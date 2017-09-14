RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:07

  pesikot написав:Banderlog, а потім тебе чекає цивільне життя, в якому виявиться, що таких грошей тобі ніхто не платить, потрібно саме заробляти
та і за кордоном, теж не все так гарно

ухилянт пугає того хто служить дуже складним цивільним життям ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Banderlog, а потім тебе чекає цивільне життя, в якому виявиться, що таких грошей тобі ніхто не платить, потрібно саме заробляти
та і за кордоном, теж не все так гарно

ухилянт пугає того хто служить цивільним життям ))

Про тебе можно сказати лише одне - ухилянт ... )

Я нікого не лякаю, я попереджую

Я це і Долярчику писав.
І де той Долярчик, хіба по кахфе зависає ? Ніт

Вимушений пишок штрикати, щоб копійчину заробити )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 27 лис, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12809
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:11

  pesikot написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Banderlog, а потім тебе чекає цивільне життя, в якому виявиться, що таких грошей тобі ніхто не платить, потрібно саме заробляти
та і за кордоном, теж не все так гарно

ухилянт пугає того хто служить цивільним життям ))

Про тебе можно сказати лише одне - ухилянт ... )

я не ухилянт і тим хто служить/служив не пишу ахінеї.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:13

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Про тебе можно сказати лише одне - ухилянт ... )

я не ухилянт і тим хто служить/служив не пишу ахінеї.


І що, у тебе в Резерв+ все оновлено ?

ВЛК ти пройшов ? )

І де ти служив ? )
щоб тобі ахінеї не писати

PS. А то кажуть, не можна це робити )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 27 лис, 2025 20:16, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12809
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:14

хай штрикає кого хоче, аби не спідозних шмар в африці ))
він не повинен якимсь псам про це доповідати ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И данные об АПЛ я вам привёл за 1980 год, а не за 1960.

Спеціально подивився станом на сьогодні
____________росія________________________________США
дизельні__________________________________________атомні
варшавянка - 12 штук_після 2010
проект 677 - 3 штук_після 2010
надмалі - 32 штуки _ в 1977-1980 роках)
атомні
щука_____ - 26___1977-1984________________тип лос-анжелес- 26штук ____1993-1996
баракуда - 2 ____1977-1984____________________огайо________-18шт________1982-1997
кондор __- 2 ____1983-1994____________________сівулф_________3__________1997-2005
антей - 12 - ____1975-1983____________________вірджінія_____22__________2004-2023
щука б- 15_______1983-2001____________________вірджінія_____будується 12
кальмар -14______1971-1982
дельфін -7_______1981-1990
акула__ - 6 _____1981-1990
і єдині російської розробки
ясень - 9 -______1993-2014

Що маємо ?
Росія
93 атомних підводних човна з середнім віком експлуатації - 43 роки
США
67 атомних човнів з середнім віком експлуатації - 26 років

Далі щось ще треба згадувати про москальські атомні які протистоять США ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27398
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:19

  pesikot написав:І що, у тебе в Резерв+ все оновлено ?
ВЛК ти пройшов ? )

був би ти тцкуном, я б показав все що треба.
а так - пшол звідси, псіна.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:21

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:І що, у тебе в Резерв+ все оновлено ?
ВЛК ти пройшов ? )

був би ти тцкуном, я б показав все що треба.
а так - пшол звідси, псіна.


Тобто, нічого у тебе немає )
Ні оновлення, ні ВЛК ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12809
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:22

sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:26

  pesikot написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:І що, у тебе в Резерв+ все оновлено ?
ВЛК ти пройшов ? )

був би ти тцкуном, я б показав все що треба.
а так - пшол звідси, псіна.


Тобто, нічого у тебе немає )
Ні оновлення, ні ВЛК ...

ну нема - то й нема.
сам придумав, сам повірив, сам порадувався вигаданому.
типу як пес полизав собі яйця і доволєн ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1597415975159761597715978>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

