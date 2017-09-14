Shaman написав:й не уникай - в чому принципова різниця планів поточного та півроку тому? уважно слухаю
Якесь тупе питання, ну ок: 1.Україна віддає залишки Донецької області, тоді цього не було. 2.Обмеження армії 600000, тоді цього не було. 3.Закріпляє в Конституції не вступ в НАТО, тоді цього не було. 4.РФ повертається в G8, тоді цього не було. 5.Україна погоджується бути без’ядерною державою, тоді цього не було. 6.Проведення всеукраїнських виборів у 100 днів після укладення угоди, тоді цього не було, це 100% не буде прийнято Зеленським.
Це принципово гірший план, особливо пункти 1 2 і 3. П.2 може по суті і не поганий(бо у нас всерівно 600К не буде) але його присутність(+п.1 і п.3) робить цей план дійсно подібним на капітуляцію.
❗️Європа проти капітуляції: лідери працюють над власним планом закінчення війни на умовах, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США, – WSJ. В ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів. https://www.wsj.com/world/u-s-peace-pla ... v-0f2bb501
"Це ж було вже".
Це якась ганьба. Щоразу як тільки хтось пошепки говорить слово "мир" чи "перемовини", коаліція європейських балаболів починає створювати ілюзію якоїсь бурхливої та потужної діяльності яка закінчується великим НІХ..я, до наступного припадку.
flyman написав:........ всі влогери ще ті "..боли" і шо? Нарахунок "плана плану" є що сказати?
Не спорю. Но кто-то меньше, кто-то больше. На рахунок плану я высказался ещё ночью. Похоже на фейк и поэтому нет смысла обсуждать. Побождём. Если предположить, что предложения Трампа блики к этим "28 пунктам", то за основу принять можно (скорее, нужно). Хотя хотелось бы лучшего, но маловероятно.
Це закінчується ще більшими втратами територій, гіршими умовами і наближенням України до повної капітуляції з втратою державності.
ЛАД написав:... Но вывод из ваших рассуждений только один - воевать до развала/краха РФ. Повторю вопрос, где воюете лично вы?
це ваш особистий висновок, який ви повсюди пихаєте. а саме, що жити можна лише з оглядкою на Рашу. а жити своїм розумом й не перейматися, що там думає Раша - а до цього вже йдуть ВСІ інші республіки срср - ні, це не можливо.
воювати будемо до того, як Раша не побачить, що вже треба зупинятися. й це станеться до її розвалу. Розвал Раші станетсья пізніше
Даже извиняться не буду, но это ваши высеры. Надоело опровергать. А когда и по какому поводу "Раша побачить, що вже треба зупинятися"? Когда дойдёт до Днепра? Или докуда? "воювати будемо" - могу только повторить тот же вопрос: "где воюете лично вы?"