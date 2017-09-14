Якщо б ми тут і зараз не були, а подивились би на Україну сьогоденну зі сторони, то ми б неодмінно побачили наступне:

1. Дуже бідна країна - Україна, з дуже бідним населенням майже в центрі Європи, але з найменшою ефективністю використання власної території, ресурсів та потенціалу. З максимально заполітизованим суспільством, з порушенням прав та свобод, тотально корумпована, але з населенням, яке прагне самовизначення. Колишня частина росії.

2. Поруч з цією країною дуже велика і багата країна-колоніст з тоталітарним режимом і прагненням підкорити якомога більше територій і чим більш цивілізована ця територія, тим більш ласа вона для цього величезного сусіда.

3. Керівництво України нічого не робить десятиліттями для того, щоб вивести країну з прірви проблем, а також зазнає величезного впливу від колишнього колонізатора, який постійно тисне усі роки після відокремлення країн.

4. Увесь світ вважає, що уся територія України - це колишня росія, на території якої живе один з сотень народів, який складає росію. І теперішня війна - це природний процес утворення окремого народу, окремої нації, окремої країни.

5. Хто переможе у війні України та росії - для світу питання навіть не ставиться, бо усі переконані, що переможе росія. Питання інше - скільки лишиться при цьому від України.

6. Опір, який чинить Україна - це здебільшого (майже на 100%) завдяки допомозі, яку надають демократичні країни, без чого Україна не вистояла б і дня.

7. Українське керівництво дуже невдячне за надану допомогу і намагається грати власну гру на світовому політичному полі, не маючи нічого для цього.

8. Зупинка бойових дій можлива виключно за умови двосторонніх поступок, на які поки не йде жодна сторона. Але, хто перший поступиться - той справді прагне цю війну зупинити. І Трамп справді примушує обидві сторони це зробити. Яким чином примушує і у чому поступитись - це деталі, які нікому не цікаві. Обидві країни ж лишаться існувати? Люди припинять гинути? Будинки припинять руйнувати? Значить все робиться правильно.

9. Військові злочини звісно є, порушення міжнародних правил звісно є, усе це є... але це питання на майбутні роки і це вирішить міжнародний суд.

10. Усі країни світу нічого не винні ані росії, ані Україні і уся допомога, яка надається - це вже величезний подарунок... А торгівля з цими країнами - це вибір кожного окремо і ніяк не пов'язано з війною. Якщо Україна запропонує свої товари світу, які світу будуть цікаві - світ їх купить. А поки купує нафту і газ, що є природним процесом у світі і завжди таким був. Світ завжди купував товари у країн, які воюють, бо це вигідно, бо країни, які воюють, продають свої товари дешевше, ніж зазвичай.

11. І Україна і росія вже виснажені війною і потребують її зупинки, але самостійно це зробити не можуть і тому їм треба надати зовнішній стимул для її завершення, що і робить Трамп та увесь цивілізований захід.

12. Легше примусити і вплинути на Україну і тому тиснуть на неї. І це правильно, бо таким чином мають мінімальні ризики як для власної безпеки, так і для власних економік.

13. Втрата України для світу буде дуже прикрою, але не вирішальною. Бажано лишити від неї хоча б якусь частину для збереження буферу між Європою і росією на майбутнє.

14. Уся росія виснажена і у критичному стані, що дає можливість встановити контроль над цією країною, але це завдання на десятиліття наперед. Треба далі її ослаблювати, але не прогавити, коли інші почнуть відкушувати собі ласі шматки. Тому треба завжди мати друзів і партнерів на території росії, щоб тримати руку на пульсі. Хоча це і так завжди відбувається.

Якось так дивиться на Україну пересічна людина світу, яка не дотична до війни, до росії, до України та живе своїм життям, у якому Україна не присутня взагалі, окрім світових політичних новин, якими не цікавиться більше 90% людства.