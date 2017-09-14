sergey_stasyuk555 написав:в т.ч. ти ляпав щось на мій пост де були наведені офіційні дані
там нема офіційних даних. Це дані того ж рівня достовірності, що і один мільйон загиблих кацапів, про які репортує український генштаб.
Тут немного не так. Преувеличивает потери противника во время войны любое государство. И точно так же любое государство преувеличивает (или по меньшей мере не преуменьшает) преступления противника. А принудительный призыв на ооккупированных территориях противоречит международному праву, т.е. является преступлением. Так что с логикой у вас слабовато. Я бы мог подсказать более логичное объяснение, но вам не буду. Раз сами не сообразили, то и не надо. Ждите отчёта от росс. армии.
ЛАД написав:Здесь слишком много желающих осуждать агрессию, росс. агрессоров вообще и Х..ла, в частности. И явно не хватает людей, готовых лично бороться с агрессором, чтобы бойцам не приходилось сидеть "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней".
якщо взяти всіх чоловіків з цього форуму і відправити на позиції, це допоможе переважити в живій силі армію рф? Якщо ні, то навіщо всім опонентам пропонувати йти на фронт? Це просто дрібна маніпуляція з вашої сторони.
А что, мужчины водятся только на форуме? В стране хватает диванных борцов. А вот бойцов на фронте, как ни странно, не хватает.
ЛАД написав:Надоело переливать из пустого в порожнее
та мені теж насправді набридло з вами сперечатися. Все одно, як доходить до фактів, у вас зникає інтерес до дискусії.
Как-то фактов от вас не заметил.
_hunter написав:про Канаду поищите - что будет, если таксист на французком ответить не сможет
де саме? У Британській Колумбії? Та нічого, особливо. У Квебеку? Довго він таксистом не пропрацює в такому разі. Але приклад Квебеку працює ж насправді проти вашої позиції, бо там, мабуть, діють найстрогіші в світі правила проти мови "окупанта". Там не те що на вивісках треба все дублювати французькою - англійську мову використовувати взагалі не можна! Чи це правильний підхід? Ні, це перебір. Достатньо простого дублювання, так вважаю. Але я вже писав раніше (мабуть ви пропустили), що приклад Канади - то не є гарний приклад. Бо в результаті там утворилась ситуація, коли державних мов дві, проте серед них нема жодної, яка б була зрозуміла для більшості населення всіх регіонів. Бо якщо в Квебеку виїхати з Монреаля кудись в глибинку, можна наткнутися на людей, які не розуміють англійської - всі державні послуги надаються французькою, місцеві медіа повністю на французькій, всі навколо розмовляють франзузькою. Канадцю з такого містечка простіше буде порозумітися з жителем швейцарської Женеви, ніж з жителем Ванкувера, котрий живе в одній з ним країні. Бо цей житель Ванкувера вчив французьку хіба що в школі і памʼятає з тих часів не більше, ніж середній українець, що вчив іноземну мову з 5 по 11 клас.
Вы явно несколько дней как приехали из Канады. Так красиво излагаете.
Квебекский французский язык является языком большинства и официальным языком в Квебеке ...... В 2016 году около 94,5 % населения заявили, что они способны говорить на французском языке, отдельно или в сочетании с другими языками. ...... Английский является родным языком для 7,5 % населения (601 155), также 782 185 (10 %) заявили, что используют английский язык дома. ...... Англоговорящие квебекцы имеют право на получение услуг на английском языке в области бюрократии, здравоохранения и образования; услуги на английском языке предоставляются в тех муниципалитетах, где больше половины жителей указали английский язык в качестве своего родного языка. ...... В Квебеке около 3 586 410 (44,5 %) жителей провинции заявили, что владеют обоими официальными языками; это самый высокий уровень двуязычия в Канаде. ...... Английский язык не является официальным языком в соответствии с Квебекским правом[65]. Тем не менее оба языка — и английский, и французский — обязательны в использовании при принятии законов в соответствии с Конституционным Актом от 1867 года. Любой человек может использовать как французский, так и английский языки в Национальном Собрании Квебека и в суде. Бумажные материалы, изданные Национальным Собранием Квебека, обязательны к переводу на оба государственных языка[66][67].
https://surl.li/pldtrs Так что да, вполне "можна наткнутися на людей, які не розуміють англійської", особенно в глубинке, но все далеко не так грустно, как вы описываете. Нормальные люди всегда как-то договорятся. Это тоже к вопросу о фактах. С вами понятно - демагог и тролль достаточно высокого уровня. Так и запомним.
_hunter написав:Ну, т.е. каждый "регион" сам решает какой язык им ближе? -- где-то я что-то подобное слышал.
ну якось так. І в даному випадку "регіон" - це вся Україна. Бо Україна це унітарна держава, вона історично не була союзом якихось "штатів" чи національних республік. На відміну від срср, де Україна була одним із таких "федеральних" субʼєктів.
Сибарит написав:Могу рассказать страшнее историю. В США, как правило ниже і40, без труда можно найти ресторан, где никто из персонала не говорит по-английски
а в Чайнатауні будь-якого великого міста можна знайти американця китайського походження, що не говорить англійською, а на Брайтон-Біч можна знайти російськомовного колишнього одесита, який також не розмовляє англійською. Чи це правильний стан справ? Я особисто так не думаю. І не в останню чергу зараз в США такий галас навколо міграції, бо не всі мігранти спішать вчити місцеву мову та інтегруватися.
ЛАД написав:И точно так же любое государство преувеличивает (или по меньшей мере не преуменьшает) преступления противника
я дійсно не знаю, чому наш коордштаб видав такі числа. Навіть якщо вони правдиві (у що я не вірю). Щоб показати українцям, що в окупації менше мобілізують, ніж на підконтрольних Україні територіях? Тому я краще почекаю третього-четвертого джерела, тоді оцінка, яка буде схожою у різних джерелах, скоріш за все буде ближчою до реальної.
ЛАД написав:А что, мужчины водятся только на форуме?
та ні. Але ми зараз спілкуємось на форумі, тому я і говорю про форум.
ЛАД написав:Как-то фактов от вас не заметил.
повторіть питання (може я пропустив), яких саме фактів вам надати?
ЛАД написав:Это тоже к вопросу о фактах. С вами понятно - демагог и тролль достаточно высокого уровня. Так и запомним
ви зараз обзиваєте мене, але де конкретно я збрехав? Про вивіски? Чи про те, що у Квебеку ставлять французьку на перше місце? Дивимось Хартію французької мови:
Французька є єдиною державною мовою Квебеку. Всі вивіски, назви вулиць та дорожні знаки мають бути французькою. Англійську мову можна вживати за бажанням, за умов, що розмір англійських літер не перевищує 3/4 від розміру французьких. Інші мови (українську, іспанську, російську, китайську) можна вживати без обмежень, за умов присутності французького тексту. Діти франко-канадців та іммігрантів мають ходити у французькі школи. У безплатні державні школи з англійською мовою навчання записують лише тих, в кого бодай один з батьків ходив до англійської школи у Квебеку чи Канаді. Проте батьки можуть віддати дитину до приватної англійської школи (якщо та не має фінансової підтримки від держави). Робочою мовою у великих та середніх фірмах має бути французька.