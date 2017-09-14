Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:05

це просто адекватний підхід.відкрийте карту, потім відкрийте вікіпедію:якщо продовжити логіку, "Крим є історичною територією Російської Федерації". Та чого тільки Крим, вся Україна є. Не дивно, що пуйло всі свої дії пояснює історією. Адже історія це така штука, що там можна знайти аргументи для будь-якої позиції.приклади цього будуть якісь? Може, увіковічнення памʼяті про Голодомор - це антиросійські дії? Чи засудження злочинів радянської доби? Чи те, що він намагався розвивати відносини з НАТО, це антиросійські дії? А що, НАТО - це ворожий для росії блок? А можна російський закон, де про це говориться? Або закон країн НАТО, де росія визначена як ворог? Саме ющенківської пори, а не теперішньої.Фінляндія це цікавий приклад. Там треба розбиратись, що з індустріальних обʼєктів залишилося відносно неушкодженим після війни, а що вони будували з нуля. Ну і те, що план Маршалла для них не діяв, лише додавало зайвих складнощів. Ну і світ тоді був іншим, складність промисловості, екологічні обмеження були на зовсім іншому рівні. Капіталоємність сучасних виробництв набагато більша. Мені не відомі приклади економічних успіхів у 21 столітті без значних інвестицій. А вам?а що саме обстрілювали? І є приклади, коли Україна першою ініціювала обстріли?"денег нет, но вы держитесь" - помітно. Крим прямо розцвів за роки окупації. Знаменитий чорноморський економічний тигр.неправильний висновок.Треба, щоб червоні лінії не були перетнуті. Іншими словами, щоб:а) Україна існувала не як частина "русского міра"б) агресор не хотів напасти третій раз.Якщо переходити на особистості, як ви любите, то вас можна звинуватити в тому, що ви хочете, щоб війна знову відновилась через якийсь час, але з гіршим результатом, бо оборонятись буде набагато важче (якщо зараз погодимось на обмеження озброєння і ЗСУ).