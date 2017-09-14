Shaman написав:читаючи твої вислови про ПЦУ - но то таке. життя покаже, в яку церкву будуть ходити в українську чи руську?.. хоча з часом об'єднаються...
чисельність армії - ну ти спитав. більше 500 - це лише, якщо Європа буде платити. а так, скільки в
не обєднаємось. Смисл з вами обєднуватись? Ви ж самі між собою так і не обєднались. Більшість прихожан пцу такі як ти до церкви не ходять. А числяться прихожанами тіки за опитуваннями. Шо ти там чешеш про те шо багато храмів є архітектурними памятниками?) І шо б це мало означати? Що раз памятник то належить державі?
500? ) це при населенні 30млн, і при тому, що еміграція продовжується... Це яка європейська держава має таку пропорцію військових до цивільних?
про об'єднання не тобі вирішувати - підеш туди, куди скажуть ієрархи. надто ти впевнено розповідаєш про кількість вірян. багато вірян видно лише в УГКЦ. люди ходять в Києвську Лавру. буде там ПЦУ, будуть ходити в ПЦУ. а Пашша-мерседес буде звикати до христианської смиренності. хоча бізнесмен він непоганий...
а не об'єднаєшся - так й будеш вірянином РПЦ. де головне чудо - часи партіарха, які зникли
katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще. Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится. Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше? Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас? Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.
маячня - це називається політична відповідальність. якщо вже десь вляпався, то треба йти у відставку. в Європі звичайна річ. це ще наші намагаються триматися до останнього - "єто не я", "а докажіть"...
Не піду) і грошей не дам ні копійки. годуй свою церкву сам або з держбюджету якщо вона державна. Кількість вірян не тотожна кількості населення . Ти ж не підеш туди куди скажуть ієрархи? То з якої радості ти рішив що піду я з пашою мерседесом?
Shaman написав:на тебе напали з ножем - що ти робиш? судячи з допису підставляєш горлянку. ну так не треба тоді лякати, будеш виконувати, що скажуть. які там поламані ноги - це лише на сторінках форуму
Доганяю нападників, одного я а другого моя подружка. Це ще питання хто там на кого напав...
питань немає - а от спроби виправдати нападників є...
