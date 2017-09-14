sergey_stasyuk555 написав:можливо неслабий компромат є на зільоних у Трампа, або ще якісь сумні факти "невідомі мудрому наріду" вилізуть пізніше... якесь дивне "согласіє на всьо" коли ще кацапи свої правки не вносили.
Шкода, що лише зараз, а не пів року назад.
судячи по внесеним правкам (в нашу пользу), кацапи скажуть що це за х..ня. черговий бла бла бла мирний план.
Shaman написав:........... але коли ви на мене накидаєте ярлик пропагандист - шоб знецінити мої дописи, бо аргументів немає - це ж теж некоректно. але нічого, постійно так робите. тому висновок простий - робить, що хочете, але й будьте готові до зворотної реакції
Не пойму, почему вы так болезненно реагируете на пропагандиста? Это, вроде, никогда не считалось оскорблением. Причём, я не говорю, что вы работаете за деньги или по обязанности. Пропагандистом вполне можно быть по зову души. И ничего особо плохого в этом не вижу. Главный вопрос, как всегда в качестве пропаганды. Под качеством я понимаю не только эффективность. Пропаганда часто бывает основана на лжи и обмане. И может быть ориентирована на низменные инстинкты. В этом смысле нацистская пропаганда была более чем эффективна. Чтобы вы ничего себе не придумывали - к вам это не относится. Но у меня лично к пропаганде ещё одно требование - она должна быть доказательной. А не так, что нашёл какой-то факт или фразу и всё готово. А начинаешь разбираться, оказывается, что всё так, да не так.
от не треба про повільно, це руська вигадка, яка викликає реакцію, яка вам так не подобається. спочатку фактична заборона використання мови у вищій освіти та роботі, а потім - а чого вони не хочуть вчитися? русифікація була постійна - колись жорстка, колись не дуже. й звісно, після жорсткої можна й не паритися - бо носіїв винищено...
Вот только не надо придумывать. Заборони особой не было. В вузах несколько раз пытались вводить укр. мову. Вызывало недовольство и профессоров, и студентов и отказывались. На работе никто не запрещал говорить на любом языке. Но не забывайте, Союз был большой, языков много, а предприятия были связаны друг с другом. Вряд ли вы обрадовались бы, получив документацию или договор, например, на узбекском языке. Или надо держать на каждом предприятии кучу переводчиков? Вы сегодня вряд ли посылаете иностранному контрагенту документы на укр. языке. Наверняка пишете по-английски. И вас это никак не смущает. Но сегодня пока что наши международные связи значительно (не сравнимо) слабее, чем были связи внутри Союза.
там вже в цитаті вказано - не беруть в школу, й все.
ви ж мені так плакалися про долю мешканців фавел. а тут не бачите зв'язок? добре, коли немає інтеграції в суспільство, то зрозумілий зв'язок з проявами злочинності - особливо коли є значні відмінності в культурному коді ? а перший крок інтеграції - це мова.
В цитате сказано, что в школу не берут. Но ни слова, что дальше. Вы считаете, что ребёнок способен учиться, не понимая, что говорит учитель? Я написал несколько вопросов, вы не ответили ни на один. Вам достаточно одной фразы и всё. Вот поэтому я называю вас пропагандистом, причём уровня ИРПрИ. Разбираться не надо, достаточно одной фразы. Насчёт преступности я вам написал, что Трамп и вообще правые на Западе обвиняют в этом мигрантов (кстати, не уверен, что это действительно так, по какой-то стране встречал статистику, что это неправда). Наши заробитчане в Польше тоже выделялись повышенной преступностью? Как-то никогда не слышал. Хотя, как минимум, многие точно не знают языка и не было "інтеграції в суспільство". Они приехали не "интегрироваться", а заработать и вернуться домой. На это замечание вы тоже отмолчались.
треба знати ворога, щоб з ним боротися - особливо такого підступного як Раша. й руська пропаганда працює на повну, але цього ви не бачите - у вас слово пропаганда виникає коли стосується проукраїнської позиції.
на Раші інші мови просто знищуються. а в Україні ми поки на етапі, щоб УКРАЇНСЬКА мова зайняла своє місце. ви в нас бачите знищення російської мови? коли діти не знають української - смішно. це взагалі різні речі
На нашем форуме нет росс. пропаганды. Поэтому и не пишу. И вы могли бы заметить, что я возражаю против многих вещей, которые, на мой взгляд, мешают сопротивлению агрессору.
"на Раші інші мови просто знищуються" - как тут пишут, знищуються уже много веков. И до сих пор не знищили. Я вам написал о татарском языке. Вы по сути ничего не сказали, только "знищуються" и всё. Опять же работа чисто пропагандиста всё того же уровня. Если бы я писал так же бездоказательно, меня бы тут уже смешали... стесняюсь сказать с чем. А насчёт "знищення російської мови" да, пока не знищили, но такая цель явно ставится и, в общем, многими даже открыто декларируется. Когда цель будет достигнута, то говорить будет поздно.
