пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.



Вам не кажется, что вы слишком много думаете о Раше?

При чём тут Раша, я говорил об Украине, а вы начинаете приводить в пример РФ.

О Германии хантер вам уже ответил - 91,5% населения немцы и нет слишком больших меньшинств, говорящих на другом языке.

Хотел было написать вам подробный ответ, в т.ч. и по другим вашим постам, в частности, за счёт чего так заметно уменьшилось количество украинцев в РФ (в 2002 их было почти 3 млн, в 2010 - 2 млн, а в 2020 всего 880 тыс.), но решил, что не стоит. С одной стороны лень, с другой стороны, если вы хоть на пару минут задумаетесь, то, наверно, и сами сообразите. Между прочим, объяснение то же, что и для резкого снижения русских в Украине.

Но вопрос сегодня далеко не самый актуальный. Вам не кажется, что вы слишком много думаете о Раше?При чём тут Раша, я говорил об Украине, а вы начинаете приводить в пример РФ.О Германии хантер вам уже ответил - 91,5% населения немцы и нет слишком больших меньшинств, говорящих на другом языке.Хотел было написать вам подробный ответ, в т.ч. и по другим вашим постам, в частности, за счёт чего так заметно уменьшилось количество украинцев в РФ (в 2002 их было почти 3 млн, в 2010 - 2 млн, а в 2020 всего 880 тыс.), но решил, что не стоит. С одной стороны лень, с другой стороны, если вы хоть на пару минут задумаетесь, то, наверно, и сами сообразите. Между прочим, объяснение то же, что и для резкого снижения русских в Украине.Но вопрос сегодня далеко не самый актуальный.

я про Рашу думаю лише в контексті, коли вони від нас відчепляться. немає в них ніякого права - ні морального, ні якогось іншого нас вчити, як нам жити. в країні, де зараз вважаються найкращими керівниками сталін та Іван Грозний. а, ще Невський.спробуйте розмовляти українською на Раші? відразу виникнуть питання... а у нас півкраїни розмовляє, й ше хтось скаржиться на утиски... маячня...вони до нас не лізуть, й ми про них не згадуємо - ось тільки тоді ми зможемо співіснувати. а не розповіді про ісконно руські землі до Карпат...Німеччина - цікава країна. у Вікі є ціфра 91,5% - але від чого. бо в різних статтях різні цифри -як власне й те, що в Німеччині мінімум 10% іноземців. й до речі в Німеччині є не одна мова меншин. й проблема ж мігрантів не просто так виникла?але головне - треба розжовувати - що я мав на увазі. освіта в Німеччині обов'язкова для всіх. ті, хто не знає німецької - їх в інтеграційні класи для опанування мови - німецької - для всіх. а що в Раші - не знаєш мови, не приймуть в школу... відчуваєте різницю - а де ж дитина буде вчити мову тоді? але руські такі руські. й не чув на Раші програм про збереження хоч якоїсь мови - а їх там скільки - під 200? чи щось плутаю? навпаки, все спрямовано на те, щоб інші мови витіснити. но то таке, це їх проблеми.наша проблема, що вони лізуть до нас чомусь нас вчити...