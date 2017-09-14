ЛАД написав:[quote="5909893:Faceless"] ............. Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Спорить не буду. Но Украина большая. Крым, Одесса, Закарпатье - разные регионы с разными условиями.
Харківщина теж:)
Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине. Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал. Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.[/quote] Богодухівський район, село Городнє, сімейна винарня в процесі отримання ліцензії І взагалі можете почитати https://vivat.com.ua/blog/interview-ann ... yanchenko/
Почему-то сегодня никто не пишет,что света стало больше. Больше чем даже в прошлую субботу. Подремонтировали, вчера и в новостях об этом писали. Очень вовремя, а то народ духом падает. Сколько бы Трамп не угрожал холодной зимой- а как только света станет больше, тут же вырастет индекс потужности и незламности. Ну,как говорится, дай бог! Февраль главное народу пройти. Переживаю.
Ничего не больше, а погода стала теплее. Рабочие 3 часа сегодня работали. И всё. У них спроси, услышишь в ответ трехэтажные маты. Люди 4 дня ездят по 3 часа играются с тем, что делается за 1 день