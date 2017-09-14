RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1592315924159251592615927>
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 15:57

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Ахтунг, зміна методичок:
Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється

Очевидно відбувся якийсь злам у таборі незламних(у влади звичайно а не у місцевих хом'ячків).
Для мене найбільш цікавим були слова - "зима буде важка". А весна важка не буде? :D Весною прилетять марсіани і ми переможемо? :D Горизонт планування у них 3 місяці - це вже факт, хоча я думав що ще менше, я думав місяць - максимум.

А якщо серйозно то я роблю логічний висновок - піз**ц вже близько:
Якщо б Зеленеський був впевнений що фронт точно протримається пів року то він би послав Трампа з його планом на наступний день, як він це зробив у квітні(хоча тоді були просто прекрасні умови). Він його не послав, а враховуючи попередній висновок що горизонт планування - 3 місяці, це означає дєла плохі, треба миритись якось бо піз**ц.
а може просто зробимо табличку і порівняємо ?
дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025
Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000
НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально
чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни
входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш
гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США
території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто

То як
Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27367
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 15:57

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Цікаво, які це території "подарували" Польщі і коли?
Вникайте напевно в історію глибше а не поверхах.

а як змінилися кордони Польщі після 2СВ? вчить історію...

а як змінилися кордони Польщі після 2СВ? вчить історію...
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6986
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:02

andrijk777
не сваріться.
Ось вам інтерактивна карта - Атлас Світу починаючи з 3000 до н.э.
Тут гарно все показано:
https://geacron.com/home-en/
NatiK
 
Повідомлень: 59
З нами з: 01.02.18
Подякував: 175 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:02

  budivelnik написав:а може просто зробимо табличку і порівняємо ?
дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025
Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000
НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально
чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни
входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш
гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США
території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто

То як
Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?

Не забуть, коли будеш публікувати цю табличку дати їй назву:
Табличка під назвою "Фантазії Будівельника"
бо розумні люди не зрозуміють що це таке.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6986
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:05

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?

А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Вопрос сложный.
Где-то на уровне, что появилось раньше - курица или яйцо. :)
Скорее всё же. как я написал, потому что, например, в сельских районах украинских школ сохранилось намного больше, чем в городах. И чем крупнее город, тем меньше оставалось украинских школ.
Но точно, что процесс был достаточно медленный и постепенный. Не за год-два.
Ще раз для
нЄ всьО тАк АднАзнАчнА
Крим , був підконтрольним
УРСР з 1959 року по 1991....
Україні з 1991 по 2014
Дивимось на швидкість змін
1959 - 20% населення українці -0,029% шкіл з Українською мовою навчання
З 1959 по 2014 Україна збільшила кількість українців в Криму з 22% до 24% населення
Кількість Українських шкіл збільшила з 0,29% до 1,2%
Швидкість ВРАЖАЮЧА...
Педерація, окупувала Крим в 2014 і до 2022 зменшила кількість українських шкіл до 0..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27367
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:06

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Цікаво, які це території "подарували" Польщі і коли?
Вникайте напевно в історію глибше а не поверхах.

а як змінилися кордони Польщі після 2СВ? вчить історію...

Ти гуляв уроки в школі? Площа Польщі значно зменшилась в результаті II Світової війни.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10318
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:07

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:а може просто зробимо табличку і порівняємо ?
дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025
Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000
НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально
чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни
входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш
гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США
території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто

То як
Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?

Не забуть, коли будеш публікувати цю табличку дати їй назву:
Табличка під назвою "Фантазії Будівельника"
бо розумні люди не зрозуміють що це таке.
Розумні-розуміють
Дурні ж просто пробують НЕ ПАМЯТАТИ
Стамбульських пропозицій березня 2022 року(другий стовпчик)
Пропозицій після анкоріджа(третій стовпчик)
Сьогоднішніх пропозицій(четвертий стовпчик)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27367
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:15

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Вопрос сложный.
Где-то на уровне, что появилось раньше - курица или яйцо. :)
Скорее всё же. как я написал, потому что, например, в сельских районах украинских школ сохранилось намного больше, чем в городах. И чем крупнее город, тем меньше оставалось украинских школ.
Но точно, что процесс был достаточно медленный и постепенный. Не за год-два.

......
Кількість Українських шкіл збільшила з 0,29% до 1,2%
Швидкість ВРАЖАЮЧА...

Для людей с ограниченным словарным запасом - это называется "на уровне погрешности измерения" ;)
В штуках - что бы ЕЩЕ СОЛИДНЕЕ было - это сколько? - примерно одна за три года? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11006
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:16

  BIGor написав:Площа Польщі значно зменшилась в результаті II Світової війни.

Цікаво що Польща втратила територію, будучи жертвою війни, як зараз ми. І втратила приблизно 20% території, як зараз ми(поки що).
На неї нападали аж 3 рази. Рейх в 39, СРСР в 39, а потім в 44 вони була остаточно звільнена/окупована СРСР.
І їй ще повезло що вона не стала республікою СРСР.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6986
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:18

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Вы забыли про такую "единицу измерения", как "область"
а ще існує одиниця "район", "місто/село", "вулиця".

Закон 2012 года «Об основах государственной языковой политики»
- не, не слышал :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11006
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1592315924159251592615927>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Banderlog, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 355227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1047148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6838)
24.11.2025 17:32
Ринок ОВДП (10105)
24.11.2025 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.