Первое: западные лидеры боялись, что более решительный ответ спровоцирует эскалацию со стороны Путина, игнорируя очевидный факт — риск эскалации куда выше, если Путина не остановить. Точно так же Гитлер был подстрекаем слабой реакцией после вторжения в Судеты. ........ Второе: Европа сильна в цифрах, но слаба как военная сила. Десятилетия недофинансирования обороны привели к тому, что европейские возможности "атрофировались", а зависимость от американской техники стала опасной. Корень проблемы — деньги, которые должны были идти на оборону, направлялись в разрастающиеся социальные системы. Это породило хроническую слабость, и финансовую, и психологическую, которая размывает европейскую уверенность и солидарность.
Господар Вельзевула написав: Что то на кшталт " як би нам не було важко, нам ніколи не буде соромно". + что то про незламність, гідність і потужність. Возможно что-то про усиление ПВО и захист энергетики. Вы ждете что-то другое?
Я жду однозначного ответа - да-да/нет-нет. Но, подозреваю, что вы правы. -- судя по "скоропостижности" встречи - это вряд ли были переговоры...
Ну, так тоже не бывает. "да-да/нет-нет" это уже не переговоры и не дипломатия. Так бывает только при ультиматуме. Вот его можно только принять или не принять.
Трамп высказался довольно ультимативно... Но, соглашусь - так прям сходу - это я много хочу. НО: та сторона ответ "мы, в принципе, готовы переговорить за переговоры" - дала. А вот с этой стороны - до сих пор тишина...
я зрозумів, пропагандист - це не образа. добре. але як на мене звертання на ти теж не образа, так що
нізменні інстинкти - це так. що ж тоді сказати про сучасну руську пропаганду? радянська базувалася хоч на утопічних, але красивих ідеях
тепер я нагадаю про Квебек. якось же співіснують, й з перекладами впоралися. тому нчого не заважало Україні в срср бути як Квебек в Канаді. але щось не склалося. тому зараз просто відновлюємо рівновагу, а далі подивимось. для молоді українська мова взагалі не проблема, в них немає цього - всі мають розмовляти зі мною по руські.
це ж Раша - гадаю, не беруть в школу, й все. будуть вчитися на дому. хто у мусульман найбільш освічений - мулли? я гадаю, ці правильному навчать
Насчёт преступности я вам написал, что Трамп и вообще правые на Западе обвиняют в этом мигрантов (кстати, не уверен, что это действительно так, по какой-то стране встречал статистику, что это неправда). Наши заробитчане в Польше тоже выделялись повышенной преступностью? Как-то никогда не слышал. Хотя, как минимум, многие точно не знают языка и не было "інтеграції в суспільство". Они приехали не "интегрироваться", а заработать и вернуться домой. На это замечание вы тоже отмолчались.
ви свідомо перекручуєте. порівнюєте наших заробітчан зі схожою ментальністю, й хлопів з Центральної Азію з трошки нижчим рівнем освіти. й рівень володіння мови набагато вищий. проблема ще з релігійністю, яка провокує трошки неадекватну реакцію мусульман, особливо по відношенню до жінок - це одна з головних проблем. а хлопцям простіше дати собі раду. як там в шахах - декілька атак за білих
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта Богдан Фролов ..... 24 пункта европейского плана 1.Завершение войны и меры, гарантирующие ее неповторение, чтобы создать устойчивую основу для длительного мира и безопасности. 2. Обе стороны конфликта берут на себя обязательство полного и безусловного прекращения огня — в воздухе, на суше и на море. 3. Стороны немедленно начинают переговоры по техническим вопросам мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран. 4. Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины. Мониторинг будет осуществляться преимущественно дистанционно — с помощью спутников, БПЛА и других технологий, с гибким наземным компонентом для расследования возможных нарушений. 5. Создается механизм подачи сообщений о нарушениях перемирия, а также для расследования и обсуждения корректирующих мер. 6. Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс будет поддержан международными партнёрами. 7. Стороны обменивают всех военнопленных по принципу "всех на всех". Россия освобождает всех удерживаемых гражданских. 8. После подтверждения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают гуманитарные шаги, в том числе — разрешают встречи семей через линию соприкосновения. 9. Суверенитет Украины соблюдается и вновь подтверждается. Украина не принуждается к нейтральному статусу. 10. Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая со стороны США, аналогичные статье 5, чтобы предотвратить будущую агрессию. 11. На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество. 12. Государства-гаранты формируются как специальная группа из европейских стран и готовых присоединиться государств вне Европы. 13. Украина самостоятельно решает вопрос о присутствии, вооружении и операциях дружественных сил, приглашённых украинским правительством. 14. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. 15. Украина становится членом Европейского Союза. 16. Украина сохраняет статус безъядерного государства в рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). 17. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня. 18. Территориальные переговоры начинаются с учетом текущей линии контроля. После достижения договорённостей стороны обязуются не изменять их силовым путем. 19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля. 20. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. 21. Украина и её партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений. 22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая за счёт российских государственных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб. 23. Санкции, введенные против России с 2014 года, могут быть частично и постепенно смягчены только после достижения устойчивого мира, с возможностью их автоматического восстановления в случае нарушения соглашения. 24. Будут начаты отдельные переговоры о европейской архитектуре безопасности при участии всех государств ОБСЕ.