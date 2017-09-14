|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:12
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
муха може теж в підвалі дулі путіну крутить, це не є наближенням перемоги.
Флайман був настільки трусливий і хитрий в своєму підвалі , що війна у нього викликАла не панічні атаки, а панічну оборону.
ти теж начебто обороняєш фронти Африки та Чорногорії,
так що "не преумєньшай" заслуги мухи ))
захисник підвалу +- = захисник умовного Сомалі,
реальної користі приблизно однаково.
Інша справа Стасюк. Потужно увірвався на форум з томагавком. Жаль не надовго, Ірина вже зарядила свій Стасюко-нажаблювач з проворотом, якраз для таких буйних диванних революціонерів .В кінці провороту на екрані загорається «555», що означає повне задоволення Стасюку.
4
4
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:14
Hotab написав:
Інша справа Стасюк. Потужно увірвався на форум з томагавком. Жаль не надовго, Ірина вже зарядила свій Стасюко-нажаблювач з проворотом, якраз для таких буйних диванних революціонерів .
ну да, забанити за правду - це потужно!
"вєрним путьом ідьотє таваріщі"!!!
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:16
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Інша справа Стасюк. Потужно увірвався на форум з томагавком. Жаль не надовго, Ірина вже зарядила свій Стасюко-нажаблювач з проворотом, якраз для таких буйних диванних революціонерів .
ну да, забанити за правду - це потужно!
"вєрним путьом ідьотє таваріщі"!!!
яка ще правда? Ти просто буйний дебіл. Лише за це. Добре хоч фази місяця, по яким ти буйствуєш, трапляються нечасто
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:23
Hotab написав:
Ти просто буйний дебіл.
молодець, херой африки, ти спромігся мене обізвати.
чергову медаль заслуговуєш ))
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:24
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Ти просто буйний дебіл.
молодець, херой африки, ти спромігся мене обізвати.
чергову медаль заслуговуєш ))
Та я «герой» багато де. Як української війни, так і Африки. А ти?))
Лише форуму?)
Але муху сьогодні потужно ти атакував, досі ніяк не вгамується, дрижачою рукою тицяє скарги))
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:33
Hotab написав:
Та я «герой» багато де.
кавички ти сам поставив ))
а муху мені просто жалко,
він, як і інші ухилянти, просто хоче вижити в цій війні.
так само як і ти, заброньований шаман, пес та інші тутешні турбопатріоти.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:42
sergey_stasyuk555
кавички ти сам поставив
Зразкова уважність. Молодець.
Звичайно що я поставив . Бо статусу «герой» у мене нема. Але не свинній стасюківській морді розказувати на мою адресу , де , коли і скільки я маю брати участь. Зрозуміло, гидотне ухилянтське чмо?))
Твоя роль чмирити муху, він такий самий переляк як і ти. Жодного дня ніде і ніколи. А не мене хлебало не відкривай, зуби вибʼю і прямо і опосередковано.
