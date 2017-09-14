|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:39
Banderlog написав: Сибарит написав:
Регистрируем торговую марку "Шмурдяк" и не только производим любимые напитки, но и всему миру диктуем, как их производить 😁
проблема в державі яка законодавчо давить шмурдяк)
ви надувайте щоки скільки хочете, грошей в Україні від європейської гідності чомусь не добавляється
Давит, пока его пытаются называть вином. Если назвать по-другому, это автоматически выведет продукт из под действия правовых актов, регулирующих производство вина.
Кстати, собственное название может стать не только предметом гордости, но и источником дохода, при правильном маркетинге.
Тот, кто первый придумает удачное название для привычного и любимого продукта, завоюет рынок и озолотиться.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:50
thenewepic написав: ЛАД написав:
Это не расследование и не "данные"
це саме розслідування, хоч воно вам може і не подобатись.
ЛАД написав:
Если оно спільне, то вполне логично, что и канал к нему должен быть спільним
треба Туреччині це сказати! А то вона не знає, що Чорне море теж спільне, тому одноосібно контролює та збирає плату за прохід через Босфор і Дарданелли.
ЛАД написав:
А каналом могут пользоваться Украина и РФ совместно без всяких проблем.
до речі, після анексії Криму, коли обидві сторони каналу опинились у фактичному володінні рф, цей договір як виконувався, так само "спільно" і без проблем? Чи "Если оно спільне, то вполне логично, что и канал к нему должен быть спільним" працює лише для України, а рф може не пускати українські кораблі, будувати міст, що обмежує висоту проходу і т.д.?
ЛАД написав:
"Уточнение" сегодняшнее сильно отличается от уточнения кучмовского, нечего даже сравнивать
та ні, принцип той самий. Чи ви не бачите? Просто Кучма тоді підписав офіційну "капітуляцію", а зараз влада на це не йде. Сподіваюсь, не "поки що".
ЛАД написав:
А эти оставшиеся 8 школ закрылись бы и без войны
а може і не закрились би, або їх би просто замінили на російськомовні класи. Звідки ви знаєте?
Чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо в наш час віддавати дітей у російськомовні школи. За срср в таких школах в основному вчилися або діти військових/номенклатури, а бо ті діти, чиї батьки планували карʼєру дітей у москві. А зараз, при незалежній Україні, це для чого треба? Риторичне запитання.
ЛАД написав:
Ваши рассуждения по поводу русскоязычности как причины войны комментировать не буду
це одна із причин, 100%. Наскільки вагомий вплив саме цієї причини, я оцінювати не візьмусь. Але для роспропаганди на зовнішній світ цей фактор вагомий, що і доводять слова Віткоффа.
ЛАД написав:
Вы много видели продавцов, которые читают законы?
На любом языке. (Я, кстати, тоже не читал эти законы. Думаю, и вы тоже).
я ознайомлювався, якраз щоб відповідати на роспропаганду про те, що "запрещают слово на русском сказать".
ЛАД написав:
Нескольких скандалов и штрафов хватило
не вірю. Покажіть протокол про штраф. Це більше схоже на байку із соцмереж.
Всі оці "звільнення таксистів", що вірусилися останніми роками, це історії про те, що пасажир не хотів слухати або російську музику/радіо, або хотів, щоб таксист до нього говорив українською, а той відмовлявся. Якраз це і є порушенням закону і абсолютно логічно, бо в Україні громадянин не зобовʼязаний знати будь-яку мову, крім української, відповідно, у сфері обслуговування повинні працювати люди, що знають і говорять українською. Інші мови не заборонені, якщо і клієнт і продавець/таксист російськомовні, вони можуть між собою спілкуватися російською.
Це в тому числі відповідь на репліку хантера.
Простите, на подтасовки отвечать не буду.
"Расследование" по номерам жетонов, авторы которого сами отмечают ненадёжность показателя.
То, что оба берега проливов Босфор и Дарданеллы принадлежат Турции, эти проливы никем не были построены, за них достаточно много воевали и договоры, определяющие сегодняшний порядок пользования ими, были заключены давно, вы никогда не слышали?
