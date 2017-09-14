RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 07:29

Итоги переговоров:

"а вот если бы я был президентом, то войны бы не было, и вообще это не моя война, это всё Байден виноват!" (с) Дональдак
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 08:01

  ЛАД написав:Пару слов о смешанных браках в Украине.
Современных данных, понятно, нет.
на слизьку дорогу стали, товаріщ. Так мож добалакатись, що чітких границь між народами нема :lol: і шо харківський селянин має більше спільного з курським ніж з буковинським.
Дотримуйтесь офіційної державної ідеології - хороших русскіх нема, хіба що вони напівєврєї)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 09:01

  ЛАД написав:Интересно, на откровенноее хамство бывшего львовского строителя, а ныне лавочника модераторы опять закроют глаза?
Жалобу писать не буду, бесполезно.

а як же вкорінена радянська традиція. але так писали не скарги... 8) але зараз це неактуально, не працює...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 09:03

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Пару слов о смешанных браках в Украине.
Современных данных, понятно, нет.
на слизьку дорогу стали, товаріщ. Так мож добалакатись, що чітких границь між народами нема :lol: і шо харківський селянин має більше спільного з курським ніж з буковинським.
Дотримуйтесь офіційної державної ідеології - хороших русскіх нема, хіба що вони напівєврєї)

а що каже переважна більшість руських про нашу війну? частина (доволі велика) просто радіє, частина (значно менша) каже - такі обставини, що зробиш. висловити співчуття України - це тюремний строк. як нам відноситися до цієї країни та її населення?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 09:05

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:ми окрім москви та інших військових кораблів агресора нічого не потопили. там такі корита плавають, що воно само тоне 8) питання, чи є чим топити? а якщо є, то де стоїть - куди треба магурі плисти? ;)

та й за версією руських екіпаж москви в самоволці - це ж не змінилося ще? :D

Позавчерашние 2 танкера не считаются?
Мы, вроде, подтвердили, что это наша работа.

вони затонули?

а скільки кораблів уразили своїми ракетами руські в наших портах - не так давно. але кажемо лише про руські корита...
