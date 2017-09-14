RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:53

  ЛАД написав:
  Xenon написав:як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.

І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).

Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий. Раша до цього вже готова морально, а матеріально за цей час вони підготуються пімля перемиря
Потрібні і Раші.
Но где вы увидели, что они начинают "ці перемовини/плани"?
Не спіши і зійдеш за розумного
ТМ Народна Мудрість (с)
У світлі останніх зливів виявляється що план розробляли росіяни...
Якщо ВОНИ розробляли - то це ЇМ потрібно..

А взагалі
90% всієї секретної інформації можна знайти у .... відкритих джерелах інформації...
Просто треба вміти шукати
Якщо
80 000 обмеження змінилось спочатку на 300 000 ,
потім на 600 000
і в кінцевому варіанті на 800 000 (тобто зросли в 10 разів) то чи не говорить це про те що позиції того хто висував первинних 80 000 - погіршились в 10 разів?
Якщо
в2022-нам санкції пофіг,бо в нас профіцитний Бюджет,заповнене ЗВР і повно грошей у ФНБ
в 2023 - санкції пофіг , а дефіцит ми перекриєм ФНБ
в 2024 - санкції пофіг , а 2 трлн грн дефіциту то фігня
в 2025 - може знімите санкції бо дефіцит 6 трлн вже , ФНБ пустий і на наступних 3 роки ще 6 трлн дефіциту плануємо..
То судячи по зміні цих цифр, виявляється що як каже
ТМ Народна Мудрість (с)
З брехнею дорогу пройдеш, але назад не повернешся...
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:58

  flyman написав:В Білорусі є наочний приклад, що потім з ними буде, тому не рипаються. Батька ж (не гребе як не в себе, а) дає більш-менш спокійно жити із прогнозованим майбутнім.

:D :D :D
Звичайно прогнозованим. Якщо президента не міняти 30 років то все стає капець як прогнозовано. :D
Ні, українці точно не такі. Українці навіть 3 роки "прогнозованості" витримати не можуть. Їм усі погані вже через пів року.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Можливо, але є факти.
Фіни так зробили - і вони успішна нація.
Ми - ні - і воюємо вже 4 роки.
Є у вас інші факти? Я слухаю.
А фіни коли стали успішною?
Коли воювали з 1939 по 1944
Чи після того як домовились в 1945 не воювати і не воювали до сьогодні?
Ти ж не ванда і не знаєш що буде через 80 років, а тому заявляти що ми щось робимо не правильно -навряд чи можеш.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 16:02

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  UA написав:А чому наступати не треба?
тому що ми не можемо дозволити собі такий рівень втрат при наступі, як у п'дарів. дрони все змінили
а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.
Є багато складових , але в нашому випадку ДВІ основних ( бо ТРЕТЯ -ресурси нам поставляється зовні а тому в порівнянні з педераційними можливостями ця складова - безмежна)
Люди і Території
Ми бережемо ЛЮДЕЙ - віддаючи Території..
Москалі-витрачають ЛЮДЕЙ ( мінімум 100 осіб)/1км2 - захоплюючи Території
В нас ще є 500 000 км2
Чи є в москалів можливість втратити 50 000 000 осіб для захоплення того що ми зараз контролюємо?

Що ми робимо не правильно?
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 16:17

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Можливо, але є факти.
Фіни так зробили - і вони успішна нація.
Ми - ні - і воюємо вже 4 роки.
Є у вас інші факти? Я слухаю.
А фіни коли стали успішною?
Коли воювали з 1939 по 1944
Чи після того як домовились в 1945 не воювати і не воювали до сьогодні?
Ти ж не ванда і не знаєш що буде через 80 років, а тому заявляти що ми щось робимо не правильно -навряд чи можеш.

Чому це я "не можу"? Я вже заявляв і заявляю що ми(точніше наша влада) робить не правильно затягуючи мирний процес.
Але це демагогія.
Я навів факт фінів.
Наведи ти факт(історичний) щоб в ситуації подібній до нашої, значно слабша держава вела затяжну війну і перемогла(або добилась більш-менш непоганого миру).
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 16:21

  flyman написав:

ти ж оцерковлений трохи, мав би хоч одним вухом відати "таїнство влади"
ти путаєш тепле з мяким. Таїнство це не сакральність це містерія. Або сакральний обряд через який іде сходження Божої благодаті.
Таїнство помазання на царство це сакральний обряд через який в людина отримує Божий дар незаслужених характеристик.
Розумію що ти назвеш це мракобєсієм, але вдумайся в сучасний механізм, ми вірим що вибір народної маси здатний виявити найбільш достойного і компетентного. Те що більшість по умолчанію не компетентна чомусь до уваги не береться.
Поліцай ж після відбору і присяги, у час коли знаходиться на службі теж отримує надзвичайні здібності :lol:
йому стає надо захищати закон і справедливість.
після служби він тєряє магічні качєства, тому пістолет має здати і перетворитись в гречкосія)
якщо він не в в формі і не при ісполнєніі служєбних обязаностей, він тєряє недоторканність і бити його можно на загальних основаніях, як і прочєє бидло)
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 16:34

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав: а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.

......
Ми бережемо ЛЮДЕЙ - віддаючи Території..
......
Що ми робимо не правильно?

Не то, что бы "робимо" - кто-то бред пишет - напрочь игнорируя украинские потери в живой силе...
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 16:40

  Banderlog написав:Розумію що ти назвеш це мракобєсієм, але вдумайся в сучасний механізм, ми вірим що вибір народної маси здатний виявити найбільш достойного і компетентного. Те що більшість по умолчанію не компетентна чомусь до уваги не береться.

Ну чому не береться? Системи влади вже дуже активно обговорювались ще у стародавній Греції. І вони прекрасно розуміли що більшість не компетентна.
Почитайте про систему влади в Римській республіці з сенатом, 2 консулами і т.д - прекрасна система яка існувала сотні років!

Просто ніхто не хоче це реалізовувати. Ось коли ви пройдете доволі складний шлях від простої людини до президента - ви також не схочете це реалізовувати тому що особисто вам це буде не вигідно. Все просто.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:00

  UA написав:
  trololo написав:
  UA написав:Армія з обмежено придатних 59 річних це звіздец яка позиція.

неможливість 3,14*** 4й рік захопити у "60ти річних селян" донецьку область, навіть із неадекватними втратами та руйнуваннями - ось наша позиція. наступати в цій війні дуже важко останні пару років. нам наступати наче вже і не треба, а 3,14*** треба, інакше закінчили би вже цю безпонтову бійню

А чому наступати не треба?
Ще якихось півтора роки тому тут писали - Зараз відповідно до закону про справедливу мобілізацію лохів наловлять та за Урал. Це був план мінімум.
Хто був не згоден чи хоч сумніви висказував - вішали ярлик рос. агітатора.
Це тут було, а не десь.

Брехня. Понавилазили брехати як тут було...
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:15

  andrijk777 написав:
  flyman написав:В Білорусі є наочний приклад, що потім з ними буде, тому не рипаються. Батька ж (не гребе як не в себе, а) дає більш-менш спокійно жити із прогнозованим майбутнім.

:D :D :D
Звичайно прогнозованим. Якщо президента не міняти 30 років то все стає капець як прогнозовано. :D
Ні, українці точно не такі. Українці навіть 3 роки "прогнозованості" витримати не можуть. Їм усі погані вже через пів року.

ти пишеш ніби це щось погане
