Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 01:42

  katso написав:.....
Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.
Не буду спорить, но я это понимаю несколько иначе.
Бывают предложения, от которых невозможно отказаться.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 01:48

  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших.
Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады.
У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию.
А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.

Це шлях в нікуди в умовах довгої масової війни. В першій світовій був досвід створення штурмових підрозділів . Но так вимиваються люди, які ведуть за собою, з звичайної піхоти. Плюс ці люди після війни стали групами на яких кристалізувались бойові крила фашистських партій. Збирати докупи героїв затія небезпечна. :lol:

Так я примерно о том же.
И, главное, войну этими подразделениями не выиграешь.
А сделать такой всю армию не получится.
Но после войны будут рассказывать об "ударе в спину"
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 02:09

  ЛАД написав:О религии.
У нас нет "державних церков". Госсобственностью они стали благодаря "клятим комунякам".
Томос добилась не ПЦУ, а государство для неё, чего в светском государстве быть не должно. Чем за это государство расплатилось с Варфоломеем, не знаю. Но что-то точно пообещали.
Для полного счастья не хватает только объявить ПЦУ государственной церковью.
В Европе во многих странах благополучно существуют параллельно католическая и протестантская церковь. Да ещё бывает и разные протестантские церкви. О количестве сосуществующих церквей в США и говорить не приходится.

у нас дуже багато церков належить державі - як пам'ятники архітектури.

й знову класичне від ЛАДа безапеляційно й з апломбом. а чого держава не може сприяти отримання Томосу? тому що ЛАДу це не подобається. в РПЦ церква взагалі майже державна структура - й що? ЛАД про це нічого не каже... та й до революції ЛАД, хто на Раші очолював церкву?

так я й про що - в Україні теж спокійно існують різні церква. Лише одна не може з іншими - це УПЦ. про Рашу взагалі мовчу - там схоже вирішили, як до революції, всі інші церкви притиснути...
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 02:13

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:а от не треба розказувати шо треба Україні. Тим більше про церкву , яка в еас відділена від держави. Хочеш свою? Зробив тобі Шоколадний томос. То і ходи собі до своєї, мені байдуже. Ноги буду ламати як ти в моїй церкві свої порядки будеш наводити. Різницю відчуваєш?
Але ти ж не воцерковлений? І будувати "українську" церкву ти ж не хочеш?
Так само як хочеш продовження війни але сам воювати не хочеш. І проти скорочення армії після війни.

так в своїй будь-ласка. а як щодо державних церков? чого це РПЦ вирішила, що всі церкви мають їй належати... власне як й твоя зневага до ПЦУ. Томос зробили для церкви, як ти не хочеш визнати... а як там РПЦ ставала незалежною? який по рахунку руський Патріарх вирішив, що земне життя не таке вже й погане? руські царі погано чують слово ні - та й руські святі отці не надто стійкі перед владою...

й почалися вигадки - де я хочу продовження війни? про скорочення взагалі не зрозумів - ти мене з ким спутав?

Про зневагу до пцу ти брешеш. Мені до них діла нема. Іди і цілуй там ручку їхньому панотчику. Я туди не піду.
Добре, кажеш спутав? Яка чисельність армії має бути в Україні в мирний час? Орієнтовно? 700 тисяч як зара, 500? 200?
Які терміни демобілізації ти пропонуєш? Розказувати, що всі військові за продовження війни і не допустять здачі територій це одне. А дозволити демобілізацію хочаб тим, що більше 3х років то вже нізя?
:lol:
Давай іще раз. Ти шанобливо відносишся до пцу? Прапор тобі в руки і попутного вітру...

читаючи твої вислови про ПЦУ - но то таке. життя покаже, в яку церкву будуть ходити в українську чи руську?.. хоча з часом об'єднаються...

чисельність армії - ну ти спитав. більше 500 - це лише, якщо Європа буде платити. а так, скільки в інших країнах - й в нас стільки. але вангую іншу тему - ПВК. треба лише правильно цей процес організувати...
