Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:49
trololo написав:
це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.
зеленський з європейцями вважає що ненормально, і вимагають підвищити планку до 800 тис
в мене підозра якщо було б 800 тис. то вимагали би обмеження в міліон
-
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:49
Letusrock написав: Shaman написав:
нехай сформують свої вимоги - на поточний момент вони взагалі уникають перемовин...
так цей же план вони й передали американцям. Що ще тобі потрібно формулювати?
ми внесли свої корективи, наступний крок - нехай свої вносять. мені так подобається, що зрадофіли намагаються перемовини - це коли Раша висунула вимоги, а ми маємо лише погоджуватися? це зовсім не так.
Shaman написав:
твоє бажання - треба домовитися на будь-що, головне, щоб
головне щоб перестали гинути люди і утворюватись нові фортеці-руїни.
Навіть псу Патрону зрозуміло вектор руху.
як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми?
А от в тебе головне марити фантазіями перемог, покарань агресорів, та іншої маячні якої нема в реальному світі. І тобі впевнений начхати якщо загине наприклад ще додатково 200-500тис людей і пару млн додатково виїде, головне ж "понад усе", а громадяне то таке, можна з Азії завезти.
Буде фронт біля Києва то ти так само будеш щоки надувати, принципово не визнаєш ніколи що помилявся
а оце просто купа брехні на мене - але що ти зробиш з переляканим ухилянтом? його навіть ТЦК не знайшов - тому безкарно бреше далі
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:50
fox767676 написав: trololo написав:
це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.
зеленський з європейцями вважає що ненормально, і вимагають підвищити планку до 800 тис
в мене підозра якщо було б 800 тис. то вимагали би обмеження в міліон
ну на те воно і переговори. думаю що реально кацапам має бути пох 600 чи 800
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:51
trololo написав:
Висновок: Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.
реальна позиція України визначалась на полі бою, а не Арахамією. ніяких 3,14*** умов на цих "переговорах" Україна не приймала, ніяких домовленостей досягнуто не було. росіяни розписались у власних злочинах. спочатку затягували переговори бо вірили що Київ посипеться (інформаційно прикривали атаку), а потім почали сипатись самі і затягували переговори для імітації "жесту доброї волі" (інформаційно прикривали відступ)
Звичайно на полі бою.
Але тоді поясни мені навіщо було пертись в Мінськ на переговори на 4 день війни, якщо "все на полі бою"? Якесь логічне пояснення у тебе є?
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:56
andrijk777 написав:
Але тоді поясни мені навіщо було пертись в Мінськ на переговори на 4 день війни, якщо "все на полі бою"? Якесь логічне пояснення у тебе є?
ну як мінімум треба було почути, що хочуть кацапи, ні? тому що на 4й день НІХТО не знав як воно все складеться далі. арахамія в кепці і медінський знизили рівень цих "переговорів" нижче плінтуса. якщо не помиляюсь один із переговорників взагалі був агент фсб і його вбили через пару тижнів? арестович (теж фсбшник) там ще був. рівень зрозумілий.
ні мінські ні стамбульскі переговори в березні 2022 не вплинули абсолютно ні на що. пуйло на той момент ще вірив в силу своєї п'даро орди і просто заговорював зуби, щоб просуватись на фронті
в принципі, не виключено що нічого не змінилось в голові пуйла з того часу. трамп може вплинути доларом та томагавками але не спішить ці карти використовувати.
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:04
_hunter написав:
Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет (кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...
Якщо така логіка - то чому ще не всяти Одесу, а далі взяти Київ, а далі взяти Вінницю, а далі вже і Львів, хоч там "нічого і немає", але чому не взяти?
З такою логікою немає межі!
"бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" - цілком можна і 28-пунктовим планом.
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:08
_hunter написав:
Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет (кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...
Бачите, ЛАД
, Хантер вже і Вас віддає як ви інших
Який цікавий чоловік, але дійсно з сайтів ру надає інформацію сюди максимально швидко
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:09
trololo написав: andrijk777 написав:
Але тоді поясни мені навіщо було пертись в Мінськ на переговори на 4 день війни, якщо "все на полі бою"? Якесь логічне пояснення у тебе є?
ну як мінімум треба було почути, що хочуть кацапи, ні?
Ні. Для цього достатньо телефонний дзвінок. І дзвінки були - по-моєму це підтверджував хтось з наших.
trololo написав:
тому що на 4й день НІХТО не знав як воно все складеться далі. арахамія в кепці і медінський знизили рівень цих "переговорів" нижче плінтуса. якщо не помиляюсь один із переговорників взагалі був агент фсб і його вбили через пару тижнів? арестович (теж фсбшник) там ще був. рівень зрозумілий.
ні мінські ні стамбульскі переговори в березні 2022 не вплинули абсолютно ні на що. пуйло на той момент ще вірив в силу своєї п'даро орди і просто заговорював зуби, щоб просуватись на фронті
Це все вже сталось після! Для чого було їхати вже на 4 день війни?
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:20
Banderlog написав: alex_dvornichenko написав: fox767676 написав:
донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?
Ну это перебор ради красного словца, им не под силу такие крупные города в ближайшем будущем при существующем раскладе сил, но тенденции стабильные, ползут и ползут.
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
Да, большой город им штурмовать не по силам. И снести вщент крупный город слишком сложно и долго.
Но это и не надо. Крупный город не может жить без ээ и водоснабжения. А нарушить их не настолько сложно.
Я уже 2-й день без воды. Так это речь ещё даже близко не идёт о каких-то атаках на город, только шахеды.
Уничтожить электро- и водоснабжение и население само оставит город. Солдаты без воды тоже не смогут.
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:22
Shaman написав:
а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці?
А ти тих сотню тисяч спитай що їм краще: безальтернативна "фортеця Краматорськ" чи можливість вільного вибору "релокація/виїзд закордон/залишення в місті незалежно від прапору".
При бажанні за репарації можеш долучитись до будівництва Нью-Краматорська десь у північно-житомирських полях
