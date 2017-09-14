RSS
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 22:33

  ЛАД написав:
  Shaman написав:«Йде службове розслідування». В Чернівцях вчителька назвала «скотиною» школяра, який попросив її говорити українською мовою на занятті
теж російську утискають? тут так страждають за нещастих продавчинь. а що робити учням та студентам, якщо викладачі не хочуть викладати українською? а ЛАД? бо це розповсюджена ситуація в Харкові. чи треба просто терпіти та слухати російською? бо розуміють - а викладач бач так звик, йому важко буде...

Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте.
Не объясните? С какой целью?
Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.
P.s. Посмотрел вашу ссылку. Не знаю, что там с этой учительницей, сомневаюсь, что на так внаглую назвала ученика "скотиною". Это надо быть полной дурой.
Заинтересовало другое:
за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків і 40% під час перерв порушують мовний закон — застосовують недержавну мову.
Для порівняння, середня цифра по Україні: 14% на уроках і 21% - на перервах.

по Києву та учням там дані взагалі зрада на зраді:
згідно з дослідженням,..... Щодо самих учнів, то 66% із них спілкуються недержавною мовою на уроках і 82% - на перервах
а Шаман тут картинно закочує очі "що робити учням та студентам, який жах".
100% в тій історії - учень просто провокатор, який мав на меті викладача/вчителя доє..бати
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 22:42

  pesikot написав:Letusrock

18-річних в буси пихають ?

Ти здурів?
Буси то російське ІПСО.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 23:32

  d44 написав:
  ЛАД написав:Если кому не нравится источник плана, который я процитировал в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5910422#p5910422, то вот другой - https://www.reuters.com/business/finance/full-text-european-counter-proposal-us-ukraine-peace-plan-2025-11-23/. Насколько я посмотрел, они совпадают.

Удивило:
По словам людей, можно было бы договориться о более высоком лимите. Украина ранее заявляла, что в мирное время ей необходима армия численностью не менее 800 000 человек.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-23/ukraine-seeks-nato-like-shield-from-us-counter-proposal-says?srnd=homepage-europe
Ошибка журналиста? Но тогда зачем такая цифра указана в европейском плане?
:?:

Чому всі чипляються за цифри. Можна прописати і 1,5 мільйони армію....якщо будуть гроші її утримувати. Це як дозвіл Байдена на удари АТАКАМСами, яких не було

Ещё одна цитата по цифре:
Европейские лидеры, к которым присоединились члены «Большой семерки» Канада и Япония, выступили против идеи сокращения границ Украины или ограничения численности вооруженных сил в заявлении, опубликованном в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Южной Африке в субботу.

По словам людей, можно было бы договориться о более высоком лимите. Украина ранее заявляла, что в мирное время ей необходима армия численностью не менее 800 000 человек.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-23/ukraine-seeks-nato-like-shield-from-us-counter-proposal-says?srnd=homepage-europe
Всё хорошо, прекрасная маркиза...
Два вопроса.
1. Кто такое заявлял?
2. Кто оплатит содержание такой армии в мирное время? Германия? Франция? Британия? Смешно.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 23:37

  d44 написав:
  pesikot написав:Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти
А що зроблять європеці расії, щоб вона прийняла їх план?
Да никто не против.
Все за. Обеими руками.
Вот только на таких условиях РФ точно не подпишет.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 23:55

  flyman написав:
  fox767676 написав:
Тут важливіше не те що написано, а ким
схоже що бусифікували стерненка-лайт, 53 річного відомого волонтьора, благородна борода ще рік тому світилась з бігбордів.
на початку війни вір прославився закликами каструвати росіян
але вже за півтора роки еволюціюнував в рпв по лбз
можливо донати впали і він втратив бронь

https://glavred.net/opinions/authors/1433-gennadiy-druzenko.html
Геннадій Друзенко (нар. 28 квітня 1972, Київ) — український правник, громадський активіст, публічний інтелектуал. Голова правління Центру конституційного моделювання, учасник Революції гідності. Ветеран російсько-української війни. Автор більше сотні загальних та академічних публікацій українською, англійською, російською й іспанською мовами, пише Вікіпедія.

Понравилась характеристика - "публічний інтелектуал". :)
Что бы это значило?
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 00:11

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:-----------------------------
ЛАД
А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее
-----------------------------
Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.

Зачем же вы обрезали слово государство?
Не убеждён, что это можно назвать государством в полном смысле слова и просуществовало сравнительно недолго.
Почему мы не называем государством Золотую Орду?

й її уламок - Московське царство 8)

Когда оно было уламком, оно не было государством.
Надеюсь, вы не называете его государством с момента основания князем ростово-суздальским и великим князем киевский Юрием Долгоруким, который якобы основал Москву.
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 00:17

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:.........
за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків і 40% під час перерв порушують мовний закон — застосовують недержавну мову.
Для порівняння, середня цифра по Україні: 14% на уроках і 21% - на перервах.

по Києву та учням там дані взагалі зрада на зраді:
згідно з дослідженням,..... Щодо самих учнів, то 66% із них спілкуються недержавною мовою на уроках і 82% - на перервах
а Шаман тут картинно закочує очі "що робити учням та студентам, який жах".
100% в тій історії - учень просто провокатор, який мав на меті викладача/вчителя доє..бати

Скорее всего.
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 00:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
Тут важливіше не те що написано, а ким
схоже що бусифікували стерненка-лайт, 53 річного відомого волонтьора, благородна борода ще рік тому світилась з бігбордів.
на початку війни вір прославився закликами каструвати росіян
але вже за півтора роки еволюціюнував в рпв по лбз
можливо донати впали і він втратив бронь

https://glavred.net/opinions/authors/1433-gennadiy-druzenko.html
Геннадій Друзенко (нар. 28 квітня 1972, Київ) — український правник, громадський активіст, публічний інтелектуал. Голова правління Центру конституційного моделювання, учасник Революції гідності. Ветеран російсько-української війни. Автор більше сотні загальних та академічних публікацій українською, англійською, російською й іспанською мовами, пише Вікіпедія.

Понравилась характеристика - "публічний інтелектуал". :)
Что бы это значило?


Ну есть подпольные интеллектуалы, а есть публичные, которых мы заслужили :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё хорошо, прекрасная маркиза...
Два вопроса.
1. Кто такое заявлял?
2. Кто оплатит содержание такой армии в мирное время? Германия? Франция? Британия? Смешно.


учитывая то что в армии сейчас маринуются тысячи людей сорванные с нормальной работы, чисто на чустве ответственности и совести. кем их будут менять учитывая все ухудшающуюся демографию?
Троцкистско-утопистский план красного детройта "страна-казарма" в действии
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 01:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знакомого 55 лет поймали в бус. Бригада 55+. Пехота
Трое умерло, потому что гребут больных.
Несколько шизофреников. Командир приставляет к ним нормального, т.к. эти кадры хотят пострелять из чего-то
