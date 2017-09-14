Додано: Пон 24 лис, 2025 19:25

_hunter написав: Закон 2012 года «Об основах государственной языковой политики»

- не, не слышал Закон 2012 года «Об основах государственной языковой политики»- не, не слышал

andrijk777 написав: В чому проблема? Європі що шкода все лівобережжя Дніпра віддати РФ? Напевно ні. В чому проблема? Європі що шкода все лівобережжя Дніпра віддати РФ? Напевно ні.

навіть якщо закрити очі на те, що більшість електорату, на який був розрахований даний закон, зараз не бере участі у голосуваннях до українських органів влади, то залишається запитання - чому має діяти саме цей закон, а не той закон про українську мову, що діє зараз? Нагадаю, що "ваш" закон був прийнятий у 2012 році, через майже 21 рік після проголошення незалежності Україною. І всі ці роки я чомусь не пригадую протестів населення за розширення офіційного вжитку російської мови. Можливо тому, що насправді така проблема ніколи не стояла? І на ній лише спекулювали деякі політики, замість того, щоб займатися вирішенням реальних проблем - в економіці, в державному управлінні тощо.якщо б не було шкода, то вони взагалі б не допомагали. Віддати все лівобережжя - це по суті крах тієї країни, якою Україна наразі є, це нестабільність і додаткові мільйони біженців. ЄС таке на своїх кордонах не треба.