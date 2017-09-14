Shaman написав:.............. Бабченко пропонує погоджуватися на перший варіант пропозицій Трампа. це теж можливий варіант, якщо влада так вирішить. якби гарантії безпеки працювали - можливо це менше зло. ми не маємо повноти картини. особисто Бабченко взагалі не вірить в цю владу. в цьому він можливо теж правий.
а щодо брехні - він пропонує саме цей варіант, а ви кажете "на любых условиях". як так можна нахабно перекручувати?..
що саме в цій позиції вам незрозуміло?.. кажіть, я поясню
Очень много слов. "перший варіант пропозицій Трампа" здесь сильно критиковали и говорили, что это российские условия и капитуляция. В частности, в этом варианте предлагается отдать РФ незавоёванную пока часть Донецкой области. И ЗАЭС под чужим контролем и с разделом вырабатываемой энергии 50/50. Вы со всем этим согласны?
Что касается "особистих образ". Я вашу личность никак не затрагивал. И не давал никаких определений вашим личным умственным или физическим качествам. И не называл вас "недоумком" или "хитродупим дідусем" (если что, это ваши слова). То что я назвал "бредом" ваше высказывание это не личный выпад или образа, а характеристика высказывания. Написать, что "зараз ми чесно знищуємо ядерну зброю" России... Ну, я не знаю, как ещё это можно назвать. И вместо признания : "ошибся/оговорился/увлёкся", - продолжать отстаивать этот тезис...
И данные об АПЛ я вам привёл за 1980 год, а не за 1960.
що ти мариш далі? завдяки кому в нас таке падіння? як й в попередні випадки - через руських
Второе (после 2МВ) падение численности тоже "через руських"? Или может, хоть маленькая доля вины немцев? Это тоже не бред?
И о точности высказываний. Вы меня недавно упрекнули, что я цепляюсь к мелочам. Но мы же всё-таки не на форуме домохозяек, хоть какое-то уважение к фактам должно быть. Об излишнем и неоправданном оптимизме о восстановлении численности населения уже написали, повторяться не буду. Но о цифрах, которые вы тоже комментировали - 30 млн. населения в 1939 и 1959 гг. В 1939 население Украины составляло 40,47 млн. чел., в 1959 41,87 млн. чел. Я понимаю, что 10 млн. туда-сюда это такие мелочи... Не стоит обращать внимание. Вот только меня за меньшие ошибки заклевали бы насмерть. И падение населения во время 2 МВ было вызвано не только гибелью людей, но и массовой эвакуацией людей, и вывозом на работу в Германию. У меня нет цифр, сколько вывезенных остались на Западе, допускаю, что не очень мало. Но совершенно точно, что у нас сильно ограничивали возврат из эвакуации. Моя мама с очень большим трудом вырвалась с Алтая - не отпускали. Удалось вернуться благодаря тому, что папа уже был в Харькове. Но, несмотря на сложности, люди возвращались и население восстанавливалось не только благодаря рождаемости. Но тогда люди были в эвакуации внутри страны, а не в польшах-германиях. Так что , как видите точность важна - население у нас перед войной было такое же, как в 1939 и 1959, вот только ни на очень уж большой возврат "эвакуировавшихся" и/или восстановление за счёт рождаемости рассчитывать не приходится.
И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе. И объяснять в 20-й раз, что в Канаде низкая плотность населения благодаря тому, что на севере почти никто не живёт из-за тяжёлых природных условий, а там, где живут, плотность населения приличная, тоже не буду. Но предлагаю хоть на минуту задуматься, что было бы, если бы перед войной у нас было 15-20 млн. населения. Долго мы смогли бы сопротивляться?
fox767676 написав:донезламувалися до втрати Гуляйполя куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ? щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?
Де втрата Гуляйполя ?
читай. Тільки повільно і воруши губами.
Ти коли щось цитуешь, то сам спробуй скористатись цією порадою
Banderlog написав:⚔️ За крок від втрати Гуляйполя — як вчасні рішення врятували місто від окупації
🔄 Події, які відбулися за останній тиждень могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії.
🏹 Все почалося з втрати Полтавки та Успенівки, про яке ми писали нещодавно. Через неможливість відновити втрачені положення, хоча спроби були і не раз, було прийнято рішення одному з підрозділів ШВ оперативно здійснити укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. В цей же час 102 ОБр ТрО, яка стояла відносно успішно справа, хоч і з відходами, але стримувала противника.
🇷🇺 Коли ворог продавив сусідів зліва 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102 ОБр ТрО втратив управління і люди були кинуті напризволяще. Бійці, не розуміючи що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район Зеленого Гаю та Високого.
👤 Перед цим командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили з 225 ОШП та однієї з механізованих бригад, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Через самовільний відхід та хаос зафіксовано випадки дружнього вогню. Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та розстріляв.
✈️ Для розуміння масштабу хаосу, позавчора в тилу в одній з посадок кацапська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів.
🤝 Станом на зараз завдяки вдалій взаємодії командування ОК "Південь", 225 ОШП та решти підрозділів, вдається стабілізувати ситуацію — майже повністю зник хаос в бойових порядках, ворог суттєво загальмував в напрямку самого Гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони.
Мова йшла про втрату ГуляйПоле, але навіть в твоїй цитаті нічого немає про втрату ГуляйПоле
PS. Banderlog, ти вже писав про "оточення" Покровська
Державний секретар США Марко Рубіо різко відреагував на матеріал NBC News про те, що міністр армії США Ден Дрісколл нібито прогнозував Україні "неминучу поразку" у війні.
У соціальній мережі X, держсекретар заявив, що ця новина — фейк та вигадки. ... Що передувало
Раніше видання NBC News писало, що міністр армії США Ден Дрісколл під час нещодавнього візиту до Києва зробив низку похмурих прогнозів щодо ситуації на фронті та наполягав на ухваленні початкової версії американського мирного плану.
pesikot написав: PS. Banderlog, ти вже писав про "оточення" Покровська
Я не писав про оточення покровська. Я писав що ситуація там не зрозуміла. Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"? Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.
pesikot написав:Мова йшла про втрату ГуляйПоле, але навіть в твоїй цитаті нічого немає про втрату ГуляйПоле PS. Banderlog, ти вже писав про "оточення" Покровська
Може тобі пора вже мобілізуватися і подивитися на вес своїми очима, замість того, щоб розказувати з тилу, яка ситуація на фронті? Приїжджай, підберем тобі вакансію відповідно до твоїх вмінь і можливостей.
pesikot написав: PS. Banderlog, ти вже писав про "оточення" Покровська
Я не писав про оточення покровська.
Писав, на початку листопада. Ще згадував путіна з його пропозицієї запросити журналістів, щоб вони зафіксували ніби оточення Покровська
Banderlog написав: Я писав що ситуація там не зрозуміла.
Це вже було згодом
Banderlog написав:Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"? Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.
Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши
Рашисти навіть в Гуляйполе ще не ввійшли, а ти вже пишешь, что Гуляйполе втрачено