Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 08:41

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
беремо ВІКІ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
...............
За рахунок чого відбувся ріс - ДЕМОГРАФІЯ+переселення... в загублені голодом пусті села...
1939 -31,3 + 10 млн проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України
........
друге падіння і ТРЕТІЙ ріст
1950 - 36,6 млн
1959 - повернулись на довоєнний рівень 41,6 млн
И где по вашим выкладкам возврат "на довоєнний рівень", если в 1939 31,3 млн., а в 1959 - 41,6 млн.?

на початок Другої світової війни, 1939 року — 39 мільйонів осіб
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B - приведена цифра 40 468 800 человек.
Последняя цифра по результатам переписи.
И как это согласуется? 3 заметно разные цифры 40,5 млн, 39 млн и 31,3 млн.? Откуда они?
Вам не кажется, что вы занимаетесь манипуляциями?
А 10 млн "проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України" это украинцы? Вряд ли. Там было много поляков, венгров, румын,... Миллионы погибли в войну. миллионы выехали с этих территорий, после войны и установления новых государственных границ. Только в Польшу по официальным данным с февраля по 31 октября 1946 из СССР было переселено почти 1,1 млн чел. Это массовое организованное переселение. Сколько переселилось самостоятельно во время войны, думаю, не знает никто.

Сделать реальный и серьёзный анализ демографии значительно сложнее.

Ой, да кому он нужен - тот "реальный и серьёзный анализ демографии" :lol:
Главное РОСТ показать. То, что это рост просрочки (говоря понятным персонажу языком) или неликвида - то уже дело десятое...
_hunter
 
Повідомлень: 11031
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:35

  sergey_stasyuk555 написав:
  trololo написав: пуйло 26 років у владі з 1999, зеленський з 2019, з яких всього 3 роки мирних
підтягність свою пропагандистську математику

уйло з 2000 по 2008, + 2012-2025.
йди далі вчити математику.


пуйло став керувати 3,14*** в 1999, коли були вибухи будинків. медведєв це фунт і в 2008-2012 теж пуйло керував. медведєва підставив під відповідальність за напад на грузію, перевіряв захід.
вибори останні були в 2000, все інше то не вибори.

зеленський при владі 3 роки (війну не рахую), пуйло майже 26.
про 30% це була неправда
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ

можна звісно на наших умовах, у нас же три роки суцільних покращень переговорних позицій, ми наступаємо, фронт тріщить, в рф з останніх сил бусіки ловлять 58-річних інсульників, далі - по кабах, щахедах, оптоволокну тотальна перевага та нарощування виробництва. Чи стоп, все трохи навпаки?
Ще напиши письма в спортлото з вимогами контрибуцій.
В даному випадку "мир на наших умовах"= відкинути все і відємно покращувати позиції далі
Letusrock
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:51

  Shaman написав:
давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні.
ну то шо там сьогодні пан пропагандист запропонує? Продовжувати вірити власному керівництву? Чи може вже набу? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:58

За фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Фурсенко внесли заставу 24 листопада, і наступного дня його звільнили з-під варти.
Сума застави становила 95 млн. грн.: гроші, згідно з отриманими даними, внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом 100 тис. грн. — «Варус Сінерджі».
Власником компанії є Богдан Фуркевич із Кам'янця-Подільського.
У сервісі Getcontact його номер телефону підписано як «Богдан Рішала від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Військкомат Кам'янець». Компанію зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ. Основний вид її діяльності - оптова торгівля деревиною.
Letusrock
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:02

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ

можна звісно на наших умовах, у нас же три роки суцільних покращень переговорних позицій, ми наступаємо, фронт тріщить, в рф з останніх сил бусіки ловлять 58-річних інсульників, далі - по кабах, щахедах, оптоволокну тотальна перевага та нарощування виробництва. Чи стоп, все трохи навпаки?
Ще напиши письма в спортлото з вимогами контрибуцій.
В даному випадку "мир на наших умовах"= відкинути все і відємно покращувати позиції далі


тотальна перевага тільки в КАБах, балістиці, і значно меншій толерантності до людських втрат та руйнувань. ну і в пропаганді ще. шляхом важких просувань отримати руїни міста яке вони самі зруйнували? американцям пох. в нас вибору нема. крим віддали без бою - отримали словянськ та іловайськ. визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель і бучу. шось воно не тойво. п1дар завжди обмане.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:08

  trololo написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ

можна звісно на наших умовах, у нас же три роки суцільних покращень переговорних позицій, ми наступаємо, фронт тріщить, в рф з останніх сил бусіки ловлять 58-річних інсульників, далі - по кабах, щахедах, оптоволокну тотальна перевага та нарощування виробництва. Чи стоп, все трохи навпаки?
Ще напиши письма в спортлото з вимогами контрибуцій.
В даному випадку "мир на наших умовах"= відкинути все і відємно покращувати позиції далі

......
визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель і бучу. шось воно не тойво. ......

Там Париж пропущен...
_hunter
 
Повідомлень: 11031
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:в нас вибору нема. крим віддали без бою - отримали словянськ та іловайськ. визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель

в Грузії інший досвід. Може вони хитріші чи розумніші за українців...
Letusrock
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А 10 млн "проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України" это украинцы? Вряд ли
Дивний ти....
От проживали євреї+латиші+фіни+росіяни на території Латвії.
Сралін цю територію захопив
Там що залишились тільки росіяни? чи тільки латвійці?
Так само і з територіями які совок захопив після 1939 року...
Там жили поляки ,українці..і так далі...
Так ,після захоплення були проведені масові чистки і знищені сотні тисяч...
Але про це тобі самому бажано ж промовчати
Чи не так?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27404
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:О, починається, наша песня хораша...
Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
1 Якщо ти смокчеш - то не треба цим так вихвалятись..
смокчи й далі.. але тишком/нишком бо це не порно сайт
2 В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб
Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..
Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ?
Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000
Тому питання
ЗСУ 600 000 краще ніж ЗСУ в діапазоні між 80 000 і 600 000 ?
3 Ти можеш і далі вважати що признання Криму де-юре США це краще ніж Де-факто
Я залишаюсь на своїй позиції..

І останнє
Питаю ще раз
Якщо пропозиції які нам давались раніше постійно погіршуються і Пуйло вчора у виступі відмовилось підписувати останню(найкращу для себе) пропозицію...
То по логіці хтось дебіл..
або ти , який стверджує що ми відмовились від кращих (бо пуйло все одно не збирався їх підписувати)
або пуйло -який відмовляється від кращих для себе.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27404
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
