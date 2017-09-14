|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:20
Banderlog написав: Shaman написав:
ви ж обрали цю владу, тому так, треба довіряти. у бдь-якому разі не брехливим руським.
а Пороху держзрада висмоктана з одного місця. як й Червінському, й Кудрицькому - але бумеранг повертається.
не вважаю , тепер вже у відставку іти пізно. Він міг підписати мирну угоду обявити вибори і з нажитим піти в закат...
Я нікого не обирав , на вибори не ходжу, принципово вже 20 років.
А Шоколадного теж нічого доброго не жде. За механізми раньше треба було думати. Вслухайся в цю ніч.
Ти почуєш грюкіт залізних копит... безбожники будуть розтоптані.
в нього тепер є інша можливість - забути про рейтинги, та впроваджувати важкі, але потрібні рішення.
вийди подихай свіжим повітрям, схоже в тебе марення починаються
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 28 лис, 2025 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 10707
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:23
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 28 лис, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 10707
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:24
Schmit написав:
порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?
***, скільки можна торочити одне і те саме? Квітневий план не був погоджений з рашистами.
Крапка. Реальні вимоги безпосередньо Трампу були висказані в Анкориджі, не раніше. От новий план - він так, з рашистами погоджений. Погоджений настільки, що написаний ними десь на 90%, але то вже інша історія.
Є хороший індикатор: пуйло ще від 21 лютого 22 року мав одну вимогу, що стала для нього "справою честі" або ж червоною лінію - щоб Україна перестала контролювати Донецьку і Луганську області (в адміністративних українських кордонах). І, відповідно, можна зрозуміти, що всі плани, де ця вимога не врахована, написані без погодження з пуйлом. Дане стосується і квітневого плану.
Так що досить вже цих фантазій і беззмістовних порівнянь. Задовбали. Заходиш на цю гілку - тут ніби вічний день бабака.
thenewepic
Повідомлень: 370
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:24
ЛАД написав:budivelnik
Подивимось.
Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
1 Що таке радів?
Я висловлював свою думку
2 Покажіть но мені цитату де я казав що нам заплатять репарації ПІД ЧАС Бойвих дій.
3 З іншого боку
США відмовилось надавати допомогу... і відразу ЄС ці суми перекрили.
Нагадаю
ЄС і США за 4 роки дали допомоги мінімум на 200 млрд...
Що заважає забрати в агресора те що він не контролює?
budivelnik
Повідомлень: 27422
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:31
Letusrock написав:
Схоже ЛАД реаліст, а ви з Будівельником четвертий рік у фантазіях, "дотискаєте рф".
Вже навіть Деніка нема з його щоквартальним прогнозом скорого краху рф
Нагадаю про гроші
Перший рік(2022) гарячої фази Війни - москалі-нам пофігу у нас тих грошей що гуталіну
Другий рік(2023) - москалі-нам пофігу санкції у нас є фонд
Третій рік (2024) - москалі - нам пофігу на 2 трлн дефіцити і що фонду нема
Четвертий рік(2025) -москалі - може знімите санкції бо у нас вже 6 трлн дефіциту
Висновок
Просрати за 4 роки те що 50 років будував совок +20років збирала педерація під чуйник керівнизвом великого 3,14дара.... - це ще треба вміти
А підтявкувати про силу росії через 4 роки - то треба бути відбитим на всю голову.
Підераційники то може щось і захоплять, але все одно до Ужгорода не зайдуть і от тоді фронтовик Бандерлог швиденько знаде летусорка і повішає НА НЬОГО все що не зміг повісити на москальню.
budivelnik
Повідомлень: 27422
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:35
ЛАД написав: Shaman написав:
звісно німці доклалися. але з урахуванням Голодомору ще невідомо, від чого загинуло більше українців. якщо ви з цим не згодні - ваше право. але як щодо толерантності до іншої точки зору?
Красиво излагаете: "звісно німці доклалися". Вы любите политические обвинения. Это не "оправдание преступлений нацистов"?
"Ну, подумаешь, немножко поубивали. Мы сами убили больше".
А толерантность должна поддерживаться цифрами и доказательствами.