После аннексии Крыма оба берега пролива стали российскими. Это юридически незаконно, но это факт. А сегодня мы уже вообще лишились Азова.
Насчёт того, кто в СССР учился в русскоязычных школах - когда прочитал, чуть не поперхнулся. Откуда вы взяли такой бред? Сколько ж это "військових/номенклатури" и родителей, которые "планували карʼєру дітей у москві", было в 1,5-млн Харькове? И не только в Харькове. У вас не горячка?
О языке уже надоело. Можете считать, что это всё "байки із соцмереж". А продавцы вдруг сами захотели говорить по-украински, а родители так же вдруг отказались отдавать детей в русскоязычные школы. Вы можете себе это позволить для собственного спокойствия. Лишь бы люди, принимающие решения, не поступали так же, принимая свои иллюзии за реальность.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:58
pesikot написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
аиробляти чи називати ?
назвати їх бренді та ігристим проблем нема
Як я розумію справа в більше у сортах винограду
ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту.
Додавання зернового спирту - це вже не вино
Але саме такий "кагор" - солодкий та кріплений зерновим спиртом, ти і пив у Онуфрія
Але ж це - не кагор ))
Той винний напій виник ще за російської імперії ще в 18ст. Тож забагато честі онуфрію
ЛАД написав: Shaman написав: Banderlog написав:
а яка нам вигода в авторському праві на назву шампанське?
Ви щось маєте проти зернового спирту? Чи у вас принцип не мішати зерновий з виноградним?
а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?
Не специалист, но когда-то читал, что в наших условиях винограду не хватает жары, чтобы набрать нужную сахаристость. По-моему, такая же проблема у немцев.
Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:05
flyman написав: Xenon написав:
Верховна Рада не підтримає мирний план Трампа щодо війни в Україні, – нардеп Нагорняк.
«Ухвалення більшості пунктів з мирного плану є повноваженнями саме Парламенту, а не президента».
хто він щоб розписуватися за всю ВР? це про цю, яка самопризупинилася чи про наступну?
В будь-якому випадку усі територіальні питання вирішуватимуться на референдумі, і будь-які угоди, досягнуті Зеленським, можуть бути відхилені населенням, а ризик цього великий.
thenewepic написав:
...... у сфері обслуговування повинні працювати люди, що знають і говорять українською. Інші мови не заборонені, якщо і клієнт і продавець/таксист російськомовні, вони можуть між собою спілкуватися російською.
Це в тому числі відповідь на репліку хантера.
По _новому_ закону - стали повынни. Раньше "почему-то" были не повынни.
АндрейМ написав:
В будь-якому випадку усі територіальні питання вирішуватимуться на референдумі, і будь-які угоди, досягнуті Зеленським, можуть бути відхилені населенням, а ризик цього великий.
Як статус Криму узгоджувався?
АндрейМ написав:
В будь-якому випадку усі територіальні питання вирішуватимуться на референдумі
Ти ж так топишь за віддати росіянам
А якщо, на референдумі (до речі,ти знаешь про що це ?)
Скажуть:- ніт, не віддаємо
Що тоді ?
Чи у тебе, референдум - це коли обов"язково рашистам віддати ?
Дюрі-бачі написав: АндрейМ написав:
В будь-якому випадку усі територіальні питання вирішуватимуться на референдумі, і будь-які угоди, досягнуті Зеленським, можуть бути відхилені населенням, а ризик цього великий.
Як статус Криму узгоджувався?
Що Ви маєте на увазі? АРК - окупована територія України.
_hunter написав:
Там "засада": для Референдума ему ВП придется отменять. Есть вероятность, что крипаки поразбегаются...
У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.
АндрейМ написав:
В будь-якому випадку усі територіальні питання вирішуватимуться на референдумі, і будь-які угоди, досягнуті Зеленським, можуть бути відхилені населенням, а ризик цього великий.
раніше з обліківки були притомні пости,
останнім часом маячня
