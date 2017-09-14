Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:37

Schmit написав: budivelnik написав: Schmit написав: О, починається, наша песня хораша...

Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас? О, починається, наша песня хораша...Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас? В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб

Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..

Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ?

Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000 В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осібЗараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ?

Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и? Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?

Починати зсередини -це якось по дебільномуПерші перемовини ( про які ми хоч якось були ознайомлені) - були в Стамбулі відразу після нападу...Всі інші відбувались після Стамбулу( в Тому числі Анкорідж і женева)Я беру перші і порівнюю з останніми.Виявляється в Стамбулі у нас були НАЙГІРШІ умови в порівнянні що з Анкоріджем, що з ЖеневоюПісля цього , я використовую математичне правило по якому через ТРИ точки можна провести графік...Я його проводжу використовуючи і зливи про переговори між 2022 і 2025 роками.І в мене виходить , що москалі постійно ЗМЕНШУЮТЬ свої апетити.Раз так, то в мене питанняХто має клепку в головіПуйло чи його адепти типу вас?Пуйло вчора заявило що воно не збирається підписувати угоди з Україною поки ми не відведемо війська...То я якось не зрозумівВиходить угода про зупинку по лінії боїв -його не влаштовує?а раз так - то чого ви фантазуєте що його влаштовує щось інше? і озвучте те що його точно влаштує.