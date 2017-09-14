Letusrock написав:Ахтунг, зміна методичок: Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється
Очевидно відбувся якийсь злам у таборі незламних(у влади звичайно а не у місцевих хом'ячків). Для мене найбільш цікавим були слова - "зима буде важка". А весна важка не буде? Весною прилетять марсіани і ми переможемо? Горизонт планування у них 3 місяці - це вже факт, хоча я думав що ще менше, я думав місяць - максимум.
А якщо серйозно то я роблю логічний висновок - піз**ц вже близько: Якщо б Зеленеський був впевнений що фронт точно протримається пів року то він би послав Трампа з його планом на наступний день, як він це зробив у квітні(хоча тоді були просто прекрасні умови). Він його не послав, а враховуючи попередній висновок що горизонт планування - 3 місяці, це означає дєла плохі, треба миритись якось бо піз**ц.
а може просто зробимо табличку і порівняємо ? дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025 Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000 НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто
То як Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?
budivelnik написав:а може просто зробимо табличку і порівняємо ? дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025 Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000 НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто
То як Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?
Не забуть, коли будеш публікувати цю табличку дати їй назву: Табличка під назвою "Фантазії Будівельника" бо розумні люди не зрозуміють що це таке.
ЛАД написав:2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?
А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Вопрос сложный. Где-то на уровне, что появилось раньше - курица или яйцо. Скорее всё же. как я написал, потому что, например, в сельских районах украинских школ сохранилось намного больше, чем в городах. И чем крупнее город, тем меньше оставалось украинских школ. Но точно, что процесс был достаточно медленный и постепенный. Не за год-два.
Ще раз для нЄ всьО тАк АднАзнАчнА Крим , був підконтрольним УРСР з 1959 року по 1991.... Україні з 1991 по 2014 Дивимось на швидкість змін 1959 - 20% населення українці -0,029% шкіл з Українською мовою навчання З 1959 по 2014 Україна збільшила кількість українців в Криму з 22% до 24% населення Кількість Українських шкіл збільшила з 0,29% до 1,2% Швидкість ВРАЖАЮЧА... Педерація, окупувала Крим в 2014 і до 2022 зменшила кількість українських шкіл до 0..
budivelnik написав:а може просто зробимо табличку і порівняємо ? дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025 Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000 НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто
То як Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?
Не забуть, коли будеш публікувати цю табличку дати їй назву: Табличка під назвою "Фантазії Будівельника" бо розумні люди не зрозуміють що це таке.
Розумні-розуміють Дурні ж просто пробують НЕ ПАМЯТАТИ Стамбульських пропозицій березня 2022 року(другий стовпчик) Пропозицій після анкоріджа(третій стовпчик) Сьогоднішніх пропозицій(четвертий стовпчик)
sashaqbl написав:А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Вопрос сложный. Где-то на уровне, что появилось раньше - курица или яйцо. Скорее всё же. как я написал, потому что, например, в сельских районах украинских школ сохранилось намного больше, чем в городах. И чем крупнее город, тем меньше оставалось украинских школ. Но точно, что процесс был достаточно медленный и постепенный. Не за год-два.
...... Кількість Українських шкіл збільшила з 0,29% до 1,2% Швидкість ВРАЖАЮЧА...
Для людей с ограниченным словарным запасом - это называется "на уровне погрешности измерения" В штуках - что бы ЕЩЕ СОЛИДНЕЕ было - это сколько? - примерно одна за три года?
BIGor написав:Площа Польщі значно зменшилась в результаті II Світової війни.
Цікаво що Польща втратила територію, будучи жертвою війни, як зараз ми. І втратила приблизно 20% території, як зараз ми(поки що). На неї нападали аж 3 рази. Рейх в 39, СРСР в 39, а потім в 44 вони була остаточно звільнена/окупована СРСР. І їй ще повезло що вона не стала республікою СРСР.