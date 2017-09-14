RSS
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:25

менше народу більше ВВП на душу населення

  Hotab написав:Флайман раптом зробив вигляд що забув, що рівень життя на Філіппінах ніяк не корелює з розмноженням . Але у України він це просуває 😅

ще один адпет економічної теорію росту ВВП від будівельника: "менше народу більше ВВП на душу населення"
flyman
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:до фіннів була конкретна вимога - стільки км - й все.

Точно? Общая площадь территорий, переданных Финляндией СССР, составила около 40 000 км², что было равнозначно 11% территории Финляндии + репатриации + еще куча всего
  Shaman написав:а до нас вимога - здавайтесь, тобто віддайте все

Точно? Где вы это увидели? Не оккупированная часть Донецкой области около 10 тыс кв км
(менее 2% площади Украины)
TUR
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:33

  flyman написав:
  Hotab написав:Флайман раптом зробив вигляд що забув, що рівень життя на Філіппінах ніяк не корелює з розмноженням . Але у України він це просуває 😅

ще один адпет економічної теорію росту ВВП від будівельника: "менше народу більше ВВП на душу населення"

Ще один «пук в муку», або «аби щось ляпнуть, якби в роті не завонялось».
Нічого подібного мною не сказано.
Але тягнути за вуха звʼязок між розмноженням і рівнем життя - це для аудиторії на кідстафі.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Shaman
накину ще зради
Бабченко
Ну, эта теорема простая. Как выключатель. Опции всего две. Вкл-выкл. Подписывать/не подписывать.
Ок, давайте на пальцах.
...........
-----------------------------
Зраду накинули.
Интересно было бы прочитать ваши возражения/опровержения.
Или вы согласны с Бабченко :?: :o
що саме ви хочете почути? пропозиція Бабченко - один з варіантів. ключове, бо може не помітили - Раша ворог, й треба бути готовим до будь-чого. що владу треба міняти? згоден, вже насміялись... шо ще цікавить?

И вы обижаетесь на "бред". :)
"треба бути готовим" это на будущее. Не буду обсуждать реальность этого. Это будет когда-то потом.
"владу треба міняти" это тоже потом.
На сегодня он предлагает подписывать мир чуть ли не на любых условиях.
Вы этого "не заметили"?

В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США).
Параллельно разработке и развертыванию наземных МБР второго поколения в СССР с 1958 года активно проектировали подводные ракетоносцы, сопоставимые по боевой эффективности американским Polaris. В 1962 г. был разработан и утвержден технический проект ракетоносца 667А (Yankee I), оснащаемого комплексом с 16 ракетами Р-27 (SS-N-6). Строительство первой субмарины 667А началось в 1964 г., а в 1967 г. она была введена в состав флота. К концу 1969 г. таких ракетоносцев стало 12, и они вышли на боевое патрулирование у берегов США. Всего на флот заступили 34 подводных крейсера 667А[9].
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
Но это не всё.
Вот что говорит чатгпт:
СКОЛЬКО АПЛ БЫЛО У СССР В 1980 ГОДУ
В 1980 г. на вооружении СССР находилось примерно 90–100 атомных подводных лодок всех классов.
Из них:
1. Стратегические ракетоносцы (ПЛАРБ / SSBN) — ~40 ед.
Оценочно:
Проект 667А «Навага» — ~34
Проект 667Б/БД/БДР — ~6–8
(667БДР «Кальмар» как раз активно вводились в 1977–1982 гг.)
2. Многоцелевые и торпедные АПЛ (SSN) — ~45–50 ед.
Оценочно:
Проект 671 / 671РТ / 671РТМ — ~25–30
Проект 705 «Лира» — 5–7
Проект 627А — 8–10 (ещё в строю, но уже устаревшие)
3. Крылатые ракетоносцы (SSGN) — ~10–12 ед.
Оценочно:
Проект 675 — ~10 (ещё активно использовались)
Проект 670 «Скат» — 7 (частично списывались, но 5–7 оставались)
ИТОГ
Около 95 атомных подводных лодок находилось в составе ВМФ СССР в 1980 г., включая стратегические, многоцелевые и крылатые.

