові.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:33

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Читал. Но вы, как я понимаю, одну "маленькую" деталь - пропустили?
ну, нічого кращого нема у нас нема, тому в будь-якому разі будуть якісь допущення. Проте до взятих незрозуміло де даних про "10 тис на два регіони" довіри ще менше.
Откуда 10 тыс. не знаю.
Но даннные Коордштаба, которые озвучил Усов, "здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила", скорее всего, более достоверные, чем приведенные вами оценки «Важных историй».

А також можна ще пригадати часи Кучми, який цілком собі дружив з рф (хтось заперечить?), але це не врятувало від того, що при ньому пуйло віджав частину суверенних українських прав на керченську протоку.
Это вы о чём?
Какие суверенные права он отжал?

  andrijk777 написав:Так, у порівнянні з Україною Москва має офігенні успіхи.
а чи достатньо цих успіхів, щоб висувати умови для повної капітуляції? Не всі думають, що так. Не виглядають ті успіхи аж настільки переконливими.
Возможно, не достатньо. Так они полную капитуляцию и не требуют.
Но у нас точно меньше оснований что-то требовать.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:38

  olmyb написав:
  Господар Вельзевула написав:Как вы считаете, сколько времени (в годах) понадобится до переломного момента?
И в чем неправы люди, которые вот сегодня мне указали что 30000 в месяц мобилизация и мол ресурс ограничен.

Не можу передбачити, багато ймовірнісних чинників, зокрема можливість світової економічної кризи, ціни на енергоносії, можливості і об'єми їх реалізації росією, дії Трампа, смерть путіна. Можна припустити перемир'я і у 2026-му році, і у 2027-му, а от чим далі, то велика ймовірність що якась зі сторін таки надломиться і погодиться на суттєві поступки.
Можна припустити и прилёт марсиан, и падение астероида на Землю, и ещё много чего.
В т.ч. и неожиданный резкий рост цен на нефть.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:48

  thenewepic написав:...........
Звернення до рф, як було в Казахстані, щоб пуйло відправив сюди військових придушувати протести?
Демократичні вибори теж доведеться відмінити, бо раптом на них виграє хтось, хто не захоче виконувати роль путінської маріонетки?
Отправил.
И через 4 дня вывел.
А финны как-то на вполне демократических выборах умудрялись полвека не избирать антисоветские правительства.

Що буде з економікою, чи буде давати Євросоюз гроші маріонетковому проросійському режиму?
Может, пора научиться жить за свои?

Що сталося з економікою і промисловістю окупованих районів Донбасу? Розцвіли, мабуть?
А что может статься на территории, где идёт война?

Війна ще рік-два це дуже поганий варіант, але за умови капітуляції я не бачу хорошого варіанту, при якому б знову не відновилася або війна з рф, або громадянська війна, або поліцейський терор.
А это уже зависит от нас.
И вопрос к вам.
Что лучше, война или "поліцейський терор"?
