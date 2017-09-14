|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 07:29
Итоги переговоров:
"а вот если бы я был президентом, то войны бы не было, и вообще это не моя война, это всё Байден виноват!" (с) Дональдак
Xenon
Повідомлень: 5583
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 08:01
ЛАД написав:
Пару слов о смешанных браках в Украине.
Современных данных, понятно, нет.
на слизьку дорогу стали, товаріщ. Так мож добалакатись, що чітких границь між народами нема
і шо харківський селянин має більше спільного з курським ніж з буковинським.
Дотримуйтесь офіційної державної ідеології - хороших русскіх нема, хіба що вони напівєврєї)
Banderlog
Повідомлень: 4106
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 108 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:01
ЛАД написав:
Интересно, на откровенноее хамство бывшего львовского строителя, а ныне лавочника модераторы опять закроют глаза?
Жалобу писать не буду, бесполезно.
а як же вкорінена радянська традиція. але так писали не скарги...
але зараз це неактуально, не працює...
Shaman
Повідомлень: 10792
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:03
Banderlog написав: ЛАД написав:
Пару слов о смешанных браках в Украине.
Современных данных, понятно, нет.
на слизьку дорогу стали, товаріщ. Так мож добалакатись, що чітких границь між народами нема
і шо харківський селянин має більше спільного з курським ніж з буковинським.
Дотримуйтесь офіційної державної ідеології - хороших русскіх нема, хіба що вони напівєврєї)
а що каже переважна більшість руських про нашу війну? частина (доволі велика) просто радіє, частина (значно менша) каже - такі обставини, що зробиш. висловити співчуття України - це тюремний строк. як нам відноситися до цієї країни та її населення?
Shaman
Повідомлень: 10792
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:05
ЛАД написав: Shaman написав: Banderlog написав:
ми окрім москви та інших військових кораблів агресора нічого не потопили
. там такі корита плавають, що воно само тоне
питання, чи є чим топити? а якщо є, то де стоїть - куди треба магурі плисти?
та й за версією руських екіпаж москви в самоволці - це ж не змінилося ще?
Позавчерашние 2 танкера не считаются?
Мы, вроде, подтвердили, что это наша работа.
вони затонули?
а скільки кораблів уразили своїми ракетами руські в наших портах - не так давно. але кажемо лише про руські корита...
Shaman
Повідомлень: 10792
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
