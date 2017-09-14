ще один адпет економічної теорію росту ВВП від будівельника: "менше народу більше ВВП на душу населення"
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:25
менше народу більше ВВП на душу населення
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Точно? Общая площадь территорий, переданных Финляндией СССР, составила около 40 000 км², что было равнозначно 11% территории Финляндии + репатриации + еще куча всего
Точно? Где вы это увидели? Не оккупированная часть Донецкой области около 10 тыс кв км
(менее 2% площади Украины)
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:33
Ще один «пук в муку», або «аби щось ляпнуть, якби в роті не завонялось».
Нічого подібного мною не сказано.
Але тягнути за вуха звʼязок між розмноженням і рівнем життя - це для аудиторії на кідстафі.
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:47
И вы обижаетесь на "бред".
"треба бути готовим" это на будущее. Не буду обсуждать реальность этого. Это будет когда-то потом.
"владу треба міняти" это тоже потом.
На сегодня он предлагает подписывать мир чуть ли не на любых условиях.
Вы этого "не заметили"?
В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США).
Но это не всё.
Вот что говорит чатгпт:
Вооружением этих АПЛ и сколько было ракет на каждой уж поинтересуйтесь сами.
Но, конечно, как утверждает специалист, "у срср це ніколи не було сильною стороною".
Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их?
Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.
О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.
И после неоднократных ляпов вы ещё говорите об "аргументах".
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:51
Славко за чеський варіант перемоги
Додано: Чет 27 лис, 2025 00:01
жіночка, ви абсолютно не в темі,
за останній рік приблизно:
кількість атак шахедами виросла в 4-5 разів, бч збільшилась майже вдвічі + точність зросли.
ракети не кінчились, +- як в 2024.
каби - ріст в 1,5-2 рази за рік по кількості, + ріст по бч та суттєвий ріст по точності.
реактивні! каби вже летять на 120-140 км., слава Богу поки не можуть масштабувати.
звичайні fpv - ріст в 2+ рази.
fpv оптоволокно - ріст в багато разів, просто пиз.ець з цим, протидії немає.
дальність fpv зросла приблизно в 2 рази! і продовжує збільшуватись.
а ми нажаль просто продовжуємо "покращувати" переговорні позиції.
Додано: Чет 27 лис, 2025 00:04
Я бачу відсутність сонця і вітамінів, а також жіноча увага - перетворила муху на лайномуху....
1 Я ніколи не казав
Менше народу-краще....
Завжди казав
В України на протязі останнього століття було три періоди коли кількість населення падала нижче 30 млн... і два рази в 1939 і 1959 ми виходили з цього падіння
2 Про ВВП
якщо ВВП однакове
А кількість тих хто це ВВП створює - маленьке
То ця кількість (маленька) живе краще ніж велика...
А так як основне це не кількість людей, а якість їх життя-тоді можна казати
Більше ВВП на душу населення
3 Про рівень заселенності (густина населення)
Україна має ЗАРАЗ 65 осіб на км2 площі...
В Європі є МОРЕ країн в яких густина населення як менша так і в рази більша...
Звідси висновок
Густина населення , якщо знаходиться в межах 30-150 осіб на км2 - не впливає на якість життя населення і на ВВП країни
4 Так само є море країн в яких густина населення в 10 разів менша від нашого..
і це педерація
Канада
при відносно однаковій густині населення( в Канаді навіть менше) Канадці живуть краще.
Що ще треба написати дятлу з підвала?
Додано: Чет 27 лис, 2025 00:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лис, 2025 00:15
якщо хтось не бачив наскільки зросла точність кабів, гуляйполе:
в тиждень кабів 1000-1500 летить, якщо псевдопатріоти не знають.
Додано: Чет 27 лис, 2025 00:17
але ти ж книжку з передбаченням у 90х не написав, як і Соскін що віщував широкомаштабну десь в ту пору теж
тільки не зрозуміло, чому він посилає сучасних козаків переселитися на південь Франції, а не в Панонію