Вооружением этих АПЛ и сколько было ракет на каждой уж поинтересуйтесь сами.
Но, конечно, как утверждает специалист, "у срср це ніколи не було сильною стороною". :mrgreen:
Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их?
Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.

О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.

И после неоднократных ляпов вы ещё говорите об "аргументах". :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:51

Славко за чеський варіант перемоги

Славко за чеський варіант перемоги
flyman
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:01

  stm написав:Фокс, а чи буде чим окрім м'яса оркам воювати.

жіночка, ви абсолютно не в темі,
за останній рік приблизно:
кількість атак шахедами виросла в 4-5 разів, бч збільшилась майже вдвічі + точність зросли.
ракети не кінчились, +- як в 2024.
каби - ріст в 1,5-2 рази за рік по кількості, + ріст по бч та суттєвий ріст по точності.
реактивні! каби вже летять на 120-140 км., слава Богу поки не можуть масштабувати.
звичайні fpv - ріст в 2+ рази.
fpv оптоволокно - ріст в багато разів, просто пиз.ець з цим, протидії немає.
дальність fpv зросла приблизно в 2 рази! і продовжує збільшуватись.

а ми нажаль просто продовжуємо "покращувати" переговорні позиції.
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:04

  flyman написав:
  Hotab написав:Флайман раптом зробив вигляд що забув, що рівень життя на Філіппінах ніяк не корелює з розмноженням . Але у України він це просуває 😅
ще один адпет економічної теорію росту ВВП від будівельника: "менше народу більше ВВП на душу населення"
Я бачу відсутність сонця і вітамінів, а також жіноча увага - перетворила муху на лайномуху....
1 Я ніколи не казав
Менше народу-краще....
Завжди казав
В України на протязі останнього століття було три періоди коли кількість населення падала нижче 30 млн... і два рази в 1939 і 1959 ми виходили з цього падіння
2 Про ВВП
якщо ВВП однакове
А кількість тих хто це ВВП створює - маленьке
То ця кількість (маленька) живе краще ніж велика...
А так як основне це не кількість людей, а якість їх життя-тоді можна казати
Більше ВВП на душу населення
3 Про рівень заселенності (густина населення)
Україна має ЗАРАЗ 65 осіб на км2 площі...
В Європі є МОРЕ країн в яких густина населення як менша так і в рази більша...
Звідси висновок
Густина населення , якщо знаходиться в межах 30-150 осіб на км2 - не впливає на якість життя населення і на ВВП країни
4 Так само є море країн в яких густина населення в 10 разів менша від нашого..
і це педерація
Канада
при відносно однаковій густині населення( в Канаді навіть менше) Канадці живуть краще.

Що ще треба написати дятлу з підвала?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:З якого сундука його дістали.
Духовний брат блізнєц Соскіна


ну он реально озвучил мои (с) тезисы пользуясь той же терминологией
то ли эту ветку читал, то ли абсолютная конгениальность
в обоих случаях приятно
еще бы про железные копыта :D
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:15

якщо хтось не бачив наскільки зросла точність кабів, гуляйполе:
https://censor.net/ua/videonews/3587223 ... lyayipolya

в тиждень кабів 1000-1500 летить, якщо псевдопатріоти не знають.
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:17

  fox767676 написав:
  flyman написав:З якого сундука його дістали.
Духовний брат блізнєц Соскіна


ну он реально озвучил мои (с) тезисы пользуясь той же терминологией
то ли эту ветку читал, то ли абсолютная конгениальность
в обоих случаях приятно
еще бы про железные копыта :D

але ти ж книжку з передбаченням у 90х не написав, як і Соскін що віщував широкомаштабну десь в ту пору теж

тільки не зрозуміло, чому він посилає сучасних козаків переселитися на південь Франції, а не в Панонію
flyman