Или вы сейчас начнёте доказывать, что Земля плоская, а вакцины придумали, чтобы извести человечество, а я должен быть "толерантным"?
добре. через нацистів загинуло дуже багато українців, через комуністів, враховуючи Голодомор, загинуло дуже багато українців. точні цифри невідомі, в обох випадках рахунок йде на мільйони. таке формулювання підходить? й перейдемо до основного від дій радянської влади загинуло можливо не менше українців, ніж від дій нацистів...
О населении с вами говорить бесполезно. Вы либо вообще ничего не понимаете (во что я не верю), либо просто выкручиваетесь, потому что сказать нечего.
й ця людина кілька рядків вище каже мені про "цифры и доказательства" - ЛАД, не можна бути таким двуликим
ви написали
ЛАД написав:
И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.
чому не може існувати наша держава з населенням 15-20 млн? бо вам так хочеться? ваш вислів взято зі стелі. як ви кажете - "брєд"...
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 28 лис, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 10707
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:37
Schmit написав: budivelnik написав: Schmit написав:
О, починається, наша песня хораша...
Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб
Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..
Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ? Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000
Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?
Починати зсередини -це якось по дебільному
Перші перемовини ( про які ми хоч якось були ознайомлені) - були в Стамбулі відразу після нападу...
Всі інші відбувались після Стамбулу( в Тому числі Анкорідж і женева)
Я беру перші і порівнюю з останніми.
Виявляється в Стамбулі у нас були НАЙГІРШІ умови в порівнянні що з Анкоріджем, що з Женевою
Після цього , я використовую математичне правило по якому через ТРИ точки можна провести графік...
Я його проводжу використовуючи і зливи про переговори між 2022 і 2025 роками.
І в мене виходить , що москалі постійно ЗМЕНШУЮТЬ свої апетити.
Раз так, то в мене питання
Хто має клепку в голові
Пуйло чи його адепти типу вас?
Пуйло вчора заявило що воно не збирається підписувати угоди з Україною поки ми не відведемо війська...
То я якось не зрозумів
Виходить угода про зупинку по лінії боїв -його не влаштовує?
а раз так - то чого ви фантазуєте що його влаштовує щось інше? і озвучте те що його точно влаштує.
budivelnik
Повідомлень: 27422
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:46
ЛАД написав:
И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.
Твердження настільки ж тупе, наскільки безграмотне...
Беремо список країн Європи і дивимось ,
яка з них має менше 40 осіб/км що відповідає 20 млн на 500 000 км2
№ країна ___________ Європа _____ осіб _________ км2 ________ ос/км2
30 Україна ___________ Східна _____ 43 733 762 _________ 603 628 ________ 75
31 Хорватія ___________ Південна _____ 4 105 267 _________ 56 594 ________ 73
32 Ірландія ___________ Північна _____ 4 937 786 _________ 70 273 ________ 72
33 Боснія і Герцеговина Південна _____ 3 280 819 _________ 51 197 ________ 64
34 Болгарія ___________ Східна _____ 6 948 445 _________ 110 879 ________ 64
35 Білорусь ___________ Східна _____ 9 449 323 _________ 207 600 ________ 47
36 Чорногорія ___________ Південна _____ 628 066 _________ 13 812 ________ 47
37 Литва ___________ Північна _____ 2 722 289 _________ 65 300 ________ 43
38 Естонія ___________ Північна _____ 1 326 535 _________ 45 228 ________ 31
39 Латвія ___________ Північна _____ 1 886 198 _________ 64 589 ________ 30
40 Швеція ___________ Північна _____ 10 099 265 _________ 450 295 ________ 25
41 Росія(в європейські частині) Східна _ 79 281 000 _________ 3 447 000 ________ 23
42 Фінляндія ___________ Північна _____ 5 540 720 _________ 338 145 ________ 18
43 Норвегія ___________ Північна _____ 5 421 241 _________ 323 802 ________ 15
44 Ісландія ___________ Північна _____ 341 243 _________ 103 000 ________ 3
budivelnik
Повідомлень: 27422
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:51
Shaman написав:
впроваджувати важкі, але потрібні рішення.
які саме?
flyman
Повідомлень: 41615
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
