Додано: Пон 24 лис, 2025 18:45

а може просто зробимо табличку і порівняємо ?

дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025

Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000

НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально

чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни

входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш

гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США

території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто



То як

Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?

1 Озвучувались пропозиції які МИ відкидали і ТИ заявляв що ми ВІДКИНУЛИ хороші пропозиції і з часом ці пропозиції погіршуються2 Я спеціально для інфузорій-туфельок, в яких память відсутня в одній табличці зібрав те що НАМ пропонувалось як угода яку ТИ критикував..Тому ще раз вивчи табличку і поясниДЕ нам пропонувались кращі а де гірші пропозиції..І після вивчення таблички пропозицій , тепер для того щоб мати можливість критикувати позицію України - приведи ПРОПОЗИЦІЇ Росії..Якщо ж пропозиції росії тобі не відоміТо що ти тоді критикуєш?Адже в приведеній мною табличці є пропозиції представників як росії так і америки які пропонували нам ці пропозиції прийняти.При чому представники Америки заявляли що те що вони пропонують УЗГОДЖЕНО з росієюЯкщо ж щось було не узгоджено - то ти цього й так не знаєш і ніколи знати не будеш...бо замілкий щоб з тобою ділились інформацією Госдеп США і МЗС педерації...