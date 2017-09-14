andrijk777 написав:] Коли посипеться фронт по-вашому? --------------------------------------- в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.
найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
Рік точно, а можливо й кілька років. скільки часу знадобилось на Покровськ - й то, ще не взяли. 2 роки? 39 км?
Відповідь балабола, бо коли почне сипатись відразу укладуть мир і формально ти не помилився. Ти в любому випадку будеш правий.
Але ти як завжди збалабалив. Питання було не коли НЕ ПОСИПЕТЬ. А коли ПОСИПЕТЬСЯ? Читай уважніше, розумію що тобі тяжко читати по-українськи. Я навіть тобі напишу що думаю я: гарантовано посипеться за 3 роки. Іншими словами на протязі 3 років буде або підписаний мир або безумовна капітуляція(див. Вікіпедію що це таке) України. Третього варіанту немає.
в тебе в голові коротнуло? ти пишеш про МІЙ варіант, а потім те саме іншими словами про СВІЙ варіант...
висновок - за три роки буде заключено мир. фронт не посипеться...
Shaman написав:в цьому плані є певні вимоги Раші. але й речі, які її не влаштують - основне зобов'язання не нападати на Європу та Україну. .
коли за останні 2000 років якісь письмові зобов"язання когось втримали від нападів? може пакт Молотова-Ріббентропа ?
є гра сенсів. Раша уникає називати речі своїми іменами - хочу, й напала, що ви мені зробите. одне з обгрунтувань - нас обманули, НАТО рухається на Схід. такої гарантії не було, але то таке. а тут - всі питання закрити, й Раша знову нападає - реакція буде трохи іншою.
максимум, що вона зробить - це їхтамнети, гибрідна війна. але в Сирії вже бачили, що на їхтамнетів теж є інструмент - скільки там на фарш одного разу змололи - Раша навіть не пискнула, сказали лише - загинуло декілька росіян - а інші пропали без вісти. як власне й моряки з крейсеру Москва - досі ж відсутні?
Shaman написав:висновок - за три роки буде заключено мир. фронт не посипеться...
Ні, не вірно. Може фронт посипатись(почати сипатись) і тоді укладуть "мир". В цьому випадку "мир" буде дуже поганий, гірший ніж "28 пунктів". Хоча, якщо для тебе усі "мири" одинакові , то що з тобою говорити.
Я вважаю цей варіант найбільш ймовірним. Він і Рашці вигідний.
andrijk777 написав:Коли посипеться фронт по-вашому?
в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.
найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
ІМХО, при поточній динаміці, якщо нічого не міняти, тобто рівень мобілізації і забезпення в нас і в рашки буде статичним, то до кінця 26 року фронт скоріш за все посиплеться. Ненульова ймовірність що він посиплеться протягом півроку.
_hunter написав:В этой стране - все конечно же не так
По результатам проверки ООО, которая была завершена в феврале 2017 года, налоговики доначислили ему суммы НДС. ООО начало судебные гонки в отношении незаконности доначислений. После их завершения на остаток суммы НДС, которую ООО не удалось отсудить, ГНС была начислена миллионная сумма пени за все прошлые периоды: начиная от периода занижения налоговых обязательств и до завершения судебных обжалований. ООО обратилось в админсуд с иском к ГНС о признании неправомерным НУР о начислении ООО пени за прошлые периоды, которые предшествовали дате оформления налоговиками конечного НУР (на ту долю НДС, которую ООО не удалось отсудить). Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск ООО, а вот ВС их решения отменил, встав на сторону налоговиков.
В этой стране такое не удивляет давно. Но было мнение, что в более других странах законы более продуманы и лучше соблюдаются. Однако, чем больше узнаёшь реальное положение вещей, тем больше понимаешь, что Украина в этом плане не так уж разительно отличалась от "высокоразвитой цивилизации". Плохо только, что это за счёт минуса этим цивилизациям, а не за счёт плюса Украине.
цей - це який? укладання договору протягом 3 років? так, дуже ймовірний.
варіант, що буде капітуляція через обвал фронту - це можливо, але не дуже вірогідно. бо за рахунок чого обвал? Раша подвоїть втрати - вірогідно, але не дуже
й не уникай - в чому принципова різниця планів поточного та півроку тому? уважно слухаю
ЛАД написав:Но даннные Коордштаба, которые озвучил Усов, "здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила", скорее всего, более достоверные
тобто з лютого по жовтень 22 року в Донецьку, Горлівці, Макіївці, Єнакієвому та інших містах ОРДО сумарно було мобілізовано всього 5 тисяч чоловіків? Ви самі в це вірите? Для мене явно, що це або повна туфта, або дані не по мобілізації на війну, а призов на строкову службу, наприклад. Я не знаю, що саме це за дані, але в таких числах нема ніякого сенсу.
Ваше личное мнение о мобилизации безусловно, очень весомо.
ЛАД написав:Это вы о чём? Какие суверенные права он отжал?
а ви і не знаєте? До кризи навколо Тузли Керченська протока була повністю під українським контролем, так як обидва береги протоки належали Україні. Тобто російські судна при проходженні мали сповіщати Україну, а вона могла навіть не пропускати якісь із них. Але в результаті конфлікту було підписано договір ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205#Text ) згідно якого рф отримувала таке ж право на користування протокою, як і Україна. Власне, на той момент це і було головною метою пуйла.
Это вы откуда взяли? Когда это другой берег Керченської протоки належав Україні? А договор вполне нормальный. Действительно, как сказано в п.1, "Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації."
ну так антиросійських урядів до 2014 року у нас теж не було.
Вот не надо рассказывать сказки. Ющенко проводил вполне антироссийскую политику. Как минимум, на словах.
ЛАД написав:Может, пора научиться жить за свои?
прикольно - знищити або окупувати промисловість, енергетику, житлові будинки, а потім говорити - "а живіть за свої". Ви в своєму Харкові зможете жити за свої після того, що з ним зробила рф? Знаєте, в України нема бездонної ріки нафти, щоб продавати її і за ці гроші відбудовуватися.
1. Вы писали не о помощи на восстановление, а о вообще "чи буде давати Євросоюз гроші маріонетковому проросійському режиму?" 2. Финляндия после войны была очень бедной страной. Да ещё должна была выплатить (и выплатила) Союзу очень серьёзные репарации. И ей никто не давал никаких денег. Тем не менее, стала достаточно развитым государством. 3. В Финляндии было полвека марионеточное правительство? И она очень плохо жила?
ЛАД написав:А что может статься на территории, где идёт война?
"Украіна бамбіла Донбас восємь лєт"? Що заважало розвивати ті території? Війни після 2015 року там і не було як такої. Якщо не брати тоненьку смужку на лінії зіткнення.
А что, там не обстреливали? И вся "ДНР" не была "тоненькою смужкою"? А в Крыму таки развивали.
ЛАД написав:Что лучше, война или "поліцейський терор"?
нічого не краще.
Согласен, что плохо и то, и другое. Но война всё-таки хуже.
Остальные ваши аргументы (в т.ч. и в других постах) разбирать не буду. Но вывод из ваших рассуждений только один - воевать до развала/краха РФ. Повторю вопрос, где воюете лично вы?